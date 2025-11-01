Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для поездки в Муйне - с ноября по апрель. В этот период комфортные условия для путешествия и наслаждения видами, что делает трансфер особенно приятным.

Трансфер из Хошимина в Муйне предлагает комфортное путешествие на 7-местном автомобиле с кондиционером. Опытный водитель встретит вас в аэропорту или у дверей отеля, чтобы доставить в пункт назначения по новой скоростной трассе. В пути около 3 часов, что позволяет расслабиться и насладиться видами южного Вьетнама. Забронируйте трансфер заранее, указав ФИО, номер рейса и время прибытия, чтобы обеспечить себе спокойное начало отпуска

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание трансфер

Индивидуальная поездка без остановок — прямо из аэропорта или отеля в Хошимине по вашему адресу в Муйне или Фантьете.

Встреча с водителем по прилёте или в лобби отеля — с табличкой, без суеты.

Комфортабельный 7-местный кроссовер с кондиционером.

Переезд по новой скоростной трассе — в среднем, около 3 часов в пути.

Возможность расслабиться после дороги и насладиться видами южного Вьетнама из окна.

Организационные детали