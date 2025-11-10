Экскурсия по старому кварталу Ханоя - это возможность познакомиться с местной кухней и культурой.
Гид поможет выбрать лучшие блюда: паровые рисовые блины, салат из лапши, хрустящие блины и яичный кофе. Посещение Железнодорожной улицы добавит особую атмосферу вашему путешествию.
Уличная еда в Ханое - это обязательный пункт для каждого туриста, стремящегося понять настоящую Вьетнамскую культуру
5 причин купить эту экскурсию
- 🍜 Попробовать уникальные блюда
- 🗺️ Исследовать старый квартал
- ☕ Оценить вкус яичного кофе
- 🚶♂️ Прогуляться по Железнодорожной улице
- 👨🍳 Узнать секреты местной кухни
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Ханоя - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, без изнуряющей жары и дождей. Летом (июнь-август) возможны дожди, но это не мешает наслаждаться стрит-фудом. Зимой (декабрь-февраль) прохладно, но это не останавливает любителей гастрономических приключений.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Железнодорожная улица
- Старый квартал
Описание экскурсииВ Ханое обязательно стоит попробовать местный стрит-фуд. Вот некоторые из деликатесов, которые мы рекомендуем: 1. Бань Куон (вьетнамский паровой рис) — восхитительное блюдо, которое часто подают на завтрак. 2. Бун ча Обама — блюдо из жареной свинины и лапши, которое, как считается, родом из Ханоя. 3. Жареная рисовая бумага или вьетнамская пицца. 4. Традиционное блюдо из говядины с лапшой. 5. Свиные палочки на гриле в соусе (Nem Lui Da Nang). 6. Десерты — сладкий и сливочный десертный суп, приготовленный из кокосового молока, бобов и фруктов, или вьетнамский яичный кофе, насыщенный и пенистый кофе, увенчанный взбитым яичным желтком и сгущенным молоком. Уличная еда в Ханое — это то, что должен попробовать каждый! Обязательно изучите маленькие переулки, чтобы найти лучшие блюда, и не бойтесь пробовать что-то новое!
Ежедневно
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый квартал
- Железнодорожная улица
Что включено
- Услуги гида
- Вся еда и напитки
- Фотографии с вашего тура
- Дождевик
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 128 Đ. Trần Nhật Duật, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm
Завершение: Hanoi Train Street, Old Quarter
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
