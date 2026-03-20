Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выборХошимин сквозь эпохи: прогулка по сердцу города
С посещением Дворца независимости (билеты включены)
Начало: У рынка Бен Тхань
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:15
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$38 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Сайгон
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $148 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
от $130 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя туннели Кучи. Узнайте о жизни партизан и попробуйте их паёк. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: У вашего отеля в центре Хошимина
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Начало: Отеля туристов в центре города
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
от $260 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $31 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
Откройте для себя мир партизанских туннелей Кучи, где история оживает на каждом шагу. Уникальный опыт и захватывающие открытия ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя партизанские туннели Кучи. Узнайте о жизни и борьбе солдат под землёй
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $180 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
Посетите крупнейший храм Вьетнама, музей военной истории и знаменитый рынок Ben Thanh. Погрузитесь в традиции и обычаи местных жителей
Начало: В центре Хошимина
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $330 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $270 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Экскурсия по дельте реки Меконг
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: В центре города
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $290 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $260 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от $115 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
Обойти самые интересные места города и познакомиться с укладом жизни сайгонцев
Начало: В центре города
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
Ощутите Хошимин через его вкусы и ароматы. Гастрономическая экскурсия с видом на город с высоты 49-го этажа и дегустацией местных деликатесов
Начало: В вашем месте проживания в центре города
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине
Погрузитесь в атмосферу китайского квартала Хошимина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У отеля туристов в центре города или по договоренн...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Гора Баден и святая земля Каодай (из Хошимина)
Откройте для себя величие горы Баден и уникальную религию Каодай. Погрузитесь в атмосферу легенд и насладитесь природой Южного Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $335 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Хошимина в город
Добраться до отеля или другого места города с комфортом
Начало: В аэропорту города Хошимин
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $31 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
В Тэйнинь - к вершине горы Чёрная Леди и религии Каодай (всё включено)
Подняться на священную гору и посетить службу в главном каодаистском храме Вьетнама - из Хошимина
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $330 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни ночного Сайгона
Оценить темперамент и ритм Хошимина на вечерней прогулке
Завтра в 16:00
10 авг в 16:00
от $250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Чудесное путешествие по Хошимину
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
10 авг в 15:30
11 авг в 15:30
от $305 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
От французского Сайгона к современному Хошимину
Первое знакомство с городом - легко, без скучных лекций и с удовольствием
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Хошимине
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 11:00
10 авг в 00:00
от $40 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Хошимина в Муйне
Начните отпуск с комфорта: трансфер из Хошимина в Муйне без остановок. Встреча в аэропорту или отеле, поездка на авто с кондиционером
10 авг в 00:00
14 авг в 00:00
от $94 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Дельта Меконга: Вьетнам без прикрас
Начало: Ваш отель в 1-м районе Хошимина или заранее соглас...
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$250 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: Ежедневно в 8:00, 14:00
Завтра в 14:00
10 авг в 08:00
$150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Тоннели Ку Чи: путешествие вглубь истории
Начало: Ваш отель в 1-м районе Хошимина/у главного входа в...
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$165 за всё до 13 чел.
Групповая
до 25 чел.
Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
$43 за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 19 мар 2026
Всё очень хорошо! Сопровождающий Коля был очень внимателен, интересно рассказывал. Ужин неплохой, корабль интересный, шоу и дискотека на корабле понравились. Рекомендую.
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Д
Дата посещения: 15 дек 2025
Могу сказать про организаторов только хорошие слова. Быстро отреагировали на запрос, согласились провести экскурсию для одного. Было назначено удобное время
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В
Дата посещения: 23 окт 2025
!!!!!!
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I
у нас был экскурсовод Коля, очень интересно рассказывал. рекомендуем
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С
Отличная экскурсия. Виктор, просто выше всяких похвал. Интересный рассказчик и собеседник. Четкая организация. Все на высоте! Однозначно рекомендую
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А
Замечательный гид Ирина провела нам 4-5 часовую экскурсию по Сайгону. Прочитав отзывы, договаривалась непосредственно с ней и не прогадала -
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М
Владислав провёл для нас (2 человека) увлекательную экскурсию по центру города. Время пролетело незаметно, экскурсия продлилась по итогу 6 часов.
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Е
У нас был прекрасный экскурсовод Коля! Отлично по наполнению, атмосфере и отношению!! Благодарим за прекрасное времяпрепровождение!
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Е
Хотя и располагали несколькими часами, познакомиться с городом удалось обстоятельно. Маршрут был спланирован детально, так, что даже дождь (непродолжительный) не
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Нам с сыном экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо нашему гиду Коле. Он прекрасно говорит по-русски, благодаря чему было очень легко
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Всего 788 отзывов в Хошимине
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Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину
Самые популярные экскурсии в Хошимине
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в августе 2026
Сейчас в Хошимине можно забронировать 116 экскурсий и билетов от 7 до 850. Туристы уже оставили гидам 788 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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