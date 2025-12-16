Индивидуальная
Погружение с аквалангом на Фукуоке
Откройте для себя невесомость, покой и красоту подводного мира - на мастер-классе по дайвингу
Завтра в 07:30
20 дек в 07:30
$120 за человека
Мини-группа
до 2 чел.
Мастер-класс по созданию украшений из жемчуга
Начало: 5XPC+2Q3 Dương Tơ, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
$34 за человека
Групповая
до 18 чел.
Вкус и традиции Вьетнама - кулинарный мастер-класс, релакс и творчество
Начало: 6X27+VQ8 Dương Tơ, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
$67 за человека
- ВВИКТОР16 декабря 2025Понравилось все. Небольшая группа. Инструктор, Алексей, знающий свое дело, быстро и четко провел инструктаж. В море находился рядом, ненавязчиво страховал.
- ВВероника10 ноября 2025Отличные возможности и большой выбор жемчуга, камней и других материалов. Я бы с удовольствием повторила этот опыт. Хотелось бы выполнять
- РРоман5 октября 2025Это был потрясающий опыт! Мастера оказались очень доброжелательными. Мы сами выбирали, какое украшение делать — я выбрал два кольца и
- ААлиса16 марта 2025Мастерскую можно рекомендовать на 100 %. Наши идеи помогли адаптировать так, чтобы их реально было воплотить. В начале мы многое
