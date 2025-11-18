Мои заказы

Самое интересное на Фукуоке

Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом
Вы посетите яркие уголки острова — от средиземноморских улочек до тропических джунглей. Увидите смотровую площадку с захватывающими видами. Зайдёте в пагоду Хо Куок, и узнаете о выращивании жемчуга на ферме. А в конце экскурсии насладитесь закатом на пляже.
4.9
7 отзывов
Самое интересное на Фукуоке© Константин

Описание экскурсии

Закатный город — современный район на юге Фукуока. Он славится европейской архитектурой, развлечениями и культурными событиями.

Пагода Хо Куок — крупнейший буддийский храм на острове, построенный в 2012 году. Вы рассмотрите архитектуру, вдохновлённую традициями династий Ли и Чан.

Жемчужная ферма Нгок Хьен — известное место на Фукуоке. Вы увидите процесс выращивания жемчуга и зайдёте в музей с историческими экспонатами.

Смотровая площадка Пик — расположена на холме в центре острова. Отсюда вы полюбуетесь захватывающими видами на море и город Дуонг Донг.

Закат на пляже Сансет Санато — идеальное место для отдыха и ярких фотографий!

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер с центра и юга острова, вода, входные билеты
  • Дополнительные расходы: трансфер с севера острова ($50), обед (около $8–15 на чел.)
  • По согласованию с гидом можно изменить локации по вашему желанию — расходы, связанные с изменением маршрута, оплачиваются вами
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$85
Если едет только один человек$170
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости с организатором
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Фукуоке
Провёл экскурсии для 679 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
читать дальше

живут во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы. Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме <3

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
1
3
2
1
А
Александр
18 ноя 2025
Сегодня для нас экскурсию с Tpipster вел Артур и впервые за долгие годы мы поняли, что такое профессионал! Он отвечал на все вопросы и не прерывал рассказа об истории острова
читать дальше

в течение 7 часов. Лучшего гида мы не встречали. Гид всесторонне образован в области истории, экономики, религоведения страны. Ребенку он поведал мифы и легенды. Однозначно рекомендуем. Не пожалеете.
Уважаемые туристы, настоятельно реомендую вам не тратить время и средства на заказ экскурсий у туроператоров - вы будете крайне разочарованы или же напуганы невозможностью донести свою мысль на английском или русском языках до гидов… к сожалению к работе привлекают непрофессионалов. Пользуйтесь услугами этих ребят.

Л
Людмила
12 ноя 2025
Поездка получилась познавательной и интересной. Все было хорошо организовано. Гид Артур очень интересно рассказал об истории Вьетнама, особенностях национального характера и культуры. Программу любезно поменяли под наши запросы. На всех локациях гид всегда подсказывал что посмотреть, где лучше сделать фото. Замечательная экскурсия в приятной компании!
Е
Евгений
8 ноя 2025
Отличная выдалась поездка! Ребята помогли подобрать интересные экскурсии, успели проехать по всем локациям без задержек. Ещё и на вечерний закат посмотрели с отличных локаций.
Водители вежливые, гид все подробно объясняет.
Обязательно воспользуюсь услугами этой фирмы при следующей поездке 👍🏼
А
Алина
8 ноя 2025
Очень насыщенная на красоту и эмоции экскурсия! Мы специально выбирали индивидуальный формат, чтобы не подстраиваться по времени под других людей и это оказалось идеальным решением👐🏻 Когда приехали на Пик с
читать дальше

такими шикарными видами, решили остаться там на обед и просто посозерцать красоту. На каждой локации находились столько времени, сколько комфортно, нас никто не подгонял, не торопил, мы исследовали остров в своем темпе. Гид Артур очень располагает к себе, был максимально тактичен, много рассказал про историю Фукуока и его особенности (мы с мужем жадные на информацию, но наш «информационный голод» Артур смог утолить😄✌🏼). Еще хотелось бы отметить очень комфортабельный транспорт. По горам и джунглям пробирались легко там, где автобусы точно не проедут. Было ощущение будто тебе показывают то, что другим недоступно. Ни разу не пожалели, что выбрали эту экскурсию! Со слов Артура узнали, что у них также есть экскурсии в Нячанге, в марте вернемся к вам еще, но уже в новое место! Огромная благодарность за такие яркие впечатления🙏🏼✨

Евгения
Евгения
31 окт 2025
На этой экскурсии увидели много прекрасных локаций. Гид Сергей очень дружелюбный. Тк экскурсия индивидуальная то можно отменить или добавить локации в зависимости от скорости передвижения. Мы нигде не спешили. Все
читать дальше

успели. Это прям совсем другой (сильно облагороженный) Вьетнам. Мы такого не ожидали и были приятно удивлены. На водопады дорога каменистая и в горку. В шлепках было не оч удобно. Но зато когда искупался в водопаде надел на мокрые ножки резиновые шлепки и готово. Спускаться было сложнее. Некоторые камни мокрые и может быть скользко. Аккуратнее. И не обязательно подниматься до самого верха. Посередине есть прекрасная купель с мини водопадиком. Гид Сергей внимательно ко всем относился и терпеливо ждал пока мы и купаемся и сделаем миллион фото. На ферму с жемчугом лучше приезжать до 16. Тк потом и музей и показ открытия ракорвины закрываются. Мы прям ожидали что это будет огромная рыбацкая деревня и там все производство но по факту это большой магазин и при нем музей. Но внутри есть русскоговорящий персонал который подробно расскажет где и как и какой жемчуг добывают. Купила там кольцо из белого золота с черной жемчужиной. Дороговато но сделали скидку. Пагода тоже прекрасна. Изнутри даже больше чем кажется снаружи. Просите побольше рассказать о божествах и в целом о религии. Когда соберётесь на обед нужно гиду сказать что именно хотите покушать. Туда и привезут. От кафе на обочине до дорогого ресторана и даже есть с русской кухней. На обратной дороге до отеля помогли купить нам фрукты на рынке. Это было очень приятно. И еще мне кажется что мы все медлительные и сильно задержали время экскурсии. Она наверно должна была закончится раньше. За это отдельное спасибо. И еще. Оплатить можно даже переводом в рублях на карту банка рф. Там небольшая комиссия но это очень удобно. Всем советуем к посещению

Ю
Юлия
24 окт 2025
Отличная экскурсия) много информации)
Елена
Елена
23 окт 2025
Мы замечательно провели время, немного устали, но были довольны, как те слоны на длинных ногах в последней локации. Мы посетили много мест (Сансет Таун, кокосовая тюрьма, водопад, Пагода Хо Куок,
читать дальше

смотровая площадка Пик, ну и в заключение пляж со слонами). Вся эта экскурсия была в индивидуальном формате, что для нас было очень удобно и комфортно. Не нужно никого ждать и ни от кого зависеть. Нас отвезли покушать во вкусное вьетнамское заведение. Когда впервые приезжаешь в какое то место, хочется получить максимальную информацию об этом месте, и мы эту информацию получили в том объеме в котором хотелось бы. Спасибо гиду Сергею и всей команде-организатору за отличную экскурсию.

