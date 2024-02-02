Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову

Групповой тур в Хошимине

Помедитировать на пляже, понырять среди экзотических рыбок и взять мастер-класс по акварели

Отправляемся в неспешное путешествие по самому большому острову Вьетнама — Фукуоку.

Каждое утро будем начинать дыхательными и энергетическими практиками, а затем загорать на лучших пляжах острова или знакомиться с главными локациями курорта. Мы посетим древние храмы, маяк и ночной рынок, выйдем в море на корабле.

Большой компанией соберёмся на барбекю и послушаем лекции, пройдём мастер-класс по акварели и устроим круг силы.
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Релакс на Фукуоке: духовные практики и путешествие по острову
Ближайшие даты:
2
фев

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет135 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возраст участников — 20+

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Хошимине и перелёт на Фукуок

Мы встретимся в Хошимине — многомиллионном городе, где небоскрёбы соседствуют с колониальными и католическими зданиями, буддийскими пагодами и мусульманскими мечетями. Пройдёмся по центру шумного мегаполиса и попробуем классический говяжий суп фо-бо в аутентичном кафе.

Ближе к вечеру улетим на крупнейший вьетнамский остров Фукуок — место для размеренного отдыха вдали от цивилизации. Заселимся в гостиницу и поужинаем на закате.

Встреча в Хошимине и перелёт на ФукуокВстреча в Хошимине и перелёт на ФукуокВстреча в Хошимине и перелёт на ФукуокВстреча в Хошимине и перелёт на ФукуокВстреча в Хошимине и перелёт на Фукуок
2 день

Джайнистский храм и маяк

Проснёмся, сделаем зарядку, медитации, дыхательные и энергетические практики под звуки аурафона — музыкального инструмента для гармонизации энергетических центров. Так будет начинаться каждое утро. После завтрака позагораем на пляже.

Пообедав, поедем смотреть на храм исповедующих джайнизм и маяк при нём — символ острова, расположившийся на небольшом скалистом мысу. Сходим на рынок за экзотическими фруктами и только выловленными морепродуктами, чтобы вечером приготовить из них барбекю. Поужинав на закате, послушаем лекцию, сделаем общий круг, разведём костёр и прогуляемся вдоль побережья.

Джайнистский храм и маякДжайнистский храм и маякДжайнистский храм и маякДжайнистский храм и маяк
3 день

Пляж Бай Сао и храм ветров

Позавтракаем и отправимся на райский пляж Бай Сао с самым белоснежным во Вьетнаме песком и пальмами прямо у кромки воды. Посетим храм ветров Хо Куок с шикарной панорамой восточного побережья острова и к закату вернёмся в отель. Устроим ужин на берегу, соберёмся на лекционную часть и мастер-класс по акварели.

Пляж Бай Сао и храм ветровПляж Бай Сао и храм ветровПляж Бай Сао и храм ветровПляж Бай Сао и храм ветров
4 день

Трип по островным храмам

После традиционных утренних ритуалов познакомимся с другими островными храмами. Устроим трип по религиозным локациям, заедем на западный пляж, осмотрим инсталляции фестиваля электронной музыки и остановимся на фотосессию.

Пообедав в ресторане, проведём лекцию в гостинице. Ужинать будем на ночном рынке, изобилующем всевозможной уличной едой. Здесь же можно купить аутентичные сувениры, украшения из жемчуга, ракушки, картины и вьетнамские конические шляпы нон.

Трип по островным храмамТрип по островным храмамТрип по островным храмамТрип по островным храмам
5 день

Прогулка на корабле, снорклинг и рыбалка

На весь день отправимся на морскую прогулку на корабле. Исследуем необитаемые архипелаги поблизости с Фукуоком, увидим косяки разноцветных рыбок, займёмся снорклингом и рыбалкой. К ужину вернёмся в гостиницу и после лекции устроим барбекю у костра.

Прогулка на корабле, снорклинг и рыбалкаПрогулка на корабле, снорклинг и рыбалкаПрогулка на корабле, снорклинг и рыбалкаПрогулка на корабле, снорклинг и рыбалка
6 день

День отдыха

Сегодня у нас день релакса. Весь день будем загорать, отправимся на расслабляющий массаж и SPA-процедуры. После вечерней лекции поужинаем на смотровой площадке, а затем будем любоваться звёздным небом.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
7 день

Канатная дорога и прогулка по городу

После завтрака прокатимся по самой длинной в мире канатной дороге, входящей в книгу рекордов Гиннеса, с высоты понаблюдаем за проплывающими яхтами и рыбацкими лодками.

Днём позагораем на южном пляже, к закату вернёмся в отель и поужинаем в ресторане. Устроим променад по городу, послушаем лекцию и займёмся практиками. Поздним вечером разведём костёр и потанцуем.

Канатная дорога и прогулка по городуКанатная дорога и прогулка по городуКанатная дорога и прогулка по городуКанатная дорога и прогулка по городу
8 день

День релакса

Ещё один день, посвящённый расслаблению. После утренних ритуалов и завтрака будем отдыхать, загорать, сходим на массаж и SPA-процедуры. Соберёмся на лекцию, накроем ужин на смотровой площадке и ночью снова полюбуемся звёздами.

День релаксаДень релаксаДень релаксаДень релакса
9 день

Водопад Да Бан и перечная плантация

В этот день отправимся в национальный парк, чтобы побывать в уникальном месте — у труднодоступного водопада Да Бан, известного немногим путешественникам. Он окружён пышными тропическими джунглями и у подножия образует естественное джакузи, где можно освежиться. Тут мы устроим пикник, а затем заедем на плантацию чёрного перца. Поужинав на пляже у своего отеля, проведём лекционную часть.

Водопад Да Бан и перечная плантацияВодопад Да Бан и перечная плантацияВодопад Да Бан и перечная плантацияВодопад Да Бан и перечная плантация
10 день

День отдыха

Сегодня наберёмся сил: до ужина будет свободное время. Подкрепившись вечером, сделаем завершающий круг.

День отдыхаДень отдыхаДень отдыхаДень отдыха
11 день

День массажа и SPA

Сделаем утренние ритуалы, позавтракаем и посвятим день неспешному отдыху, SPA и массажу. После вечерней лекции поужинаем на смотровой площадке и насладимся сиянием звёзд.

День массажа и SPAДень массажа и SPAДень массажа и SPAДень массажа и SPA
12 день

Возвращение в Хошимин

После утренних практик и завтрака вернёмся в Хошимин. Оставим вещи в отеле, прогуляемся по городу и устроим шопинг. Ближе к 17:30 рекомендуем посетить смотровую площадку на 49-м этаже бизнес-центра Bitexco, чтобы сравнить дневную и ночную панораму мегаполиса.

Возвращение в ХошиминВозвращение в ХошиминВозвращение в ХошиминВозвращение в Хошимин
13 день

Заключительный день

Сегодня прощаемся и отправляемся по домам.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Хошимин, 12:00, точное место встречи - по договорённости
Завершение: Хошимин, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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