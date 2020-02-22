Все экскурсии в Ханое
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Ханое – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 9 ⭐ отзывов, цены от $180. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Ханое почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Вьетнаме на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
5ч
$321
за 1-12 чел.
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€180
за 1-3 чел.
Первое знакомство с Ханоем
Вьетнамские традиции, архитектурное наследие и секретные места города на автопрогулке
Последние отзывы «Экскурсии Ханоя»
- ВВладимир22 февраля 2020Елизавете удалось сделать первое знакомство с Ханоем приятным и ненапряжным, что нам и требовалось после длинного перелета. Очень удобно было, что встретились мы прямо в аэропорту.
- ММилена21 января 2020Елизавета- отличный гид. Очень интересно рассказывала. Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё!
- ЮЮрий13 января 2020Лиза - чудесный гид. Знающий, доброжелательный, чуткий. Мы попросили ее подготовить облегченную экскурсию по Ханою для нас и двух внуков 7 и 9 лет. Получилось замечательно! За неполный день мы посмотрели самые интересные места. Знания о Вьетнаме, полученные в СПбГУ и 5 лет в стране, замечательный язык и чудесная улыбка:) Дети были в восторге и не отставали от неё. Когда я спросил их, что больше всего понравилось в Ханое, они сказали: Лиза. Она так понятно все нам рассказала и все время была с нами:) Спасибо, Лиза за отличный день в Ханое!