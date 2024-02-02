Мы встретимся в Хошимине — многомиллионном городе, где небоскрёбы соседствуют с колониальными и католическими зданиями, буддийскими пагодами и мусульманскими мечетями. Пройдёмся по центру шумного мегаполиса и попробуем классический говяжий суп фо-бо в аутентичном кафе.

Ближе к вечеру улетим на крупнейший вьетнамский остров Фукуок — место для размеренного отдыха вдали от цивилизации. Заселимся в гостиницу и поужинаем на закате.