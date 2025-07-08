Профессиональный и экологичный тур по снорклингу на скоростном катере. Только аутентичные места, удалённые от туристов. Два коралловых рифа и отдых на острове с фруктами в спокойной атмосфере. Комфортное расписание позволяет сэкономить полдня.
Описание водной прогулки
Экологичный снорклинг в малой группе Если вы ищете аутентичный, профессиональный и экологичный тур по снорклингу с минимальным количеством участников — до 10 человек, чтобы избежать толпы и насладиться природой, это именно то, что мы предлагаем.
«On
Bird» — тур, посвящённый исключительно снорклингу, наблюдению коралловых рифов и исследованию острова. Два скрытых коралловых рифа Вас ждёт подводное плавание вдали от туристов и поездка на скоростном катере к двум уединённым коралловым местам. Здесь рифы менее многолюдные, а вода чище и спокойнее — идеальные условия для наблюдения за морской жизнью. Отдых на острове и комфортное расписание После насыщенного снорклинга вы сможете отдохнуть на острове и насладиться фруктами и фруктовым соком в расслабленной атмосфере. Экономьте время — тур следует научному расписанию, позволяя уложиться в полдня. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отели в центре Дуонг-Донг, Бай-Труонг и городе Ан Тхой
- Поездка на скоростном катере
- Профессиональный англоговорящий гид
- Высококачественное оборудование для снорклинга
- Спасательный жилет и плавательные средства
- Охлаждённая питьевая вода на борту
- Фрукты и сок на острове/пляже
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер из других районов
- Праздничная доплата (150 000 VND с человека)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь, солнцезащитные очки, купальник, полотенце, удобная одежда
- Не допускается: рыбалка, алкоголь и наркотики, детские коляски, прикосновение к морским обитателям, кормление животных
- Не подходит для: дети до 4 лет, беременные женщины, люди с заболеваниями сердца или органов дыхания, эпилепсией, диабетом, повышенным давлением, люди старше 65 лет, весом более 125 кг, а также гости, использующие инвалидные коляски
- Важно: с детей ростом от 155 см взимается плата по тарифу для взрослых
- Питание: обед не включён, но предоставляются фрукты и свежевыжатый сок после снорклинга
- Маршрут: места для снорклинга могут меняться в зависимости от состояния моря и ежедневных обновлений, что может привести к корректировке маршрута
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Никита
8 июл 2025
Всё прошло отлично. Места для снорклинга оказались очень красивыми, а остров, где мы отдыхали, — просто невероятный. Гид подробно и понятно всё объяснил
М
Мария
4 янв 2025
Лучший опыт снорклинга. Гиды хорошо знали всё о коралловых рифах, помогали правильно подобрать оборудование и внимательно объясняли, как им пользоваться.
К
Кирилл
27 окт 2024
Потрясающая поездка! Общение перед экскурсиям было идеальным, всё прошло чётко и вовремя. Группа была небольшой, и на каждые трое гостей приходился отдельный гид. Правила безопасности разъяснили отлично, и всех учитывали в зависимости от уровня подготовки. Очень экологично: никакого кормления или контакта с морскими обитателями, а ещё мы собирали мусор из воды. Однозначно рекомендую!
Входит в следующие категории Фукуока
