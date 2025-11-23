Мои заказы

Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка

Ваши лучшие кадры на острове мечты
Поймайте атмосферу Фукуока — райского острова с белыми пляжами, джунглями и стильными европейскими улочками.

Профессиональный фотограф поможет сохранить ваши воспоминания в кадре — естественно, красиво и с настроением.
5
2 отзыва
Описание фото-прогулки

Индивидуальный маршрут

Вы выбираете локации сами — пляжи, старый город, кофейни, джунгли или панорамные точки острова. Вы можете написать нам свои пожелания, и мы предложим подходящие варианты.

Два формата съёмки

  • Стандартная фотосессия — 1–2 часа, 50 готовых фото (20 с журнальной ретушью, 30 в профессиональной обработке). Вместе с фотографом подбираете образы и локации, получаете помощь в позировании
  • Экспресс-съёмка — 30 минут, 15 фото в профессиональной обработке. Фотограф приезжает к вам, съёмка занимает около получаса, весь процесс — не более часа. Идеально для быстрого обновления фото без подготовки

Организационные детали

  • Камера — Sony Alpha 7 Mark III, объективы Sony 35mm f1.8 и Tamron 28–75mm f2.8
  • Готовые фото вы получите в течение 2–3 дней
  • Для скачивания мы пришлём вам ссылку Яндекс. Диск
  • Входные билеты на платные локации, если вы их выберете, и, при необходимости, трансфер оплачиваются отдельно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — Организатор в Фукуоке
Провёл экскурсии для 707 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
живут во Вьетнаме и знают о нём много интересного. У нас есть международная туристическая лицензия, все поездки туристов проводятся в соответствии с законодательством и застрахованы. Мы заботимся о вас и вашем отдыхе, чтобы у вас остались только лучшие впечатления о Вьетнаме <3

У
Ульяна
24 ноя 2025
Пишу отзыв, на бегу ожидая багаж….
Фотосессия на Фукуоке — это лучшее решение, которое мы приняли!
Через tripster заказываем фотосессии уже не в первый раз.
Заказ отработали очень быстро. Сын волновался,"а фотограф русский?"
Договорились Ребёнок полуподросток был в восторге, сначала скромничал, но потом вошёл в кураж.
Александр помог нам определиться с локациями, посоветовал с учетом освещения и наших пожеланий.
Не просто делал снимки, а руководил процессом, подсказывал естественные позы, шутил, чтобы мы расслабились. Мы не чувствовали себя скованно, скорее, как будто гуляли с другом, который вдруг начал нас фотографировать.
Фотографии обработали за 2-3 дня, как заявлено. Фото супер. Сын сразу же повыставлял в статусы.
Александр и Кристина, Вы умники! Успехов Вам и процветания!!!!

Е
Екатерина
28 окт 2025
Все супер, очень понравилось. Прошло всё четко, оперативно. С фотографом сразу нашли общий язык, поэтому получила именно то, что хотела.
Буду рекомендовать друзьям обязательно! ♥️

