Экскурсии Хошимина

Все экскурсии в Хошимине

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хошимине – доступно 21 экскурсия на 2021 год, 57 ⭐ отзывов, цены от $25. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хошимине почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Вьетнаме на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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VIP-тур: сафари в пустыне
4.7
9
$60
за 1 чел.
VIP-тур: сафари в пустыне
Рассказов о впечатлениях из этой поездки хватит на несколько вечеров
ежедневно с 15:30-21:00
Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой
Индивидуальный тур
$475
за 1 чел.
Двухдневная экскурсия в Хошимин с ночевкой
Во время двухдневной поездки в Хошимин вы увидите основные достопримечательности города: собор Сайгонской...
в любой день по договоренности
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
100
за 1-2 чел.
Вечерний круиз по реке Сайгон с ужином и шоу на корабле
Рассмотреть панораму города в неоновых огнях и получить удовольствие от речного вояжа
Виза во Вьетнам
Индивидуальный тур
$25
за 1 чел.
Виза во Вьетнам
Если ваш отдых продлится дольше 15 дней и вы россиянин - необходимо получить долгосрочную визу
каждый день по договоренности
Чайнатаун — уголок Китая в Хошимине
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
100
за 1-3 чел.
Чайнатаун — уголок Китая в Хошимине
Авторская прогулка по колоритному кварталу китайских ремесленников, врачевателей и торговцев
Индивидуальный трансфер: Хошимин - Муйнэ, Фантьет
Индивидуальный трансфер
$113
за 1-16 чел.
Индивидуальный трансфер: Хошимин - Муйнэ, Фантьет
Профессиональный водитель встретит вас на автомобиле комфорт-класса, оборудованном сетью Wi-Fi
по договоренности с клиентом
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
Индивидуальная экскурсия
4.2
5
166
за 1-10 чел.
Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
Погружение в колорит крестьянских деревушек, местные ремесла и первозданную природу
Обзорная экскурсия по Хошимину
Индивидуальная экскурсия
4
1
$100
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Хошимину
Знакомство с Хошимином обязательно для каждого любознательного туриста
по договоренности
Экспедиция в мангровые джунгли
Индивидуальная экскурсия
5
2
192
за 1-10 чел.
Экспедиция в мангровые джунгли
Захватывающее однодневное путешествие в увидивительный мир вечнозеленых тропических лесов
Индивидуальная экскурсия на остров Кан Жо
Индивидуальная экскурсия
$214
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия на остров Кан Жо
В пределах Хошимина находится заповедный лес, куда мы приглашаем отправиться на семичасовую прогулку...
по договоренности с клиентом
Меконг и плавучие рынки
Индивидуальная экскурсия
5
2
240
за 1-10 чел.
Меконг и плавучие рынки
Колорит крестьянской жизни на экскурсии по могучей реке и ее окрестностям
Ужин на корабле Bonsai Cruise
$69
за 1 чел.
Ужин на корабле Bonsai Cruise
Во время плавания по реке Сайгон на корабле Bonsai Cruise вы сможете насладиться ужином, состоящим из...
в любой день по договоренности
Многоликий Сайгон
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
74
за 1-10 чел.
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи
Индивидуальная экскурсия
$138
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи
Мечтали ли вы когда-нибудь спуститься в обитаемое подземелье? Отважитесь ли на это? Наш гид покажет безопасные...
в любой день по договоренности
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Индивидуальная экскурсия
5
6
120
за 1-10 чел.
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле — экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи
Индивидуальная экскурсия
$200
за 1 чел.
Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи
Маршрут по окрестностям Хошимина включает посещение города Тэйнинь, где вы познакомитесь с популярной...
по договоренности
Знакомство с Хошимином
Индивидуальная экскурсия
84
за 1-10 чел.
Знакомство с Хошимином
Смешение культур, колорит памятников, атмосфера экзотики — все главное о городе от местного жителя
Индивидуальная экскурсия по дельте реки Меконг
Индивидуальная экскурсия
$200
за 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по дельте реки Меконг
Посещение живописного юга Вьетнама будет не полным без прогулки по каналам его реки, укрытым джунглями...
по договоренности с клиентом
Экскурсия по дельте реки Меконг
Индивидуальная экскурсия
4.8
5
168
за 1-10 чел.
Экскурсия по дельте реки Меконг
Аутентичная Азия на экскурсии с местным жителем
A O Шоу
$45
за 1 чел.
A O Шоу
начало шоу в 18–00, в выходные в 12–00
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
Индивидуальная экскурсия
4.6
11
75
за 1-10 чел.
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем

Последние отзывы «Экскурсии Хошимина»

  • Отзыв на: Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    К
    Ксения
    5 марта 2020
    5
    Спасибо Виктору за познавательную, интересную и увлекательную экскурсию. Все отлично спланировано - динамично, уместно и с учетом погодных нюансов, таким образом, несмотря на жару все было довольно комфортно. Виктор - интересный, эрудированный, хорошо подкован в нашем менталитете и с ним очень просто общаться, вы точно не заскучаете и узнаете много новых деталей об истории страны.
  • Отзыв на: Экскурсия по дельте реки Меконг
    В
    Владимир
    1 марта 2020
    5
    Замечательная экскурсия с местным колоритом, местной богатой природой и прекрасно говорящей по русски гидом - Лан. Время пролетело незаметно и познавательно:) Спасибо!
  • Отзыв на: Многоликий Сайгон
    Е
    Екатерина
    22 января 2020
    4
    Спасибо большое Ирине! Все показала, рассказала!
  • Отзыв на: Многоликий Сайгон
    В
    Владимир
    19 января 2020
    5
    Ирина, за время экскурсии показала и рассказала нам об основных достопримечательностях Хошимина (Сайгона), информация хорошо структурирована, Ирина прекрасный рассказчик и обладает большим количеством полезной информации о Вьетнаме. Ирина, спасибо за прекрасно организованную и проведенную экскурсию.
  • Отзыв на: Многоликий Сайгон
    Е
    Елена
    7 января 2020
    5
    Экскурсия очень понравилась, Ирина ответила на все наши вопросы по теме Вьетнама, много узнали нового и интересного о стране. Обязательно рекомендуем экскурсию друзьям.
  • Отзыв на: Экскурсия по дельте реки Меконг
    Н
    Надежда
    21 декабря 2019
    5
    огромное спасибо Тимуру за все. ребята максимально пошли мне навстречу, чтобы я успела и на экскурсию, и в аэропорт. Лан - чудесный прекрасный человек, прекрасно говорит на русском. Помимо темы экскурсии, она рассказала много интересного про страну, то, что расскажут только местные гиды. организация, логистика - все супер!
  • Отзыв на: Экспедиция в мангровые джунгли
    А
    Александр
    17 декабря 2019
    5
    Хорошая экскурсия, отличный гид.
  • Отзыв на: 4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
    Д
    Дмитрий
    11 декабря 2019
    5
    Экскурсия крайне содержательна и интересна. Мы посетили много значимых мест Хошимина, гидом была сотрудница Тимура, крайне милая женщина по имени Лан. Хотим от буши выразить ей благодарность за прекрасный рассказ о народе Вьетнама, истории страны и важнейших событиях. Однозначно можем сказать, что посещение Хошимина без такой обзорной и интересной экскурсии было бы не просто не полным, но и поверхностным. Огромное спасибо Лан за проведенное с нами время. На настолько понравилось, что на следующий день мы взяли экскурсию в дельту Меконга и что характерно снова не прогадали!
  • Отзыв на: Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
    Е
    Евгений
    6 ноября 2019
    5
    Всё отлично!
  • Отзыв на: Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг
    Е
    Евгений
    5 ноября 2019
    5
    Всё отлично!
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