Исследовать храмы острова, его военное прошлое и местные производства - от нуок-мама до жемчуга
Вы отправитесь в путешествие по южной части Фукуока — той его стороне, где история звучит особенно отчётливо. Здесь традиции соседствуют с современной жизнью, а природа подчёркивает глубину местной культуры.
От храмовых залов до страниц военной истории, тайны ферментации рыбного соуса и терпкого аромата свежего перца — это будет цельное погружение в атмосферу острова!
Описание экскурсии
Пагода Хо Куок
Вы посетите крупнейший буддийский комплекс Фукуока — храм, возведённый в 2012 году и оформленный в духе династий Ли и Чан. Его архитектура поражает спокойной выразительностью: изгибы крыш, резные элементы и панорама моря создают ощущение безмятежности.
Кокосовая тюрьма
Музей на месте бывшей тюрьмы военнопленных напоминает о суровой реальности вьетнамских войн. Вы увидите реконструкции камер, предметы быта и узнаете о судьбах людей, прошедших через эти стены.
Производство рыбного соуса
Фукуокский нуок-мам считается эталоном в стране. Технология остаётся неизменной уже много поколений: анчоусы и морская соль, много месяцев естественной ферментации и строгие правила работы с бочками. На производстве вы услышите, почему именно местный климат делает этот соус особенным.
Жемчужная ферма Нгок Хьен
Здесь вы проследите весь путь жемчужины — от момента имплантации до отбора и обработки. На небольшой экспозиции представлены редкие образцы и инструменты мастеров, а сотрудники объяснят, как отличить качественный жемчуг от подделки.
Ферма перца
Фукуокский перец известен насыщенным ароматом и ярким вкусом. Прогулка по плантации позволит вам увидеть, как растут кусты, чем отличается чёрный перец от белого и когда урожай достигает пика. Здесь же можно приобрести свежие специи.
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер из центральной и южной частей острова, питьевая вода, входные билеты
Дополнительные расходы: трансфер с севера острова ($20), обед (около $8–15 на чел.)
По согласованию с гидом можно изменить локации по вашему желанию — расходы, связанные с изменением маршрута, оплачиваются вами
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$85
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Фукуоке
Провёл экскурсии для 728 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год читать дальше
живут во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы. Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме.