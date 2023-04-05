Помедитировать в местах силы, прикоснуться к святыням, увидеть подводный мир и обновиться в SPA
Соединим духовные практики с насыщенным путешествием по Вьетнаму — 27 локаций и активностей.
За 12 дней поживём в джунглях и на побережье Южно-Китайского моря, выпьем бодрящий напиток на кофейной плантации, поднимемся к Будде и увидим, как живут монахи.
Перед нами откроется контрастный мир с высотками из стекла и стали, пляжными курортами, свежайшими морепродуктами и пагодами, священными храмами, садами для медитаций.
Вдохновимся культурой и пейзажами, обновимся на массаже и пройдём авторскую трансформационную практику.
Йога, водопады, плавание с маской и трубкой, прогулка на яхте и комфортные отели — вся программа продумана вашим местным другом.
За 12 дней поживём в джунглях и на побережье Южно-Китайского моря, выпьем бодрящий напиток на кофейной плантации, поднимемся к Будде и увидим, как живут монахи.
Перед нами откроется контрастный мир с высотками из стекла и стали, пляжными курортами, свежайшими морепродуктами и пагодами, священными храмами, садами для медитаций.
Вдохновимся культурой и пейзажами, обновимся на массаже и пройдём авторскую трансформационную практику.
Йога, водопады, плавание с маской и трубкой, прогулка на яхте и комфортные отели — вся программа продумана вашим местным другом.
Ближайшие даты:
13
апр
апр
28
апр
апр
21
авг
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Тур рассчитан на людей от 25 до 55 лет. Детей не берём.
Виза во Вьетнам для граждан России на срок до 15 дней – не нужна. Для граждан Казахстана, Украины и Республики Беларусь – оформляется по прилете.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Хошимин, аэропорт, 16:20Завершение: Хошимин, аэропорт, 9:50
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Хошимине
Я в путешествиях с 2009 года. Живу сейчас во Вьетнаме - суммарно уже 2 года. Увидела 17 стран. Очень много путешествовала. С каждой новой страной и поездкой мои границы мира и восприятия становились существенно шире. Хотелось увидеть ещё больше, восхищаться красотой и новым! С 2019 начала устраивать поездки для друзей в разных странах. Сейчас уже делаю туры для всех желающих, для тех, кто хочет увидеть мир в новых красках и и расширить рамки восприятия) Занимаюсь духовным практиками.
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