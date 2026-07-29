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по сути ничего не планировали - выспаться после перелета, пройтись по центру и дольше в дорогу. Но в последний момент - решила забронировать небольшую экскурсию, ничего сверхестественного не ожидали. Но, все пошло, как говориться не по плану:)) Вместо запланированных 2 часов (с 13.30), мы расстались с Сергеем, когда было уже темно. Очень грамотная и уверенная речь, великолепное знание истории, культуры страны, тонкий юмор. Что бы так заинтересовать абсолютно не знакомых людей, не обращать внимание, что время отведенное на экскурсию уже давно закончилось - это нужно искренне любить свое дело, вкладывая в этот процесс душу. Для нас время пролетело не заметно, мы задавали Сергею множество вопросов на которые он терпеливо и четко давал развёрнутые ответы - и вместо разрозненных знаний все сложилось в удивительный узор, целостный и понятный о людях, стране, ее истории, обычаях и традициях. Мы захотели вернуться сюда еще раз, что бы продолжить изучать и открывать этот удивительный мир под названием Вьетнам. Ещё благодаря Сергею мы сэкономили кучу времени и денег: мы попробовали лучшие местные блюда, божественно приготовленный кофе и пиво:))) теперь я уверенна что вьетнамская кухня лучшая в мире:) Мы бы никогда самостоятельно не нашли эти места, а Сергей просто отправил мне все локации. Советую ли я попасть к Сергею на экскурсию? Конечно, это будет вашим замечательным приключением