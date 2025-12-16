Мои заказы

Интересные программы мастер-классы Фукуока

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Фукуоке на русском языке, цены от $34. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2026 году
Погружение с аквалангом на Фукуоке
На лодке
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Погружение с аквалангом на Фукуоке
Откройте для себя невесомость, покой и красоту подводного мира - на мастер-классе по дайвингу
Завтра в 07:30
20 дек в 07:30
$120 за человека
Мастер-класс по созданию украшений из жемчуга
3 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 2 чел.
Мастер-класс по созданию украшений из жемчуга
Начало: 5XPC+2Q3 Dương Tơ, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
$34 за человека
Вкус и традиции Вьетнама - кулинарный мастер-класс, релакс и творчество
8 часов
Групповая
до 18 чел.
Вкус и традиции Вьетнама - кулинарный мастер-класс, релакс и творчество
Начало: 6X27+VQ8 Dương Tơ, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
$67 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    ВИКТОР
    16 декабря 2025
    Погружение с аквалангом на Фукуоке
    Понравилось все. Небольшая группа. Инструктор, Алексей, знающий свое дело, быстро и четко провел инструктаж. В море находился рядом, ненавязчиво страховал.
    Понравилось все. Небольшая группа. Инструктор, Алексей, знающий свое дело, быстро и четко провел инструктаж. В мореПонравилось все. Небольшая группа. Инструктор, Алексей, знающий свое дело, быстро и четко провел инструктаж. В мореПонравилось все. Небольшая группа. Инструктор, Алексей, знающий свое дело, быстро и четко провел инструктаж. В мореПонравилось все. Небольшая группа. Инструктор, Алексей, знающий свое дело, быстро и четко провел инструктаж. В мореПонравилось все. Небольшая группа. Инструктор, Алексей, знающий свое дело, быстро и четко провел инструктаж. В мореПонравилось все. Небольшая группа. Инструктор, Алексей, знающий свое дело, быстро и четко провел инструктаж. В мореПонравилось все. Небольшая группа. Инструктор, Алексей, знающий свое дело, быстро и четко провел инструктаж. В море
  • В
    Вероника
    10 ноября 2025
    Мастер-класс по созданию украшений из жемчуга
    Отличные возможности и большой выбор жемчуга, камней и других материалов. Я бы с удовольствием повторила этот опыт. Хотелось бы выполнять
    читать дальше

    больше этапов самостоятельно, но тогда времени может не хватить. Не все процессы подходят для новичков, поэтому в конце многое делает ювелир, но даже наблюдать за работой очень интересно. В итоге у меня осталась прекрасная память о путешествии. Лучше приходить с примером или идеей, но если её нет — вам обязательно помогут с выбором.

  • Р
    Роман
    5 октября 2025
    Мастер-класс по созданию украшений из жемчуга
    Это был потрясающий опыт! Мастера оказались очень доброжелательными. Мы сами выбирали, какое украшение делать — я выбрал два кольца и
    читать дальше

    смог поучаствовать в их создании, что было особенно ценно для любителя ювелирных изделий. Я хотел сделать гравировку, но в тот день не было электричества, и мастера предложили доставить готовые изделия прямо в отель. Я обязательно вернусь — качество украшений на высшем уровне!

  • А
    Алиса
    16 марта 2025
    Мастер-класс по созданию украшений из жемчуга
    Мастерскую можно рекомендовать на 100 %. Наши идеи помогли адаптировать так, чтобы их реально было воплотить. В начале мы многое
    читать дальше

    делали сами, а на самых ответственных этапах работу брал на себя мастер — за этим было очень интересно наблюдать, тем более что он подробно всё объяснял. Единственный совет — не выбирать слишком сложный дизайн: время проходит быстрее, чем кажется, а этапов в работе очень много. В итоге украшение получилось уникальным и красивым — результат превзошёл все ожидания

Ответы на вопросы от путешественников по Фукуоку в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Фукуоке
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Погружение с аквалангом на Фукуоке
  2. Мастер-класс по созданию украшений из жемчуга
  3. Вкус и традиции Вьетнама - кулинарный мастер-класс, релакс и творчество
Какие места ещё посмотреть в Фукуоке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Мост Поцелуев
  3. Сафари-парк
  4. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Фукуоку в декабре 2025
Сейчас в Фукуоке в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 34 до 120. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Фукуоке (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Мастер-классы», 4 ⭐ отзыва, цены от $34. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль