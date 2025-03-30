Мои заказы

Частный трансфер между аэропортом Хошимина и Нячангом

Насладитесь быстрым и удобным трансфером на частном автомобиле между аэропортом Хошимина и Нячангом.

Профессиональные водители и полный сервис для вашего комфорта и спокойствия в путешествии по Вьетнаму.
5
1 отзыв
Частный трансфер между аэропортом Хошимина и Нячангом
Частный трансфер между аэропортом Хошимина и Нячангом
Частный трансфер между аэропортом Хошимина и Нячангом

Описание трансфер

Надежный и удобный трансфер по Вьетнаму Забронируйте частный трансфер и получите лучшее соотношение цены и качества. Все автомобили лицензированы и отобраны для обеспечения максимального комфорта в пути. Профессиональные водители и поддержка Опытные водители обеспечивают безопасное и приятное путешествие. За день до трансфера служба поддержки отправит всю необходимую информацию для вашего удобства. В аэропорту Хошимина вас встретит водитель или представитель с табличкой у выхода из зала прилёта. После прохождения всех формальностей вы без лишних хлопот отправитесь в Нячанг на частном автомобиле. Важная информация:
  • Время ожидания 90 минут.
  • Если водителю приходится ждать дольше разрешённого времени, взимается дополнительная плата в размере 100 000 донгов в час.
  • Размещение с домашними животными запрещено.
  • Детские автокресла недоступны.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в одну сторону
  • Транспорт с кондиционером
  • Оплата дорог
  • Встреча с табличкой с именем
  • Бесплатное ожидание до 90 минут при встрече в аэропорту
  • Бесплатное ожидание до 30 минут при встрече вне аэропорта
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Дополнительная плата за ночной трансфер (с 22:00 до 05:59)
  • Дополнительные сборы за удалённые районы
  • Страховка
Где начинаем и завершаем?
Начало: В аэропорту Таншоннят или в отеле в центре Хошимина
Завершение: Нячанг, Кханьхоа, Вьетнам
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Время ожидания 90 минут
  • Если водителю приходится ждать дольше разрешённого времени, взимается дополнительная плата в размере 100 000 донгов в час
  • Размещение с домашними животными запрещено
  • Детские автокресла недоступны
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Ф
Фёдор
30 мар 2025
Все хорошо!

Входит в следующие категории Хошимина

Похожие экскурсии из Хошимина

Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от $100 за человека
Трансфер из аэропорта Хошимина в город
На машине
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Хошимина в город
Добраться до отеля или другого места города с комфортом
Начало: В аэропорту города Хошимин
Завтра в 15:00
29 ноя в 07:00
$39 за всё до 3 чел.
Чудесное путешествие по Хошимину
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
Значимые места Хошимина
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
29 ноя в 15:30
30 ноя в 15:30
от $280 за человека
У нас ещё много экскурсий в Хошимине. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хошимине