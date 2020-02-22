Все экскурсии в Ханое

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ханое – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 9 ⭐ отзывов, цены от $180. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ханое почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Вьетнаме на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Обзорная экскурсия по Ханою
Индивидуальная экскурсия
$321
за 1-12 чел.
Обзорная экскурсия по Ханою
Первое знакомство с Ханоем
Индивидуальная экскурсия
5
9
3ч 30м
180
за 1-3 чел.
Первое знакомство с Ханоем
Вьетнамские традиции, архитектурное наследие и секретные места города на автопрогулке

Последние отзывы «Экскурсии Ханоя»

  • Отзыв на: Первое знакомство с Ханоем
    В
    Владимир
    22 февраля 2020
    5
    Елизавете удалось сделать первое знакомство с Ханоем приятным и ненапряжным, что нам и требовалось после длинного перелета. Очень удобно было, что встретились мы прямо в аэропорту.
  • Отзыв на: Первое знакомство с Ханоем
    М
    Милена
    21 января 2020
    5
    Елизавета- отличный гид. Очень интересно рассказывала. Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё!
  • Отзыв на: Первое знакомство с Ханоем
    Ю
    Юрий
    13 января 2020
    5
    Лиза - чудесный гид. Знающий, доброжелательный, чуткий. Мы попросили ее подготовить облегченную экскурсию по Ханою для нас и двух внуков 7 и 9 лет. Получилось замечательно! За неполный день мы посмотрели самые интересные места. Знания о Вьетнаме, полученные в СПбГУ и 5 лет в стране, замечательный язык и чудесная улыбка:) Дети были в восторге и не отставали от неё. Когда я спросил их, что больше всего понравилось в Ханое, они сказали: Лиза. Она так понятно все нам рассказала и все время была с нами:) Спасибо, Лиза за отличный день в Ханое!
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