Описание водной прогулки

Исследовать кораллы и понаблюдать за морскими обитателями. Откройте для себя красоту архипелага Ан Тхой! Вас ждут черепаший остров Хон Дой Мой, ананасовый остров Хон Тхом, прозрачная вода, коралловые рифы и разноцветные тропические рыбы. Каждое погружение — это возможность почувствовать невесомость, увидеть ярких морских обитателей и сделать впечатляющие фотографии.

При бронировании экскурсии, я с вами связываюсь и уточняю расположение отеля, пишу вам точное время трансфера и то, что взять с собой. Обычное время ттрансфера 8-00 и вернемся в отель к 16-00, + - 20/30 мин

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Откройте для себя красоту архипелага Ан Тхой! Вас ждут черепаший остров Хон Дой Мой, ананасовый остров Хон Тхом, прозрачная вода, коралловые рифы и разноцветные тропические рыбы. Каждое погружение - это возможность почувствовать невесомость, увидеть ярких морских обитателей и сделать впечатляющие фотографии
  • Что вас ожидает
  • Персональный подход - группа из 1-2 человек с русскоязычным инструктором. Для сертифицированных дайверов допускается до 4-5 человек
  • Безопасность и комфорт - опытный инструктор всегда рядом, даже если вы никогда раньше не ныряли
  • Увлекательные погружения - коралловые сады, разноцветные рыбы-клоуны, морские коньки, а иногда и черепахи
  • Эмоции и фотографии - впечатления, которые останутся с вами навсегда
  • Программа дня:
  • Подробный инструктаж для новичков: дыхание, движение, сигналы под водой
  • Погружение с инструктором на выбранных спотах архипелага
  • Наблюдение за мягкими и твёрдыми кораллами и подводными обитателями
  • Возможность снорклинга в специально подобранных местах для дополнительного удовольствия
  • Каждое погружение длится 30-40 минут для новичков и 50-55 минут для опытных дайверов с сертификатом
  • С вами будет работать один из опытных инструкторов нашей команды
Что включено
  • Трансфер в обе стороны
  • Утром завтрак (чай, кофе, фрукты, питьевая вода)
  • Инструктаж на русском языке
  • Весь комплект снаряжения (Регулятор, БСД, Маска, Гидрокостюм, грузовой пояс, ласты)
  • Две локации для дайвинга
  • Обед на корабле
Что не входит в цену
  • Фото и видео съёмка
  • Дополнительные напитки (пиво, спрайт, кола)
  • Трансфер из очень дальних отелей (уточняйте в переписке)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Фукуок
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: При бронировании экскурсии, я с вами связываюсь и уточняю расположение отеля, пишу вам точное время трансфера и то, что взять с собой. Обычное время ттрансфера 8-00 и вернемся в отель к 16-00, + - 20/30 мин
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

