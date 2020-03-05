Отзыв на: Настоящий Вьетнам в дельте реки Меконг

К Ксения 5

Спасибо Виктору за познавательную, интересную и увлекательную экскурсию. Все отлично спланировано - динамично, уместно и с учетом погодных нюансов, таким образом, несмотря на жару все было довольно комфортно. Виктор - интересный, эрудированный, хорошо подкован в нашем менталитете и с ним очень просто общаться, вы точно не заскучаете и узнаете много новых деталей об истории страны.