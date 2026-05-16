Проведите время перед вылетом с максимальным комфортом в премиальных залах ожидания аэропорта Таншоннят.
Удобные кресла, бесплатный Wi-Fi и выбор напитков и закусок помогут расслабиться или поработать без суеты.
Описание экскурсииКомфорт перед полётом Почувствуйте удобство и спокойствие в международном аэропорту Таншоннят с доступом в залы ожидания премиум-класса. Выберите лаунж, который лучше всего подходит к вашему рейсу и расписанию, и подготовьтесь к вылету без лишних хлопот и стресса. Откиньтесь на спинку удобного кресла с возможностью зарядки устройств и подключитесь к бесплатному Wi-Fi. Лаунж идеально подойдёт как для работы, так и для отдыха или развлечений перед посадкой. Напитки и закуски Вас ждёт широкий выбор напитков — от горячего кофе и ароматного чая до газировки и свежевыжатых соков. Также доступны разнообразные закуски: сухофрукты, печенье, пирожные, конфеты и свежие фрукты, а в некоторых зонах — даже горячие блюда для полноценного приёма пищи.
Ответы на вопросы
Что включено
- Вход в зал ожидания Jasmine Halal
- Неограниченное количество еды и напитков
- Удобная зона отдыха
- Доступ к Wi-Fi
- Отображение информации о рейсе
- Доступ к компьютеру
- Массажные кресла
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: РМ87+К7, Таншон, Танбинь, Хошимин, Вьетнам
Завершение: RM87+Q7, Таншон, Танбинь, Хошимин, Вьетнам
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
$30 за человека