Эта прогулка — погружение в историю и культуру Ханоя через его кухню и атмосферу улиц. Вы сможете понять душу города и, конечно, попробуете лучшие национальные блюда. Опытный гид проведёт вас по проверенным местам старого квартала — и вы оцените фо бо и бун ча, нэм ран и вьетнамский яичный кофе. И не только!

Описание экскурсии

Мы отведём вас не только в популярные заведения, но и в маленькие семейные кафе и лавки, где готовят по старинным рецептам, известным только местным. За несколько часов вы попробуете самые вкусные аутентичные блюда.

Бун Ча — рисовая лапша со свининой и свиными котлетками на гриле

Бань Куон — рисовые блинчики на пару

Бань Ми — багет сначинкой

Фо Бо или фо га — суп с говядиной или курицей и рисовой лапшой

Нэм Ран — жареные спринг-роллы

Бань Сео — жареные рисовые блины

Фруктовый салат

Яичный кофе

Вы не только продегустируете национальные блюда — но и услышите об их происхождении и культурном контексте, Например, узнаете про Бун Ча, которым угощался Барак Обама. Или об яичном кофе, появившемся как креативное решение во времена дефицита молока.

Организационные детали

Если у вас есть аллергия или пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите о них заранее.

В стоимость включено

Сопровождение русскоговорящего гида

Обед или ужин (в зависимости от времени прогулки)

Bодa, один традиционный кофе и одно пиво

Дополнительные расходы