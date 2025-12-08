Описание водной прогулкиИсследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями. Откройте для себя красоту архипелага Ан Тхой! Вас ждут черепаший остров Хон Дой Мой, ананасовый остров Хон Тхом, прозрачная вода, коралловые рифы и разноцветные тропические рыбы. Каждое погружение — это возможность почувствовать невесомость, увидеть ярких морских обитателей и сделать впечатляющие фотографии.
При бронировании экскурсии, я с вами связываюсь и уточняю расположение отеля, пишу вам точное время трансфера и то, что взять с собой. Обычное время ттрансфера 8-00 и вернемся в отель к 16-00, + - 20/30 мин
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Откройте для себя красоту архипелага Ан Тхой! Вас ждут черепаший остров Хон Дой Мой, ананасовый остров Хон Тхом, прозрачная вода, коралловые рифы и разноцветные тропические рыбы. Каждое погружение - это возможность почувствовать невесомость, увидеть ярких морских обитателей и сделать впечатляющие фотографии
- Что вас ожидает
- Персональный подход - группа из 1-2 человек с русскоязычным инструктором. Для сертифицированных дайверов допускается до 4-5 человек
- Безопасность и комфорт - опытный инструктор всегда рядом, даже если вы никогда раньше не ныряли
- Увлекательные погружения - коралловые сады, разноцветные рыбы-клоуны, морские коньки, а иногда и черепахи
- Эмоции и фотографии - впечатления, которые останутся с вами навсегда
- Программа дня:
- Подробный инструктаж для новичков: дыхание, движение, сигналы под водой
- Погружение с инструктором на выбранных спотах архипелага
- Наблюдение за мягкими и твёрдыми кораллами и подводными обитателями
- Возможность снорклинга в специально подобранных местах для дополнительного удовольствия
- Каждое погружение длится 30-40 минут для новичков и 50-55 минут для опытных дайверов с сертификатом
- С вами будет работать один из опытных инструкторов нашей команды
Что включено
- Трансфер в обе стороны
- Утром завтрак (чай, кофе, фрукты, питьевая вода)
- Инструктаж на русском языке
- Весь комплект снаряжения (Регулятор, БСД, Маска, Гидрокостюм, грузовой пояс, ласты)
- Две локации для дайвинга
- Обед на корабле
Что не входит в цену
- Фото и видео съёмка
- Дополнительные напитки (пиво, спрайт, кола)
- Трансфер из очень дальних отелей (уточняйте в переписке)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фукуок
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: При бронировании экскурсии, я с вами связываюсь и уточняю расположение отеля, пишу вам точное время трансфера и то, что взять с собой. Обычное время ттрансфера 8-00 и вернемся в отель к 16-00, + - 20/30 мин
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Фукуока
