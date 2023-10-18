Трансфер из аэропорта Хошимина

Добраться до отеля с комфортом на минивэне Hyundai Starex

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Ответы на вопросы
После долгого перелёта хочется без стресса и ожидания оказаться в отеле.

Я с радостью организую для вас трансфер из аэропорта Хошимина — с максимальным уровнем ответственности и пунктуальности. Все наши машины современные и чистые, водители профессиональные. Вы останетесь довольны!
Трансфер из аэропорта Хошимина
Трансфер из аэропорта Хошимина
Трансфер из аэропорта Хошимина
Трансфер из аэропорта Хошимина
Трансфер из аэропорта Хошимина
Трансфер из аэропорта Хошимина
Ближайшие даты:
18
окт
19
окт
20
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21
окт
22
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Обратите внимание: данная программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Трансфер на высшем уровне

Наш опытный водитель встретит вас в зале прилёта с именной табличкой, поможет с багажом и отвезёт по указанному адресу. Все трансферы проходят на современных минивэнах Hyundai Starex — с кондиционером, влажными салфетками и минеральной водой. По дороге в отель мы немного расскажем о Хошимине, ответим на ваши вопросы и подарим карту города.

Организационные детали

Пожалуйста, при бронировании укажите ваше имя, номер рейса и отель.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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