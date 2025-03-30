Насладитесь быстрым и удобным трансфером на частном автомобиле между аэропортом Хошимина и Нячангом.
Профессиональные водители и полный сервис для вашего комфорта и спокойствия в путешествии по Вьетнаму.
Описание трансферНадежный и удобный трансфер по Вьетнаму Забронируйте частный трансфер и получите лучшее соотношение цены и качества. Все автомобили лицензированы и отобраны для обеспечения максимального комфорта в пути. Профессиональные водители и поддержка Опытные водители обеспечивают безопасное и приятное путешествие. За день до трансфера служба поддержки отправит всю необходимую информацию для вашего удобства. В аэропорту Хошимина вас встретит водитель или представитель с табличкой у выхода из зала прилёта. После прохождения всех формальностей вы без лишних хлопот отправитесь в Нячанг на частном автомобиле. Важная информация:
- Время ожидания 90 минут.
- Если водителю приходится ждать дольше разрешённого времени, взимается дополнительная плата в размере 100 000 донгов в час.
- Размещение с домашними животными запрещено.
- Детские автокресла недоступны.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в одну сторону
- Транспорт с кондиционером
- Оплата дорог
- Встреча с табличкой с именем
- Бесплатное ожидание до 90 минут при встрече в аэропорту
- Бесплатное ожидание до 30 минут при встрече вне аэропорта
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Дополнительная плата за ночной трансфер (с 22:00 до 05:59)
- Дополнительные сборы за удалённые районы
- Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Таншоннят или в отеле в центре Хошимина
Завершение: Нячанг, Кханьхоа, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ф
Фёдор
30 мар 2025
Все хорошо!
Входит в следующие категории Хошимина
