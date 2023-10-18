После долгого перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле. Я с радостью организую для вас трансфер из аэропорта Хошимина — с максимальным уровнем ответственности и пунктуальности. Все наши машины современные и чистые, водители профессиональные. Вы останетесь довольны!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Наш опытный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и отвезёт по указанному адресу. Все трансферы проходят на современных минивэнах Hyundai Starex — с кондиционером, влажными салфетками и минеральной водой. По дороге в отель мы немного расскажем о Хошимине, ответим на ваши вопросы и подарим карту города.

Организационные детали

Пожалуйста, при бронировании укажите ваше имя, номер рейса и отель.