Эта прогулка — погружение в историю и культуру Ханоя через его кухню и атмосферу улиц. Вы сможете понять душу города и, конечно, попробуете лучшие национальные блюда.
Опытный гид проведёт вас по проверенным местам старого квартала — и вы оцените фо бо и бун ча, нэм ран и вьетнамский яичный кофе. И не только!
Описание экскурсии
Мы отведём вас не только в популярные заведения, но и в маленькие семейные кафе и лавки, где готовят по старинным рецептам, известным только местным. За несколько часов вы попробуете самые вкусные аутентичные блюда.
- Бун Ча — рисовая лапша со свининой и свиными котлетками на гриле
- Бань Куон — рисовые блинчики на пару
- Бань Ми — багет сначинкой
- Фо Бо или фо га — суп с говядиной или курицей и рисовой лапшой
- Нэм Ран — жареные спринг-роллы
- Бань Сео — жареные рисовые блины
- Фруктовый салат
- Яичный кофе
Вы не только продегустируете национальные блюда — но и услышите об их происхождении и культурном контексте, Например, узнаете про Бун Ча, которым угощался Барак Обама. Или об яичном кофе, появившемся как креативное решение во времена дефицита молока.
Организационные детали
Если у вас есть аллергия или пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите о них заранее.
В стоимость включено
- Сопровождение русскоговорящего гида
- Обед или ужин (в зависимости от времени прогулки)
- Bодa, один традиционный кофе и одно пиво
Дополнительные расходы
- Дополнительные блюда и напитки, не входящие в программу
- Личные покупки, сувениры
ежедневно в 11:00 и 17:30
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Старом квартале
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 17:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Ханое
Провели экскурсии для 290 туристов
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
7 ноя 2025
Такая экскурсия - это то, что нужно для знакомства с местной кухней! Сергей провел нас по вкусным местечкам, которые мы сами могли обойти стороной. Рассказал, что нужно обязательно пробовать в Ханое, а что - на любителя) Очень интересный и живой вечер! Все продумано и отлично организовано. Рекомендуем
