Прогуляйтесь по старому кварталу Ханоя с местным гидом и откройте для себя экзотические вкусы города. Попробуйте фрукты, стрит-фуд и традиционные вьетнамские блюда.
Описание экскурсииЧто вас ждет Отправьтесь в увлекательное путешествие по историческому Старому кварталу Ханоя в сопровождении местного гида, который познакомит вас с кулинарным наследием Вьетнама. Приготовьтесь насладиться множеством деликатесов, от культовых вьетнамских сэндвичей до традиционных десертов, а кульминацией станет знаменитый яичный кофе. Ваше кулинарное приключение начнется в местной закусочной, где вы побалуете спринг-роллами, подушечными пирожными и роллами Фо. Закуски дополняются блюдом из свежих овощей и рыбного соуса. После мы остановимся попробовать традиционное вьетнамское блюдо Фо. Этот суп, состоящий из ароматного бульона, лапши, трав и сочного мяса, точно впечатлит ваши вкусовые рецепторы. Следующий ресторан известен своими бань ми — вьетнамским сэндвичем с сочной начинкой из паштета. Наша прогулка не обойдется и без дегустации десерта, который меняется в зависимости от сезона. Завершим этот тур необычным напитком — яичным кофе, который обязательно нужно попробовать во Вьетнаме. Важная информация: Порядок посещаемых мест может быть изменен по распоряжению гида.
Что включено
- Услуги гида
- Дегустация стрит-фуда
- Напиток (пиво или кофе)
Что не входит в цену
- Дополнительные еда и напитки
Место начала и завершения?
38 P. Bát Sứ, Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Порядок посещаемых мест может быть изменен по распоряжению гида
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Daria
6 мая 2025
Заказали за пару дней, все координаты пришли сразу на почту, найти все было достаточно легко, экскурсия была с прекрасной девочкой Лиз, все доступно и легко. Спасибо!
