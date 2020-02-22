Отзыв на: Первое знакомство с Ханоем

Ю Юрий 5

Лиза - чудесный гид. Знающий, доброжелательный, чуткий. Мы попросили ее подготовить облегченную экскурсию по Ханою для нас и двух внуков 7 и 9 лет. Получилось замечательно! За неполный день мы посмотрели самые интересные места. Знания о Вьетнаме, полученные в СПбГУ и 5 лет в стране, замечательный язык и чудесная улыбка:) Дети были в восторге и не отставали от неё. Когда я спросил их, что больше всего понравилось в Ханое, они сказали: Лиза. Она так понятно все нам рассказала и все время была с нами:) Спасибо, Лиза за отличный день в Ханое!