Елена — ваш гид в Хошимине

Я в путешествиях с 2009 года. Живу сейчас во Вьетнаме - суммарно уже 2 года. Увидела 17 стран. Очень много путешествовала. С каждой новой страной и поездкой мои границы мира и восприятия становились существенно шире. Хотелось увидеть ещё больше, восхищаться красотой и новым! С 2019 начала устраивать поездки для друзей в разных странах. Сейчас уже делаю туры для всех желающих, для тех, кто хочет увидеть мир в новых красках и и расширить рамки восприятия) Занимаюсь духовным практиками.

Задать вопрос