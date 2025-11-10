Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Прогуляйтесь по оживленному Старому кварталу Ханоя и попробуйте лучшие вьетнамские блюда: салат с говядиной и лапшой, сэндвич бань ми, яичный кофе и другие деликатесы. Гид не только проведет вас по маршруту, но и подскажет места, в которых можно сытно перекусить.