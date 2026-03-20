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Экскурсии в Хошимине

Найдено 116 экскурсий в Хошимине на русском языке, цены от $7. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Хошимин сквозь эпохи: прогулка по сердцу города
Пешая
4 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Хошимин сквозь эпохи: прогулка по сердцу города
С посещением Дворца независимости (билеты включены)
Начало: У рынка Бен Тхань
Расписание: в будние дни в 10:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 14:15
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
$38 за человека
Многоликий Сайгон
На машине
4 часа
144 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Многоликий Сайгон
Откройте для себя Хошимин: музеи, храмы, рынки и небоскрёбы. Погрузитесь в историю и современность вьетнамского мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $148 за всё до 2 чел.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Круизы
2.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
Завтра в 19:00
10 авг в 19:00
от $130 за всё до 2 чел.
Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
На машине
5 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя туннели Кучи. Узнайте о жизни партизан и попробуйте их паёк. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: У вашего отеля в центре Хошимина
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $180 за всё до 2 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
На машине
8 часов
34 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Начало: Отеля туристов в центре города
Завтра в 07:00
12 авг в 07:00
от $260 за всё до 2 чел.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-экскурсия по Хошимину на авто
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $150 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
На машине
1 час
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Хошимин
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: Международный аэропорт Таншоннят (Хошимин)
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от $31 за всё до 3 чел.
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
На машине
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
Откройте для себя мир партизанских туннелей Кучи, где история оживает на каждом шагу. Уникальный опыт и захватывающие открытия ждут вас
Начало: В центре города
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $200 за всё до 2 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
На машине
6 часов
54 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Погрузитесь в историю Вьетнама, исследуя партизанские туннели Кучи. Узнайте о жизни и борьбе солдат под землёй
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $180 за всё до 2 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
На машине
На микроавтобусе
4 часа
81 отзыв
Индивидуальная
до 13 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
Посетите крупнейший храм Вьетнама, музей военной истории и знаменитый рынок Ben Thanh. Погрузитесь в традиции и обычаи местных жителей
Начало: В центре Хошимина
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $160 за всё до 2 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли
На машине
7 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $330 за всё до 2 чел.
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Здравствуй, река Меконг! Маленькое путешествие по югу Вьетнама
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $270 за всё до 2 чел.
Экскурсия по дельте реки Меконг
На машине
На микроавтобусе
8 часов
73 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Экскурсия по дельте реки Меконг
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: В центре города
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $290 за всё до 2 чел.
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
7.5 часов
19 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Насыщенное путешествие по дельте Меконга из Хошимина
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $260 за всё до 2 чел.
Пешком по центру Хошимина
Пешая
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешком по центру Хошимина
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с индивидуальной экскурсией по его главным достопримечательностям. Вы увидите Дворец Воссоединения и Площадь Парижской коммуны
Начало: В центре города
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:00
от $115 за всё до 2 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по исторической части Хошимина
Обойти самые интересные места города и познакомиться с укладом жизни сайгонцев
Начало: В центре города
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $90 за всё до 3 чел.
Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
На машине
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкусы и ароматы Сайгона (всё включено)
Ощутите Хошимин через его вкусы и ароматы. Гастрономическая экскурсия с видом на город с высоты 49-го этажа и дегустацией местных деликатесов
Начало: В вашем месте проживания в центре города
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $250 за всё до 2 чел.
Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине
На машине
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чайнатаун - уголок Китая в Хошимине
Погрузитесь в атмосферу китайского квартала Хошимина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У отеля туристов в центре города или по договоренн...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $200 за всё до 2 чел.
Гора Баден и святая земля Каодай (из Хошимина)
На машине
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Гора Баден и святая земля Каодай (из Хошимина)
Откройте для себя величие горы Баден и уникальную религию Каодай. Погрузитесь в атмосферу легенд и насладитесь природой Южного Вьетнама
Начало: В центре города
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $335 за всё до 2 чел.
Трансфер из аэропорта Хошимина в город
На машине
1 час
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта Хошимина в город
Добраться до отеля или другого места города с комфортом
Начало: В аэропорту города Хошимин
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $31 за всё до 3 чел.
В Тэйнинь - к вершине горы Чёрная Леди и религии Каодай (всё включено)
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
В Тэйнинь - к вершине горы Чёрная Леди и религии Каодай (всё включено)
Подняться на священную гору и посетить службу в главном каодаистском храме Вьетнама - из Хошимина
11 авг в 07:00
12 авг в 07:00
от $330 за всё до 2 чел.
Огни ночного Сайгона
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни ночного Сайгона
Оценить темперамент и ритм Хошимина на вечерней прогулке
Завтра в 16:00
10 авг в 16:00
от $250 за всё до 2 чел.
Чудесное путешествие по Хошимину
На машине
6 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Чудесное путешествие по Хошимину
Приключение для тех, кто хочет быстро узнать Хошимин: история, жизнь, обычаи. Рикша, театр на воде и ужин на реке Сайгон
Начало: В центре города
10 авг в 15:30
11 авг в 15:30
от $305 за всё до 2 чел.
От французского Сайгона к современному Хошимину
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 14 чел.
От французского Сайгона к современному Хошимину
Первое знакомство с городом - легко, без скучных лекций и с удовольствием
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $160 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Хошимине
На машине
30 минут
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Хошимине
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 11:00
10 авг в 00:00
от $40 за всё до 3 чел.
Трансфер из Хошимина в Муйне
На машине
3.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из Хошимина в Муйне
Начните отпуск с комфорта: трансфер из Хошимина в Муйне без остановок. Встреча в аэропорту или отеле, поездка на авто с кондиционером
10 авг в 00:00
14 авг в 00:00
от $94 за всё до 3 чел.
Дельта Меконга: Вьетнам без прикрас
8 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
Дельта Меконга: Вьетнам без прикрас
Начало: Ваш отель в 1-м районе Хошимина или заранее соглас...
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$250 за всё до 13 чел.
Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
На машине
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: Ежедневно в 8:00, 14:00
Завтра в 14:00
10 авг в 08:00
$150 за всё до 2 чел.
Тоннели Ку Чи: путешествие вглубь истории
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Тоннели Ку Чи: путешествие вглубь истории
Начало: Ваш отель в 1-м районе Хошимина/у главного входа в...
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
$165 за всё до 13 чел.
Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
На автобусе
11 часов
6 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Туннели Кути и дельта Меконга: история, природа и кокосовая деревня
Начало: Трансфер из отеля
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
$43 за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Дата посещения: 19 мар 2026
Всё очень хорошо! Сопровождающий Коля был очень внимателен, интересно рассказывал. Ужин неплохой, корабль интересный, шоу и дискотека на корабле понравились. Рекомендую.
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Д
Экскурсия по дельте реки Меконг
Дата посещения: 15 дек 2025
Могу сказать про организаторов только хорошие слова. Быстро отреагировали на запрос, согласились провести экскурсию для одного. Было назначено удобное время
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и предоставлен комфортабельный автомобиль. Отдельно хочется отметить гида - «Германа», хорошо говорит по-русски, ранее учился в СССР, работал с советскими специалистами на строительстве различных объектов. Интересно рассказывает, дает советы, где и что лучше попробовать, а где нет. Экскурсия насыщенная, со своим колоритом.

Могу сказать про организаторов только хорошие слова. Быстро отреагировали на запрос, согласились провести экскурсию для одного.
Могу сказать про организаторов только хорошие слова. Быстро отреагировали на запрос, согласились провести экскурсию для одного.
Могу сказать про организаторов только хорошие слова. Быстро отреагировали на запрос, согласились провести экскурсию для одного.
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В
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Дата посещения: 23 окт 2025
!!!!!!
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I
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
у нас был экскурсовод Коля, очень интересно рассказывал. рекомендуем
у нас был экскурсовод Коля, очень интересно рассказывал. рекомендуем
у нас был экскурсовод Коля, очень интересно рассказывал. рекомендуем
у нас был экскурсовод Коля, очень интересно рассказывал. рекомендуем
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С
Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама
Отличная экскурсия. Виктор, просто выше всяких похвал. Интересный рассказчик и собеседник. Четкая организация. Все на высоте! Однозначно рекомендую
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А
Многоликий Сайгон
Замечательный гид Ирина провела нам 4-5 часовую экскурсию по Сайгону. Прочитав отзывы, договаривалась непосредственно с ней и не прогадала -
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информации много, все четко, понятно, с удовольствием отвечала на любые вопросы, человек живет здесь более 20 лет - прекрасно ориентируется в истории, местных особенностях и пр. Плюс комфортабельный транспорт и масса рекомендаций куда сходить, что попробовать. Нам очень понравилось, спасибо большое! После мы у Ирины же забронировали экскурсию в дельту реки Меконг, лично она не смогла, с нами поехала мадам Бик и это было очень здорово- один день мы слушали русскоязычного гида, второй - вьетнамского, которая рассказывала историю, уклад жизни уже со стороны непосредственно местного жителя на очень хорошем русском языке! в общем, за два дня все основное посмотрели, остались довольны и вам советуем!)

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М
Хошимин сквозь эпохи: прогулка по сердцу города
Владислав провёл для нас (2 человека) увлекательную экскурсию по центру города. Время пролетело незаметно, экскурсия продлилась по итогу 6 часов.
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Нам безумно понравилось. Владислав подстроился под нас по времени и месту начала экскурсии. Мы погрузились в историю Вьетнама и самого города Хошимин, а также узнали как город живет сейчас и лайфхаки для туристов.
Большое спасибо, всем рекомендую.

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Е
Многоликий Сайгон
У нас был прекрасный экскурсовод Коля! Отлично по наполнению, атмосфере и отношению!! Благодарим за прекрасное времяпрепровождение!
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Е
Многоликий Сайгон
Хотя и располагали несколькими часами, познакомиться с городом удалось обстоятельно. Маршрут был спланирован детально, так, что даже дождь (непродолжительный) не
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нарушил планы. В Хошимине есть, что посмотреть - и в этом нам помог наш замечательный, профессиональный, опытный гид Ирина. Её основательные знания предоставили возможность рассмотреть город, проникнуться его историей и историей Вьетнама, а также традициями, культурой, кухней с огромным интересом. Будет удобный случай - обязательно продолжим осмотр и знакомство! Ещё и родных и друзей привезём, так как предложенный формат будет интересен разным возрастным аудиториям. Спасибо большое!

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Татьяна
Многоликий Сайгон
Нам с сыном экскурсия очень понравилась! Огромное спасибо нашему гиду Коле. Он прекрасно говорит по-русски, благодаря чему было очень легко
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общаться и задавать вопросы. Рассказывал интересно, живо и с большим знанием темы, делился множеством фактов, которые невозможно узнать самостоятельно. Маршрут был отлично организован, всё прошло комфортно и без спешки. За несколько часов мы увидели и узнали гораздо больше, чем ожидали. Однозначно рекомендуем эту экскурсию и особенно гида Колю! Спасибо за замечательный день! ⭐⭐⭐⭐⭐

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Всего 788 отзывов в Хошимине

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Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину

Самые популярные экскурсии в Хошимине
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Хошимин сквозь эпохи: прогулка по сердцу города;
  2. Многоликий Сайгон;
  3. Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле;
  4. Партизанские туннели Кучи: символ стойкости народа Вьетнама;
  5. Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг.
Что посмотреть в Хошимине
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Тоннели Ку Чи;
  2. Рынок Бен Тхань;
  3. Финансовая башня Битекско;
  4. Собор Нотр-Дам де Сайгон;
  5. Рынок Бинь Тай.
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в августе 2026
Сейчас в Хошимине можно забронировать 116 экскурсий и билетов от 7 до 850. Туристы уже оставили гидам 788 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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