Всё о Хайфоне

Полезная информация о Хайфоне

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Местное время в Хайфоне
02:0933
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаХайфон
По-английскиHaiphong
Столица регионаХайфон является столицей региона
Население города602 695 чел.
АэропортКатби HPH
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота12 м. от уровня моря

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