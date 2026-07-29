Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: в будние дни в 09:00 и 13:30, в субботу и воскресенье в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$40 за человека
Групповая
до 20 чел.
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Отдохнуть на комфортабельном теплоходе в бухте Халонг
Начало: В Старом квартале Ханоя
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$120 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $494 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала
Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:30
Завтра в 13:30
10 авг в 13:30
$55 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $31 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$115 за человека
Индивидуальная
до 13 чел.
Лучший выборПривет, Ханой! Главное в столице за 5 часов 🇻🇳
Начало: Ханой
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$200 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $960 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Весь Ханой на двух колёсах
Прокатиться на велосипедах и исследовать главные достопримечательности и скрытые городские уголки
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 07:30 и 13:30
10 авг в 13:30
11 авг в 07:30
$100 за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Ханой в ритме байка: главные места и скрытые переулки за 5 часов
Увидеть настоящий Ханой с пассажирского сиденья скутера - без пробок и шаблонных маршрутов
Начало: В пределах Ханоя
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $99 за человека
Индивидуальная
Круиз по фантастической бухте Халонг
Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
11 авг в 06:30
12 авг в 06:30
от $570 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое
Получить яркий культурный и гастрономический опыт + мастер-класс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$90 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ханое
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 09:00
10 авг в 00:00
от $29 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Эксклюзивное путешествие в залив Халонг на лайнере 5
Начало: Ханой
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
$325 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Однодневная экскурсия в Ниньбинь: Бай Динь и Чанг Ан
Начало: Ханой
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$325 за всё до 13 чел.
Групповая
до 15 чел.
Пешеходная экскурсия по Ханою с дегустацией стрит-фуда
Начало: 38 П. Бат Сы, Хэнг Бо, Хоан Киэм, Ха Ной, Вьет Нам
Расписание: Ежедневно
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$22 за человека
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Древние ремёсла Вьетнама: от конических шляп до благовонных палочек
Из Ханоя - в деревни Чуонг, Куанг Фу Кау и на фабрику благовоний
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 12:15
Завтра в 12:15
10 авг в 12:15
$119
$125 за человека
-
5%
Групповая
до 14 чел.
Из Ханоя в Ниньбинь: природное наследие и истоки империи Великих Вьетов
Посетить древнюю столицу Хоалы, комплекс «Чанган» и пещеру Муа (билеты и обед включены)
Начало: У вашего отеля в Старом квартале
Расписание: ежедневно в 07:00
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$124
$130 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Кулинарный мастер-класс в Ханое
Приготовить блюда вьетнамской кухни под руководством профессионального повара (всё включено)
Начало: У отеля в Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$95 за человека
Билет на автобус
Ханой в вашем ритме: автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом
Увидеть главные достопримечательности города и исследовать его без привязки к группе
Начало: Возле Ханойской Оперы или в другом месте города
Завтра в 11:45
10 авг в 09:15
$19 за человека
Групповая
до 15 чел.
Дегустация стрит-фуда с посещением Железнодорожной улицы
Начало: 128 Д. Чан Нхат Дуат, Хэнг Буом, Хоан Киэм
Расписание: Ежедневно
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
$34.81 за человека
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению вьетнамского кофе
Погрузитесь в мир вьетнамского кофе на мастер-классе в Ханое. Узнайте, как готовить пять видов напитков и почувствуйте себя бариста
Начало: Ваш отель в старом районе Ханоя
Расписание: Ежедневно
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Трансфер из аэропорта Ханоя в Старый квартал и обратно
Начало: Аэропорт Ной Бай или локация в Старом квартале
Расписание: Ежедневно
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$14.34 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Вьетнамский стрит-фуд со знаменитым яичным кофе
Начало: 7 П. Динь Тиэн Хоанг, Хэнг Тронг, Хоан Киэм
Расписание: Ежедневно
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
$25.03 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс вьетнамской кухни на местной вилле для веганов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$57 за человека
Групповая
до 15 чел.
Гастрономический тур с посещением Железнодорожной улицы
Начало: 47 П. Хэнг Бонг, Хэнг Гай, Хоан Киэм, Ха Ной
Расписание: Ежедневно
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$24.65 за человека
Групповая
до 20 чел.
Из Халонга: Круиз Luna по заливу Халонг - природа, пещеры и изысканный обед
Начало: Х334+5СВ Халонг, Куанг Нин, Вьетнам
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$124.35 за человека
Групповая
до 15 чел.
Дегустация стрит-фуда, Старый квартал и Железнодорожная улица
Начало: 120Д П. Хэнг Бонг, Хоан Киэм
Расписание: Ежедневно
10 авг в 17:30
11 авг в 17:30
$24.76 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия и прогулка по Железнодорожной улице
Начало: 7 П. Динь Тиэн Хоанг, Хэнг Тронг, Хоан Киэм
Расписание: Ежедневно
10 авг в 06:30
11 авг в 06:30
$24.77 за человека
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению 5 блюд с посещением рынка
Начало: 8 П. Жа Нгу, Хэнг Бак, Хоан Киэм, Ханой
Расписание: Ежедневно
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$39.22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Н
Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз, проездом всего 2 дня,
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Прекрасная экскурсия и отличный формат: поездка на мотобайке - это экзотика! Ощущения невероятные! Игорю огромное спасибо за экскурс в историю.
+1
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О
Данная экскурсия организовывана на английском языке, русских туристов в столице мало. Сергей предоставляет сопровождение с рускоговорящим гидом, чтобы экскурсия прошла
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А
Всё очень красиво, уютно и действительно ощущается как небольшой люксовый круиз. Панорамы потрясающие, фотографии получились просто огонь.
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Вот уже третий год заказываю трансфер у Кирилла, как всегда все на высоте!
водитель опрятный, автомобиль чистый, новый, кондиционер. помогли с багажом, все отлично, однозначно рекомендую 👍
водитель опрятный, автомобиль чистый, новый, кондиционер. помогли с багажом, все отлично, однозначно рекомендую 👍
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А
Огромное спасибо Кену за великолепно проведенную экскурсию!
Хочется особенно отметить эрудицию гида; свободное владение русским, английским и вьетнамским (родной) языками; его
Хочется особенно отметить эрудицию гида; свободное владение русским, английским и вьетнамским (родной) языками; его
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Я осталась в полном восторге и восхищении от экскурсии «Добро пожаловать в Ханой». Сергей очень грамотный, обладатель великолепными знаниями, очень-очень
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Т
Экскурсия по Ханою с дегустацией местной кухни оставила самые приятные впечатления. Гид Сергей отлично выстроил маршрут, мы прониклтсь атмосферой Старого
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Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная безопасность и комфорт. Чудесные
+3
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А
Отлично провели время в однодневном круизе в бухту Халонг из Ханоя. Всё чётко, без проблем в плане организации. Мы были
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Всего 173 отзыва в Ханое
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Ответы на вопросы от путешественников по Ханою
Самые популярные экскурсии в Ханое
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