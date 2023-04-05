6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря

Помедитировать в местах силы, прикоснуться к святыням, увидеть подводный мир и обновиться в SPA

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Ответы на вопросы
Соединим духовные практики с насыщенным путешествием по Вьетнаму — 27 локаций и активностей.

За 12 дней поживём в джунглях и на побережье Южно-Китайского моря, выпьем бодрящий напиток на кофейной плантации, поднимемся к Будде и увидим, как живут монахи.

Перед нами откроется контрастный мир с высотками из стекла и стали, пляжными курортами, свежайшими морепродуктами и пагодами, священными храмами, садами для медитаций.

Вдохновимся культурой и пейзажами, обновимся на массаже и пройдём авторскую трансформационную практику.

Йога, водопады, плавание с маской и трубкой, прогулка на яхте и комфортные отели — вся программа продумана вашим местным другом.
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
6 регионов Вьетнама: перезагрузка в джунглях, горах и у моря
Ближайшие даты:
13
апр
28
апр
21
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Тур рассчитан на людей от 25 до 55 лет. Детей не берём.

Виза во Вьетнам для граждан России на срок до 15 дней – не нужна. Для граждан Казахстана, Украины и Республики Беларусь – оформляется по прилете.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Хошимин, аэропорт, 16:20
Завершение: Хошимин, аэропорт, 9:50
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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