Вы посетите яркие уголки острова — от средиземноморских улочек до тропических джунглей. Увидите смотровую площадку с захватывающими видами. Зайдёте в пагоду Хо Куок, и узнаете о выращивании жемчуга на ферме. А в конце экскурсии насладитесь закатом на пляже.
Описание экскурсии
Закатный город — современный район на юге Фукуока. Он славится европейской архитектурой, развлечениями и культурными событиями.
Пагода Хо Куок — крупнейший буддийский храм на острове, построенный в 2012 году. Вы рассмотрите архитектуру, вдохновлённую традициями династий Ли и Чан.
Жемчужная ферма Нгок Хьен — известное место на Фукуоке. Вы увидите процесс выращивания жемчуга и зайдёте в музей с историческими экспонатами.
Смотровая площадка Пик — расположена на холме в центре острова. Отсюда вы полюбуетесь захватывающими видами на море и город Дуонг Донг.
Закат на пляже Сансет Санато — идеальное место для отдыха и ярких фотографий!
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер с центра и юга острова, вода, входные билеты
- Дополнительные расходы: трансфер с севера острова ($50), обед (около $8–15 на чел.)
- По согласованию с гидом можно изменить локации по вашему желанию — расходы, связанные с изменением маршрута, оплачиваются вами
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$85
|Если едет только один человек
|$170
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Фукуоке
Провёл экскурсии для 679 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
18 ноя 2025
Сегодня для нас экскурсию с Tpipster вел Артур и впервые за долгие годы мы поняли, что такое профессионал! Он отвечал на все вопросы и не прерывал рассказа об истории острова
Л
Людмила
12 ноя 2025
Поездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об истории Вьетнама, особенностях национального характера и культуры. Программу любезно поменяли под наши запросы. На всех локациях гид всегда подсказывал что посмотреть, где лучше сделать фото. Замечательная экскурсия в приятной компании!
Е
Евгений
8 ноя 2025
Отличная выдалась поездка! Ребята помогли подобрать интересные экскурсии, успели проехать по всем локациям без задержек. Ещё и на вечерний закат посмотрели с отличных локаций.
А
Алина
8 ноя 2025
Очень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться по времени под других людей и это оказалось идеальным решением👐🏻
Евгения
31 окт 2025
На этой экскурсии увидели много прекрасных локаций. Гид Сергей очень дружелюбный. Тк экскурсия индивидуальная то можно отменить или добавить локации в зависимости от скорости передвижения. Мы нигде не спешили.
Ю
Юлия
24 окт 2025
Отличная экскурсия) много информации)
Елена
23 окт 2025
Мы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах в последней локации. Мы посетили много мест (Сансет Таун, кокосовая тюрьма, водопад, Пагода Хо Куок,
