Все экскурсии в Хошимине
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хошимине – доступно 21 экскурсия на 2021 год, 57 ⭐ отзывов, цены от $25. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хошимине почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Вьетнаме на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
5ч
$60
за 1 чел.
VIP-тур: сафари в пустыне
Рассказов о впечатлениях из этой поездки хватит на несколько вечеров
ежедневно с 15:30-21:00
Индивидуальный тур
2д
$475
за 1 чел.
Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой
Во время двухдневной поездки в Хошимин вы увидите основные достопримечательности города: собор Сайгонской...
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€100
за 1-2 чел.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Рассмотреть панораму города в неоновых огнях и получить удовольствие от речного вояжа
Индивидуальный тур
1ч
$25
за 1 чел.
Виза во Вьетнам
Если ваш отдых продлится дольше 15 дней и вы россиянин - необходимо получить долгосрочную визу
каждый день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€100
за 1-3 чел.
Чайнатаун — уголок Китая в Хошимине
Авторская прогулка по колоритному кварталу китайских ремесленников, врачевателей и торговцев
Индивидуальный трансфер
3ч
$113
за 1-16 чел.
Индивидуальный трансфер: Хошимин - Муйнэ, Фантьет
Профессиональный водитель встретит вас на автомобиле комфорт-класса, оборудованном сетью Wi-Fi
по договоренности с клиентом
Индивидуальная экскурсия
8ч
€166
за 1-10 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
Погружение в колорит крестьянских деревушек, местные ремесла и первозданную природу
Индивидуальная экскурсия
4ч
$100
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Хошимину
Знакомство с Хошимином обязательно для каждого любознательного туриста
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€192
за 1-10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли
Захватывающее однодневное путешествие в увидивительный мир вечнозеленых тропических лесов
Индивидуальная экскурсия
7ч
$214
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия на остров Кан Жо
В пределах Хошимина находится заповедный лес, куда мы приглашаем отправиться на семичасовую прогулку...
по договоренности с клиентом
Индивидуальная экскурсия
9ч
€240
за 1-10 чел.
Меконг и плавучие рынки
Колорит крестьянской жизни на экскурсии по могучей реке и ее окрестностям
3ч
$69
за 1 чел.
Ужин на корабле Bonsai Cruise
Во время плавания по реке Сайгон на корабле Bonsai Cruise вы сможете насладиться ужином, состоящим из...
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€74
за 1-10 чел.
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Индивидуальная экскурсия
5ч
$138
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи
Мечтали ли вы когда-нибудь спуститься в обитаемое подземелье? Отважитесь ли на это? Наш гид покажет безопасные...
в любой день по договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
€120
за 1-10 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле — экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Индивидуальная экскурсия
7ч
$200
за 1 чел.
Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи
Маршрут по окрестностям Хошимина включает посещение города Тэйнинь, где вы познакомитесь с популярной...
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€84
за 1-10 чел.
Знакомство с Хошимином
Смешение культур, колорит памятников, атмосфера экзотики — все главное о городе от местного жителя
Индивидуальная экскурсия
7ч
$200
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по дельте реки Меконг
Посещение живописного юга Вьетнама будет не полным без прогулки по каналам его реки, укрытым джунглями...
по договоренности с клиентом
Индивидуальная экскурсия
8ч
€168
за 1-10 чел.
Экскурсия по дельте реки Меконг
Аутентичная Азия на экскурсии с местным жителем
1ч
$45
за 1 чел.
начало шоу в 18–00, в выходные в 12–00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€75
за 1-10 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Последние отзывы «Экскурсии Хошимина»
- Отзыв на: Настоящий Вьетнам в дельте реки МеконгККсения5 марта 2020Спасибо Виктору за познавательную, интересную и увлекательную экскурсию. Все отлично спланировано - динамично, уместно и с учетом погодных нюансов, таким образом, несмотря на жару все было довольно комфортно. Виктор - интересный, эрудированный, хорошо подкован в нашем менталитете и с ним очень просто общаться, вы точно не заскучаете и узнаете много новых деталей об истории страны.
- Отзыв на: Экскурсия по дельте реки МеконгВВладимир1 марта 2020Замечательная экскурсия с местным колоритом, местной богатой природой и прекрасно говорящей по русски гидом - Лан. Время пролетело незаметно и познавательно:) Спасибо!
- ЕЕкатерина22 января 2020Спасибо большое Ирине! Все показала, рассказала!
- ВВладимир19 января 2020Ирина, за время экскурсии показала и рассказала нам об основных достопримечательностях Хошимина (Сайгона), информация хорошо структурирована, Ирина прекрасный рассказчик и обладает большим количеством полезной информации о Вьетнаме. Ирина, спасибо за прекрасно организованную и проведенную экскурсию.
- ЕЕлена7 января 2020Экскурсия очень понравилась, Ирина ответила на все наши вопросы по теме Вьетнама, много узнали нового и интересного о стране. Обязательно рекомендуем экскурсию друзьям.
- Отзыв на: Экскурсия по дельте реки МеконгННадежда21 декабря 2019огромное спасибо Тимуру за все. ребята максимально пошли мне навстречу, чтобы я успела и на экскурсию, и в аэропорт. Лан - чудесный прекрасный человек, прекрасно говорит на русском. Помимо темы экскурсии, она рассказала много интересного про страну, то, что расскажут только местные гиды. организация, логистика - все супер!
- Отзыв на: Экспедиция в мангровые джунглиААлександр17 декабря 2019Хорошая экскурсия, отличный гид.
- Отзыв на: 4-часовая обзорная экскурсия по ХошиминуДДмитрий11 декабря 2019Экскурсия крайне содержательна и интересна. Мы посетили много значимых мест Хошимина, гидом была сотрудница Тимура, крайне милая женщина по имени Лан. Хотим от буши выразить ей благодарность за прекрасный рассказ о народе Вьетнама, истории страны и важнейших событиях. Однозначно можем сказать, что посещение Хошимина без такой обзорной и интересной экскурсии было бы не просто не полным, но и поверхностным. Огромное спасибо Лан за проведенное с нами время. На настолько понравилось, что на следующий день мы взяли экскурсию в дельту Меконга и что характерно снова не прогадали!
- ЕЕвгений6 ноября 2019Всё отлично!
- Отзыв на: Настоящий Вьетнам в дельте реки МеконгЕЕвгений5 ноября 2019Всё отлично!