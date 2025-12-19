Добро пожаловать в Grand World Фукуок — масштабный развлекательный комплекс на острове Фукуок. Вас ждут музеи, шоу, каналы в венецианском стиле и прогулки среди ярких локаций. Идеальное место для насыщенного и запоминающегося отдыха.
Описание билета
Музеи и шоу Grand World Фукуок — это яркий развлекательный комплекс, где каждый найдёт что-то для себя. Посетите Музей плюшевых мишек с гигантскими и милыми экспонатами со всех континентов и не пропустите грандиозное шоу «Квинтэссенция Вьетнама», раскрывающее богатую культуру страны в одном большом представлении и тринадцати ежедневных мини-шоу. Атмосфера Венеции Окунитесь в романтичную атмосферу «вьетнамской Венеции» — прокатитесь на лодке по каналу и насладитесь бесплатными шоу в венецианском стиле.
На территории комплекса также расположены Bam
Boo House, Urban Park и Beach Square. Прогулки и отдых Загляните в торговый центр, чтобы насладиться шопингом, попробовать блюда в ресторанах и кафе и провести время в удовольствие. Grand World Phu Quoc — место, где каждый момент наполнен впечатлениями, смехом и атмосферой праздника. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Важно знать: билет не подлежит возврату и отмене; на контрольно-пропускном пункте или в билетной кассе может потребоваться документ, удостоверяющий личность.
- На некоторых аттракционах действуют возрастные ограничения — участие возможно только для посетителей определённого возраста.
- На отдельных аттракционах предусмотрены ограничения по росту.
- Категории посетителей (по росту): взрослый — от 140 см. и выше; ребёнок — от 100 до 140 см; пожилой — от 60 лет и старше.
- Детям ростом до 100 см. входной билет не требуется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет на шоу «Квинтэссенция Вьетнама»
- Входной билет в Музей плюшевых мишек
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
8VH6+HMJ Gành Dầu, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
