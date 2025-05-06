Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Прогуляйтесь по старому кварталу Ханоя с местным гидом и откройте для себя экзотические вкусы города. Попробуйте фрукты, стрит-фуд и традиционные вьетнамские блюда. 5 1 отзыв

TicketsS Ваш гид в Ханое Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-15 человек Когда Ежедневно $22 за человека

Описание экскурсии Что вас ждет Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому Старому кварталу Ханоя в сопровождении местного гида, который познакомит вас с кулинарным наследием Вьетнама. Приготовьтесь насладиться множеством деликатесов, от культовых вьетнамских сэндвичей до традиционных десертов, а кульминацией станет знаменитый яичный кофе. Ваше кулинарное приключение начнется в местной закусочной, где вы побалуете спринг-роллами, подушечными пирожными и роллами Фо. Закуски дополняются блюдом из свежих овощей и рыбного соуса. После мы остановимся попробовать традиционное вьетнамское блюдо Фо. Этот суп, состоящий из ароматного бульона, лапши, трав и сочного мяса, точно впечатлит ваши вкусовые рецепторы. Следующий ресторан известен своими бань ми — вьетнамским сэндвичем с сочной начинкой из паштета. Наша прогулка не обойдется и без дегустации десерта, который меняется в зависимости от сезона. Завершим этот тур необычным напитком — яичным кофе, который обязательно нужно попробовать во Вьетнаме. Важная информация: Порядок посещаемых мест может быть изменен по распоряжению гида.

Ответы на вопросы Что включено Услуги гида

Дегустация стрит-фуда

Напиток (пиво или кофе) Что не входит в цену Дополнительные еда и напитки Место начала и завершения? 38 P. Bát Sứ, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек. Важная информация Порядок посещаемых мест может быть изменен по распоряжению гида Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 5 Основано на 1 отзыве Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 1 4 – 3 – 2 – 1 – D Daria Заказали за пару дней, все координаты пришли сразу на почту, найти все было достаточно легко, экскурсия была с прекрасной девочкой Лиз, все доступно и легко. Спасибо!