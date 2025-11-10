Экскурсия по старому кварталу Ханоя - это возможность познакомиться с местной кухней и культурой.



Гид поможет выбрать лучшие блюда: паровые рисовые блины, салат из лапши, хрустящие блины и яичный кофе. Посещение Железнодорожной улицы добавит особую атмосферу вашему путешествию.



Уличная еда в Ханое - это обязательный пункт для каждого туриста, стремящегося понять настоящую Вьетнамскую культуру

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Ханоя - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, без изнуряющей жары и дождей. Летом (июнь-август) возможны дожди, но это не мешает наслаждаться стрит-фудом. Зимой (декабрь-февраль) прохладно, но это не останавливает любителей гастрономических приключений.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.