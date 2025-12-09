Вы отправитесь в путешествие по южной части Фукуока — той его стороне, где история звучит особенно отчётливо. Здесь традиции соседствуют с современной жизнью, а природа подчёркивает глубину местной культуры. От храмовых залов до страниц военной истории, тайны ферментации рыбного соуса и терпкого аромата свежего перца — это будет цельное погружение в атмосферу острова!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание экскурсии

Пагода Хо Куок

Вы посетите крупнейший буддийский комплекс Фукуока — храм, возведённый в 2012 году и оформленный в духе династий Ли и Чан. Его архитектура поражает спокойной выразительностью: изгибы крыш, резные элементы и панорама моря создают ощущение безмятежности.

Кокосовая тюрьма

Музей на месте бывшей тюрьмы военнопленных напоминает о суровой реальности вьетнамских войн. Вы увидите реконструкции камер, предметы быта и узнаете о судьбах людей, прошедших через эти стены.

Производство рыбного соуса

Фукуокский нуок-мам считается эталоном в стране. Технология остаётся неизменной уже много поколений: анчоусы и морская соль, много месяцев естественной ферментации и строгие правила работы с бочками. На производстве вы услышите, почему именно местный климат делает этот соус особенным.

Жемчужная ферма Нгок Хьен

Здесь вы проследите весь путь жемчужины — от момента имплантации до отбора и обработки. На небольшой экспозиции представлены редкие образцы и инструменты мастеров, а сотрудники объяснят, как отличить качественный жемчуг от подделки.

Ферма перца

Фукуокский перец известен насыщенным ароматом и ярким вкусом. Прогулка по плантации позволит вам увидеть, как растут кусты, чем отличается чёрный перец от белого и когда урожай достигает пика. Здесь же можно приобрести свежие специи.

Организационные детали