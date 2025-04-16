Входной билет в VinWonders

Мир развлечений для всей семьи Откройте для себя «Vin

Wonders» — волшебный тематический парк на острове Фукуок с разнообразными аттракционами для гостей всех возрастов. Здесь вас ждут американские горки, водные спуски, а также семейные зоны с каруселями, игровыми площадками и 4D-кинотеатром. Главная достопримечательность парка — впечатляющий аквариум с богатым миром морских обитателей. Акулы, скаты и яркие тропические рыбы окружают вас во время прогулки по подводному туннелю, создавая эффект полного погружения.

На территории Vin

Wonders Phu Quoc работают рестораны, кафе и закусочные, где можно перекусить в течение дня. Также вы сможете заглянуть в магазины с сувенирами и выбрать памятные покупки для себя и близких. Важная информация: