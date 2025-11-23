Фотосессия на Фукуоке: классическая или экспресс-съёмка

Поймайте атмосферу Фукуока — райского острова с белыми пляжами, джунглями и стильными европейскими улочками.
Профессиональный фотограф поможет сохранить ваши воспоминания в кадре — естественно, красиво и с настроением.
Профессиональный фотограф поможет сохранить ваши воспоминания в кадре — естественно, красиво и с настроением.
Описание фото-прогулки
Индивидуальный маршрут
Вы выбираете локации сами — пляжи, старый город, кофейни, джунгли или панорамные точки острова. Вы можете написать нам свои пожелания, и мы предложим подходящие варианты.
Два формата съёмки
- Стандартная фотосессия — 1–2 часа, 50 готовых фото (20 с журнальной ретушью, 30 в профессиональной обработке). Вместе с фотографом подбираете образы и локации, получаете помощь в позировании
- Экспресс-съёмка — 30 минут, 15 фото в профессиональной обработке. Фотограф приезжает к вам, съёмка занимает около получаса, весь процесс — не более часа. Идеально для быстрого обновления фото без подготовки
Организационные детали
- Камера — Sony Alpha 7 Mark III, объективы Sony 35mm f1.8 и Tamron 28–75mm f2.8
- Готовые фото вы получите в течение 2–3 дней
- Для скачивания мы пришлём вам ссылку Яндекс. Диск
- Входные билеты на платные локации, если вы их выберете, и, при необходимости, трансфер оплачиваются отдельно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Фукуоке
Провёл экскурсии для 707 туристов
Мы — агентство экскурсий в городе Нячанг. Проводим любые туры по всей стране. Имеем огромный опыт в организации и проведении экскурсий. В нашей команде работают сотрудники, которые не первый год
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У
Ульяна
24 ноя 2025
Пишу отзыв, на бегу ожидая багаж….
Фотосессия на Фукуоке — это лучшее решение, которое мы приняли!
Через tripster заказываем фотосессии уже не в первый раз.
Заказ отработали очень быстро. Сын волновался,"а фотограф русский?"
Фотосессия на Фукуоке — это лучшее решение, которое мы приняли!
Через tripster заказываем фотосессии уже не в первый раз.
Заказ отработали очень быстро. Сын волновался,"а фотограф русский?"
Е
Екатерина
28 окт 2025
Все супер, очень понравилось. Прошло всё четко, оперативно. С фотографом сразу нашли общий язык, поэтому получила именно то, что хотела.
Буду рекомендовать друзьям обязательно! ♥️
Буду рекомендовать друзьям обязательно! ♥️
Входит в следующие категории Фукуока
Похожие экскурсии из Фукуока
Индивидуальная
Самое интересное на Фукуоке
Познакомиться с островом, зайти в буддийский храм, побывать на жемчужной ферме и насладиться закатом
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$85 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Вьетнамский Фукуок за один день
Джип-тур по самым живописным и интересным местам острова с рассказами о настоящем Вьетнаме
Начало: В вашем отеле
4 дек в 08:30
5 дек в 08:30
$350 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Гид на день по острову Фукуок
Прислушаться к себе и узнать остров без спешки
3 дек в 08:00
4 дек в 08:00
$350 за всё до 4 чел.