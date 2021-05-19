Полезная информация о Хайфоне
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Местное время в Хайфоне
02:0933
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Хайфон
|По-английски
|Haiphong
|Столица региона
|Хайфон является столицей региона
|Население города
|602 695 чел.
|Аэропорт
|Катби HPH
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Хайфон на карте
Хайфон