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информации много, все четко, понятно, с удовольствием отвечала на любые вопросы, человек живет здесь более 20 лет - прекрасно ориентируется в истории, местных особенностях и пр. Плюс комфортабельный транспорт и масса рекомендаций куда сходить, что попробовать. Нам очень понравилось, спасибо большое! После мы у Ирины же забронировали экскурсию в дельту реки Меконг, лично она не смогла, с нами поехала мадам Бик и это было очень здорово- один день мы слушали русскоязычного гида, второй - вьетнамского, которая рассказывала историю, уклад жизни уже со стороны непосредственно местного жителя на очень хорошем русском языке! в общем, за два дня все основное посмотрели, остались довольны и вам советуем!)