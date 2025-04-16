Проведите яркий день в тематическом парке VinWonders на острове Фукуок. Вас ждут аттракционы для всех возрастов — от экстремальных горок до семейных развлечений. Отдельное впечатление подарит большой аквариум с подводным туннелем.
Описание билета
Мир развлечений для всей семьи Откройте для себя «Vin
Wonders» — волшебный тематический парк на острове Фукуок с разнообразными аттракционами для гостей всех возрастов. Здесь вас ждут американские горки, водные спуски, а также семейные зоны с каруселями, игровыми площадками и 4D-кинотеатром. Главная достопримечательность парка — впечатляющий аквариум с богатым миром морских обитателей. Акулы, скаты и яркие тропические рыбы окружают вас во время прогулки по подводному туннелю, создавая эффект полного погружения.
На территории Vin
Wonders Phu Quoc работают рестораны, кафе и закусочные, где можно перекусить в течение дня. Также вы сможете заглянуть в магазины с сувенирами и выбрать памятные покупки для себя и близких. Важная информация:
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности.
- Условия билета: билет не подлежит возврату и действителен только в выбранную дату.
- Правила посещения: билеты не привязаны к возрасту — проход осуществляется по росту: взрослые — от 140 см, дети — от 100 до 140 см. Для детей ростом до 100 см. входной билет не требуется.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входной билет в VinWonders
Что не входит в цену
- Встреча в отеле и трансфер
- Еда и напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
8RQX+6CH Gành Dầu, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Важная информация
- Что взять с собой: паспорт или удостоверение личности
- Условия билета: билет не подлежит возврату и действителен только в выбранную дату
- Правила посещения: билеты не привязаны к возрасту - проход осуществляется по росту: взрослые - от 140 см, дети - от 100 до 140 см. Для детей ростом до 100 см входной билет не требуется
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
16 апр 2025
Нам очень повезло — парк был почти пустой, поэтому очередей практически не было. Дети получили массу удовольствия, особенно на водных горках, а взрослые смогли насладиться волнами и тоже прокатиться с горок. Огромный аквариум произвёл сильное впечатление, а шоу в конце дня оказалось просто потрясающим.
Входит в следующие категории Фукуока
Похожие экскурсии из Фукуока
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучшее на Фукуоке: всё включено и без заездов в магазины
Красота природы, духовное наследие и фотогеничные места под рассказы о Вьетнаме
Начало: У вашего отеля на Фукуоке
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$350 за всё до 3 чел.
Водная прогулка
Два парка Фукуока: аттракционы в VinWonders и животные на сафари
Яркий день с обитателями джунглей, шоу русалок, аквапарком и другими развлечениями (всё включено)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$450 за всё до 2 чел.
Билеты
Входные билеты в Grand World - развлечения и атмосфера Венеции
Начало: 8VH6+HMJ Gành Dầu, Phu Quoc, Кьензянг, Вьетнам
$9 за билет