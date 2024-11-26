После долгого перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле.
Мы с радостью организуем для вас трансфер из аэропорта Хошимина — с максимальным уровнем ответственности и пунктуальности. Все наши машины современные и чистые, водители профессиональные. Вы останетесь довольны!
Мы с радостью организуем для вас трансфер из аэропорта Хошимина — с максимальным уровнем ответственности и пунктуальности. Все наши машины современные и чистые, водители профессиональные. Вы останетесь довольны!
Описание трансфер
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Трансфер на высшем уровне
Наш опытный водитель встретит вас на выходе из зала прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и отвезёт по указанному адресу. Все трансферы проходят на современных автомобилях — с кондиционером, влажными салфетками и минеральной водой.
Организационные детали
- Пожалуйста, при бронировании укажите ваше имя, номер рейса, название и адрес отеля
- С вами будет один из водителей нашей команды
- В зависимости от количества человек будет выбран подходящий транспорт: автомобиль, минивэн, автобус
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту города Хошимин
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Хошимине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2751 туриста
Я живу в городе Хошимин c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Сейчас вместе со своими вьетнамскими коллегами я стараюсь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Добрый день. Встретили вовремя. Дали в дорогу воды и бананов)) миниавтобус (с кондиционером) комфортный и удобный. Доехали за три часа с аэропорта до отеля Phu Hai Beach Resort & SPA Phan Thiet.
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А
Инна,нас встретила,всегда была на связи. Все великолепно. Рекомендую её услуги.
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