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Экскурсии в Ханое

Найдено 35 экскурсий в Ханое на русском языке, цены от $14, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Добро пожаловать в Ханой
Пешая
3.5 часа
92 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Добро пожаловать в Ханой
Откройте для себя исторический центр Ханоя, насладитесь архитектурой и узнайте о культурных традициях Вьетнама. Не упустите шанс
Начало: В Старом квартале
Расписание: в будние дни в 09:00 и 13:30, в субботу и воскресенье в 09:00
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$40 за человека
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
На теплоходе
Круизы
12 часов
29 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Отдохнуть на комфортабельном теплоходе в бухте Халонг
Начало: В Старом квартале Ханоя
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$120 за человека
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
На машине
На лодке
8 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
Погрузитесь в атмосферу древнего Вьетнама: храмовый комплекс Бай Динь, прогулка на лодке и исторический город Хоалы ждут вас
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от $494 за всё до 2 чел.
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала
Пешая
3 часа
7 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала
Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 13:30 и 17:30
Завтра в 13:30
10 авг в 13:30
$55 за человека
Трансфер из аэропорта в Ханой
На машине
1 час
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Ханой
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $31 за всё до 3 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
На автобусе
7 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Всё самое важное в Ханое - за день
Увидеть главные символы столицы Вьетнама и прикоснуться к истокам конфуцианской мудрости
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 08:00
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
$115 за человека
Привет, Ханой! Главное в столице за 5 часов 🇻🇳
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Лучший выбор
Привет, Ханой! Главное в столице за 5 часов 🇻🇳
Начало: Ханой
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$200 за всё до 13 чел.
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Путешествие по Северному Вьетнаму с посещением долин Пулун и Май Чау. Вас ждут катание на бамбуковых плотах, горные водопады и карстовые пещеры
Начало: У вашего отеля
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $960 за человека
Весь Ханой на двух колёсах
На велосипеде
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
Весь Ханой на двух колёсах
Прокатиться на велосипедах и исследовать главные достопримечательности и скрытые городские уголки
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 07:30 и 13:30
10 авг в 13:30
11 авг в 07:30
$100 за человека
Ханой в ритме байка: главные места и скрытые переулки за 5 часов
На мотоцикле
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 1 чел.
Ханой в ритме байка: главные места и скрытые переулки за 5 часов
Увидеть настоящий Ханой с пассажирского сиденья скутера - без пробок и шаблонных маршрутов
Начало: В пределах Ханоя
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $99 за человека
Круиз по фантастической бухте Халонг
На яхте
13 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Круиз по фантастической бухте Халонг
Отправьтесь в однодневный круиз по бухте Халонг и насладитесь панорамными видами, скальными островами, карстовыми пещерами и плавучими деревнями
11 авг в 06:30
12 авг в 06:30
от $570 за человека
5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое
На машине
3 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 12 чел.
5 оттенков вьетнамского кофе в Ханое
Получить яркий культурный и гастрономический опыт + мастер-класс
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$90 за человека
Выгодный трансфер в Ханое
На машине
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Ханое
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 09:00
10 авг в 00:00
от $29 за всё до 3 чел.
Эксклюзивное путешествие в залив Халонг на лайнере 5
Круизы
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Эксклюзивное путешествие в залив Халонг на лайнере 5
Начало: Ханой
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
$325 за всё до 13 чел.
Однодневная экскурсия в Ниньбинь: Бай Динь и Чанг Ан
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
Однодневная экскурсия в Ниньбинь: Бай Динь и Чанг Ан
Начало: Ханой
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$325 за всё до 13 чел.
Пешеходная экскурсия по Ханою с дегустацией стрит-фуда
3 часа
2 отзыва
Групповая
до 15 чел.
Пешеходная экскурсия по Ханою с дегустацией стрит-фуда
Начало: 38 П. Бат Сы, Хэнг Бо, Хоан Киэм, Ха Ной, Вьет Нам
Расписание: Ежедневно
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$22 за человека
Древние ремёсла Вьетнама: от конических шляп до благовонных палочек
На автобусе
5 часов
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Древние ремёсла Вьетнама: от конических шляп до благовонных палочек
Из Ханоя - в деревни Чуонг, Куанг Фу Кау и на фабрику благовоний
Начало: В Старом квартале
Расписание: ежедневно в 12:15
Завтра в 12:15
10 авг в 12:15
$119$125 за человека
Из Ханоя в Ниньбинь: природное наследие и истоки империи Великих Вьетов
На автобусе
12 часов
-
5%
Групповая
до 14 чел.
Из Ханоя в Ниньбинь: природное наследие и истоки империи Великих Вьетов
Посетить древнюю столицу Хоалы, комплекс «Чанган» и пещеру Муа (билеты и обед включены)
Начало: У вашего отеля в Старом квартале
Расписание: ежедневно в 07:00
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
$124$130 за человека
Кулинарный мастер-класс в Ханое
4.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
Кулинарный мастер-класс в Ханое
Приготовить блюда вьетнамской кухни под руководством профессионального повара (всё включено)
Начало: У отеля в Старом квартале
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
$95 за человека
Ханой в вашем ритме: автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом
На автобусе
Hop-on hop-off
13 часов
Билет на автобус
Ханой в вашем ритме: автобус Hop-on Hop-off с аудиогидом
Увидеть главные достопримечательности города и исследовать его без привязки к группе
Начало: Возле Ханойской Оперы или в другом месте города
Завтра в 11:45
10 авг в 09:15
$19 за человека
Дегустация стрит-фуда с посещением Железнодорожной улицы
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Дегустация стрит-фуда с посещением Железнодорожной улицы
Начало: 128 Д. Чан Нхат Дуат, Хэнг Буом, Хоан Киэм
Расписание: Ежедневно
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
$34.81 за человека
Мастер-класс по приготовлению вьетнамского кофе
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению вьетнамского кофе
Погрузитесь в мир вьетнамского кофе на мастер-классе в Ханое. Узнайте, как готовить пять видов напитков и почувствуйте себя бариста
Начало: Ваш отель в старом районе Ханоя
Расписание: Ежедневно
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$30 за человека
Трансфер из аэропорта Ханоя в Старый квартал и обратно
24 минуты
Индивидуальная
до 2 чел.
Трансфер из аэропорта Ханоя в Старый квартал и обратно
Начало: Аэропорт Ной Бай или локация в Старом квартале
Расписание: Ежедневно
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
$14.34 за всё до 2 чел.
Вьетнамский стрит-фуд со знаменитым яичным кофе
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Вьетнамский стрит-фуд со знаменитым яичным кофе
Начало: 7 П. Динь Тиэн Хоанг, Хэнг Тронг, Хоан Киэм
Расписание: Ежедневно
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
$25.03 за человека
Мастер-класс вьетнамской кухни на местной вилле для веганов
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мастер-класс вьетнамской кухни на местной вилле для веганов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$57 за человека
Гастрономический тур с посещением Железнодорожной улицы
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Гастрономический тур с посещением Железнодорожной улицы
Начало: 47 П. Хэнг Бонг, Хэнг Гай, Хоан Киэм, Ха Ной
Расписание: Ежедневно
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$24.65 за человека
Из Халонга: Круиз Luna по заливу Халонг - природа, пещеры и изысканный обед
Круизы
7 часов
Групповая
до 20 чел.
Из Халонга: Круиз Luna по заливу Халонг - природа, пещеры и изысканный обед
Начало: Х334+5СВ Халонг, Куанг Нин, Вьетнам
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
$124.35 за человека
Дегустация стрит-фуда, Старый квартал и Железнодорожная улица
2.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Дегустация стрит-фуда, Старый квартал и Железнодорожная улица
Начало: 120Д П. Хэнг Бонг, Хоан Киэм
Расписание: Ежедневно
10 авг в 17:30
11 авг в 17:30
$24.76 за человека
Гастрономическая экскурсия и прогулка по Железнодорожной улице
3 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия и прогулка по Железнодорожной улице
Начало: 7 П. Динь Тиэн Хоанг, Хэнг Тронг, Хоан Киэм
Расписание: Ежедневно
10 авг в 06:30
11 авг в 06:30
$24.77 за человека
Мастер-класс по приготовлению 5 блюд с посещением рынка
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Мастер-класс по приготовлению 5 блюд с посещением рынка
Начало: 8 П. Жа Нгу, Хэнг Бак, Хоан Киэм, Ханой
Расписание: Ежедневно
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
$39.22 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Н
Добро пожаловать в Ханой
Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз, проездом всего 2 дня,
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по сути ничего не планировали - выспаться после перелета, пройтись по центру и дольше в дорогу. Но в последний момент - решила забронировать небольшую экскурсию, ничего сверхестественного не ожидали. Но, все пошло, как говориться не по плану:)) Вместо запланированных 2 часов (с 13.30), мы расстались с Сергеем, когда было уже темно. Очень грамотная и уверенная речь, великолепное знание истории, культуры страны, тонкий юмор. Что бы так заинтересовать абсолютно не знакомых людей, не обращать внимание, что время отведенное на экскурсию уже давно закончилось - это нужно искренне любить свое дело, вкладывая в этот процесс душу. Для нас время пролетело не заметно, мы задавали Сергею множество вопросов на которые он терпеливо и четко давал развёрнутые ответы - и вместо разрозненных знаний все сложилось в удивительный узор, целостный и понятный о людях, стране, ее истории, обычаях и традициях. Мы захотели вернуться сюда еще раз, что бы продолжить изучать и открывать этот удивительный мир под названием Вьетнам. Ещё благодаря Сергею мы сэкономили кучу времени и денег: мы попробовали лучшие местные блюда, божественно приготовленный кофе и пиво:))) теперь я уверенна что вьетнамская кухня лучшая в мире:) Мы бы никогда самостоятельно не нашли эти места, а Сергей просто отправил мне все локации. Советую ли я попасть к Сергею на экскурсию? Конечно, это будет вашим замечательным приключением

Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз,
Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз,
Это пожалуй была одна из наших лучших экскурсий за последнее время. В Ханое были первый раз,
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Анастасия
Ханой в ритме байка: главные места и скрытые переулки за 5 часов
Прекрасная экскурсия и отличный формат: поездка на мотобайке - это экзотика! Ощущения невероятные! Игорю огромное спасибо за экскурс в историю.
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Люблю, когда гид приводит исторические факты, хронологию событий, рассказывает интересные легенды. Для меня это было важно: структурная подача материала + красивые фото…. и уааауа… - знакомство с местной кухней: вкусные рисовые булочки с фаршем и яйцом и яичный кофе (ооочень вкусный десерт). Игорь хорошо знает и любит историю, погружается в неё и делится своими знаниями. Я осталась очень довольна! Благодарю за проведённое время, хорошее вежливое и уважительное отношение ко мне. Игорь - позитивный, воспитанный и приятный во всех отношениях гид. Рекомендую!)) И ещё… ребята, не бойтесь дождя. Это тоже часть местного колорита и возможность заземлиться и воспринимать этот мир иначе.

Прекрасная экскурсия и отличный формат: поездка на мотобайке - это экзотика! Ощущения невероятные! Игорю огромное спасибо
Прекрасная экскурсия и отличный формат: поездка на мотобайке - это экзотика! Ощущения невероятные! Игорю огромное спасибо
Прекрасная экскурсия и отличный формат: поездка на мотобайке - это экзотика! Ощущения невероятные! Игорю огромное спасибо
Прекрасная экскурсия и отличный формат: поездка на мотобайке - это экзотика! Ощущения невероятные! Игорю огромное спасибо+1
Прекрасная экскурсия и отличный формат: поездка на мотобайке - это экзотика! Ощущения невероятные! Игорю огромное спасибо
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О
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Данная экскурсия организовывана на английском языке, русских туристов в столице мало. Сергей предоставляет сопровождение с рускоговорящим гидом, чтобы экскурсия прошла
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максимально комфортно и это получилось. Но формат больше, как сопровождение. Но это такое прекрасное место, которое стоит посетить каждому. Можно сказать визитка Вьетнама.

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А
Эксклюзивное путешествие в залив Халонг на лайнере 5
Всё очень красиво, уютно и действительно ощущается как небольшой люксовый круиз. Панорамы потрясающие, фотографии получились просто огонь.
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Татьяна
Трансфер из аэропорта в Ханой
Вот уже третий год заказываю трансфер у Кирилла, как всегда все на высоте!
водитель опрятный, автомобиль чистый, новый, кондиционер. помогли с багажом, все отлично, однозначно рекомендую 👍
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А
Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день
Огромное спасибо Кену за великолепно проведенную экскурсию!
Хочется особенно отметить эрудицию гида; свободное владение русским, английским и вьетнамским (родной) языками; его
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личный интерес к различным культурам, глубокое понимание культуры Вьетнама, отличное знание истории своей страны; и любовь к мировому литературному наследию.
Всем рекомендую!

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Наталья
Добро пожаловать в Ханой
Я осталась в полном восторге и восхищении от экскурсии «Добро пожаловать в Ханой». Сергей очень грамотный, обладатель великолепными знаниями, очень-очень
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интересно рассказывал про историю Вьетнама, особенностях жизни местных жителей, прошли по всем знаковым местам, попили рисового пива в интересном кафе, наблюдали за знаменитым поездом и много всего познавательного и увлекательного открыла для себя! Сам не прочитаешь и не узнаешь столько!!! Шикарная экскурсия, вполне бюджетная, стоит всего и даже больше! Спасибо большое Сергею, очень довольна!!!!!!

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Т
Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала
Экскурсия по Ханою с дегустацией местной кухни оставила самые приятные впечатления. Гид Сергей отлично выстроил маршрут, мы прониклтсь атмосферой Старого
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квартала,попробовали знаковые блюда местной кухни. Если хотите узнать Ханой не по открыткам, а по запахам, вкусам и историям местных жителей — берите эту экскурсию! Мы гуляли по узким улочкам, заглядывали в крошечные кафе и пробовали то, что едят сами ханойцы. Гид Сергей столько всего рассказал про специи, про сочетания вкусов, про то, как одно и то же блюдо готовят по-разному в разных частях страны. Мне особенно понравился яичный кофе — это отдельный вид удовольствия! И здорово, что Сергец учитывал темп группы и давал время просто пофотографировать и понюхать эти невероятные ароматы. Теперь мыточно знаем, что вьетнамская кухня — это не просто «суп и сэндвич», а целая культура. Спасибо за такой вкусный и живой день! Однозначно рекомендуем эту экскурсию.

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Яна
Долины Пулун и Май Чау: двухдневное путешествие из Ханоя
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная безопасность и комфорт. Чудесные
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локации. Игорь подстроил по времени всё по моим запросам, большая благодарность за это. Очень хороший отель, милейшая гид и нереальный душевный кайф от увиденного. Моя однозначная рекомендация к посещению.

Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная+3
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная
Одна из самых запомнившихся мне экскурсий. Север Вьетнама просто влюбил в себя. Отлично организованный тур. Полная
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А
Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя
Отлично провели время в однодневном круизе в бухту Халонг из Ханоя. Всё чётко, без проблем в плане организации. Мы были
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в составе интернациональной группы. С нами был русскоговорящий вьетнамский гид от организатора, который в процессе экскурсии много рассказал интересных моментов о Вьетнаме, даже касаемо бытовых вещей или уклада жизни. Было очень интересно послушать. Ну, а природная красота данных мест потрясает воображение. Эти места обязательно нужно посетить.

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Всего 173 отзыва в Ханое

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Ответы на вопросы от путешественников по Ханою

Самые популярные экскурсии в Ханое
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Добро пожаловать в Ханой;
  2. Пещера, острова и скалы: однодневный круиз из Ханоя;
  3. Северный Вьетнам из Ханоя за 1 день;
  4. Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала;
  5. Трансфер из аэропорта в Ханой.
Что посмотреть в Ханое
8 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый квартал;
  2. Площадь Бадинь;
  3. Улица Ханойского поезда;
  4. Башня Черепахи;
  5. Бухта Халонг;
  6. Мост Лонг Бьен;
  7. Пагода на одном столбе;
  8. Озеро Хоанкьем.
Сколько стоит экскурсия по Ханою в августе 2026
Сейчас в Ханое можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 14 до 960 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 173 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Откройте для себя волшебный Ханой с экскурсиями на русском языке. Мы предлагаем увлекательные путешествия по историческим местам, запечатлевшие дух времени. Удобное бронирование, актуальные отзывы и непревзойденное качество – все для вас!