Добраться до отеля с комфортом на минивэне Hyundai Starex
После долгого перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле.
Я с радостью организую для вас трансфер из аэропорта Хошимина — с максимальным уровнем ответственности и пунктуальности. Все наши машины современные и чистые, водители профессиональные. Вы останетесь довольны!
Я с радостью организую для вас трансфер из аэропорта Хошимина — с максимальным уровнем ответственности и пунктуальности. Все наши машины современные и чистые, водители профессиональные. Вы останетесь довольны!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Трансфер на высшем уровне
Наш опытный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и отвезёт по указанному адресу. Все трансферы проходят на современных минивэнах Hyundai Starex — с кондиционером, влажными салфетками и минеральной водой. По дороге в отель мы немного расскажем о Хошимине, ответим на ваши вопросы и подарим карту города.
Организационные детали
Пожалуйста, при бронировании укажите ваше имя, номер рейса и отель.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Хошимине
Провела экскурсии для 557 туристов
Меня зовут Ирина. Я живу в городе Хошимине c 1998 года. Начала работать гидом в 2004 году. За прошедшие годы объехала и изучила весь Вьетнам. Я постараюсь сделать все наши экскурсии незабываемыми, чтобы вы полюбили эту страну и возвращались сюда ещё много-много раз!
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