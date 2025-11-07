Мои заказы

Вкусный Ханой: секреты кухни Старого квартала

Попробовать всё самое лучшее и аутентичное - от уличной классики до национальных хитов
Эта прогулка — погружение в историю и культуру Ханоя через его кухню и атмосферу улиц. Вы сможете понять душу города и, конечно, попробуете лучшие национальные блюда.

Опытный гид проведёт вас по проверенным местам старого квартала — и вы оцените фо бо и бун ча, нэм ран и вьетнамский яичный кофе. И не только!
5
1 отзыв
Описание экскурсии

Мы отведём вас не только в популярные заведения, но и в маленькие семейные кафе и лавки, где готовят по старинным рецептам, известным только местным. За несколько часов вы попробуете самые вкусные аутентичные блюда.

  • Бун Ча — рисовая лапша со свининой и свиными котлетками на гриле
  • Бань Куон — рисовые блинчики на пару
  • Бань Ми — багет сначинкой
  • Фо Бо или фо га — суп с говядиной или курицей и рисовой лапшой
  • Нэм Ран — жареные спринг-роллы
  • Бань Сео — жареные рисовые блины
  • Фруктовый салат
  • Яичный кофе

Вы не только продегустируете национальные блюда — но и услышите об их происхождении и культурном контексте, Например, узнаете про Бун Ча, которым угощался Барак Обама. Или об яичном кофе, появившемся как креативное решение во времена дефицита молока.

Организационные детали

Если у вас есть аллергия или пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите о них заранее.

В стоимость включено

  • Сопровождение русскоговорящего гида
  • Обед или ужин (в зависимости от времени прогулки)
  • Bодa, один традиционный кофе и одно пиво

Дополнительные расходы

  • Дополнительные блюда и напитки, не входящие в программу
  • Личные покупки, сувениры

ежедневно в 11:00 и 17:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Провели экскурсии для 290 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского. Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе. Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Е
Евгения
7 ноя 2025
Такая экскурсия - это то, что нужно для знакомства с местной кухней! Сергей провел нас по вкусным местечкам, которые мы сами могли обойти стороной. Рассказал, что нужно обязательно пробовать в Ханое, а что - на любителя) Очень интересный и живой вечер! Все продумано и отлично организовано. Рекомендуем
Входит в следующие категории Ханоя

