Трансфер из Хошимина в Муйне предлагает комфортное путешествие на 7-местном автомобиле с кондиционером.
Опытный водитель встретит вас в аэропорту или у дверей отеля, чтобы доставить в пункт назначения по новой скоростной трассе. В пути около 3 часов, что позволяет расслабиться и насладиться видами южного Вьетнама.
Забронируйте трансфер заранее, указав ФИО, номер рейса и время прибытия, чтобы обеспечить себе спокойное начало отпуска
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальная поездка без остановок
- 🛬 Встреча с водителем по прилёте
- ❄️ Комфортабельный кроссовер с кондиционером
- 🛣️ Переезд по новой скоростной трассе
- 🌄 Возможность насладиться видами
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для поездки в Муйне - с ноября по апрель. В этот период комфортные условия для путешествия и наслаждения видами, что делает трансфер особенно приятным.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Южный Вьетнам
Описание трансфер
Индивидуальная поездка без остановок — прямо из аэропорта или отеля в Хошимине по вашему адресу в Муйне или Фантьете.
Встреча с водителем по прилёте или в лобби отеля — с табличкой, без суеты.
Комфортабельный 7-местный кроссовер с кондиционером.
Переезд по новой скоростной трассе — в среднем, около 3 часов в пути.
Возможность расслабиться после дороги и насладиться видами южного Вьетнама из окна.
Организационные детали
- Поедем на Toyota Fortuner или аналогичном автомобиле
- Детское кресло, к сожалению, во Вьетнаме не распространено
- При бронировании укажите, пожалуйста, ваше ФИО, номер рейса, время прибытия
- Русскоговорящий водитель из нашей команды встретит вас в установленном месте и отвезёт в отель
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Хошимине
Провели экскурсии для 665 туристов
Приветствую путешествующих по Вьетнаму! Более 15 лет я здесь живу и работаю. Организую и провожу экскурсии с командой гидов — все мы увлечены природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделимся с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии. Ждём в гости!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
1 ноя 2025
Все прошло отлично. Рекомендую!
Улучшить по возможности: оплата безналом.
С уважением и благодарностью, Светлана Костикова
Светлана
25 окт 2025
Отличная организация!!! Огромное спасибо Михаилу!!!
