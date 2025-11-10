Прогуляйтесь по оживленному Старому кварталу Ханоя и попробуйте лучшие вьетнамские блюда: салат с говядиной и лапшой, сэндвич бань ми, яичный кофе и другие деликатесы. Гид не только проведет вас по маршруту, но и подскажет места, в которых можно сытно перекусить.
Описание экскурсииЧто вас ждет Наша экскурсия пройдет по старому кварталу Ханоя. Мы побываем в продуктовых магазинах и закусочных, где попробуем лучшие местные деликатесы. А между приемами пищи вы изучите историю, искусство и архитектуру Ханоя! Мы начнем с дегустации традиционных блюд и закончим десертом с чашкой знаменитого яичного кофе. В ваше меню войдут: салат с говядиной и лапшой, бань ми (вьетнамский сэндвич), кем ксой (мороженое с клейким рисом) и многое другое. А после гид посоветует, куда пойти и что есть во время отпуска в Ханое. Важная информация:
- Тур не подходит для людей, которые едят безглютеновую пищу.
- Мы будем много ходить, надевайте удобную обувь.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый квартал
- Вьетнамские рестораны и кафе
Что включено
- Англоговорящий гид
- Дегустация 4-6 различных местных блюд
- Чашка яичного кофе/какао
- Бутылка воды
Что не входит в цену
- Дополнительные напитки или вино
Место начала и завершения?
7 P. Đinh Tiên Hoàng, Hàng Trống, Hoàn Kiếm
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
