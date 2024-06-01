🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 60 отзывов Многоликий Сайгон Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса Начало: В отеле в центре города от € 100 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 8 часов 21 отзыв Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам Начало: По договорённости от € 200 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 18 отзывов Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое от € 200 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 22 отзыва Партизанские туннели Кучи. История подземной войны Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны Начало: По договоренности от € 150 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 7.5 часов 5 отзывов Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама Начало: В центре города от € 200 за всё до 10 чел.

Билет на борт 2.5 часа 4 отзыва Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер Начало: В отеле, где живут туристы € 100 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 5 отзывов Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1 от € 200 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 1 отзыв Чайнатаун в Хошимине: путешествие по китайскому наследию Погрузитесь в атмосферу китайского квартала Хошимина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю от € 150 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 2 отзыва Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат Начало: По договоренности от € 250 за всё до 10 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 4 часа 32 отзыва 4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем Начало: По вашему адресу в центре Хошимина от € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов Начало: В центре города от € 90 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны Прикоснуться к реальности, в которой жили местные партизаны в течение 20 лет от € 140 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Увлекательная обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле Погрузитесь в атмосферу Хошимина с комфортом автомобиля, посещая его знаковые места и памятники в течение 4 часов Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 18ч $ 100 за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Пешеходная прогулка по историческому Хошимину: путешествие в сердце Сайгона Насладитесь неспешной прогулкой по исторической части Хошимина, где сохранились элементы вьетнамской старины и французского влияния Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 18ч $ 30 за человека

Индивидуальная 5 часов 2 отзыва Экскурсия в партизанские туннели Кучи Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 12ч $ 160 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 7 часов 3 отзыва Путешествие по дельте Меконга с гастрономическим ужином и культурной программой Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города Расписание: каждый день $ 200 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 4 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Хошимину: от собора до китайского квартала Погрузитесь в уникальную атмосферу Хошимина, открывая его культурные и исторические сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии Начало: Ваш отель Расписание: по договоренности $ 150 за всё до 2 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Индивидуальная экскурсия по Хошимину: исторические памятники и культура Погрузитесь в атмосферу Хошимина, где вас ждут впечатляющие памятники и увлекательные истории от € 111 за всё до 10 чел.

Индивидуальная 1 час Виза во Вьетнам: как получить долгосрочную визу для россиян Если ваш отдых во Вьетнаме продлится дольше 15 дней, вам понадобится долгосрочная виза. Оформите визовую поддержку заранее, чтобы избежать проблем по прилету Начало: Аэропорт прибытия Расписание: каждый день по договоренности $ 25 за человека

Индивидуальная 3 часа Индивидуальный трансфер из Хошимина в Муйнэ / Фантьет: комфорт на первом месте Выбирайте удобство и скорость для вашего путешествия из Хошимина в Муйнэ или Фантьет. Забудьте о долгих ожиданиях и наслаждайтесь поездкой Начало: По договоренности с клиентом Расписание: по договоренности с клиентом $ 150 за всё до 4 чел.

Индивидуальная 7 часов Уникальная экскурсия по острову Кан Жо: природа, крокодилы и свежие крабы Погрузитесь в уникальную природу Хошимина на индивидуальной экскурсии. Встреча с крокодилами, летучими мышами и катание на джонке ждут вас Начало: По договоренности с клиентом Расписание: по договоренности с клиентом $ 250 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 7 часов Индивидуальное путешествие по дельте Меконга: культура, природа и кулинария Погрузитесь в атмосферу Вьетнама с экскурсией по дельте Меконга. Живописные каналы, экзотическая кухня и неповторимая культура ждут вас Начало: Отель Расписание: по договоренности с клиентом $ 230 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 5 часов Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи Начало: Ваш отель Расписание: в любой день по договоренности $ 200 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 7 часов Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи Начало: По договоренности с клиентом Расписание: по договоренности $ 250 за человека

Индивидуальная 4 часа Шоппинг-тур в Хошимине: от эксклюзива до повседневности Шоппинг в Хошимине - уникальная возможность приобрести качественные товары по доступным ценам. Индивидуальная экскурсия для настоящих ценителей Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города Расписание: каждый день в любое время $ 100 за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа Романтический ужин на корабле с прогулкой по реке Сайгон: волшебный вечер Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь ужином на борту корабля, плывущего по живописной реке Сайгон в Хошимине Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города Расписание: каждый день с 19ч $ 140 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 4 часа Обзорная прогулка по Сайгону: его прошлое, настоящее и будущее Узнайте о богатой истории и культуре Сайгона, посетив ключевые достопримечательности города, включая Исторический музей и Храм Нефритового Будды Начало: Отель туристов в центре города $ 150 за всё до 2 чел.

Индивидуальная 3 часа Экскурсия по храмам города Хошимина Насладитесь видами старинных буддийских и индуистских храмов, китайских пагод. Узнайте больше о религиозных традициях и культуре Хошимина Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ Расписание: В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дня $ 125 за всё до 3 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 2 часа Индивидуальная экскурсия по Хошимину на мотобайке: «другой Сайгон» Почувствуйте себя настоящим жителем Хошимина, объединившись с потоком мотобайков и исследуя скрытые уголки города Начало: Отель туристов в центре города Расписание: в любой день и в любое время $ 60 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии Начало: В отеле в центре города от € 180 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 1 час Комфортный трансфер из аэропорта Хошимина для путешественников После долгого полета дорога в отель может быть приятной частью вашего путешествия. Выберите индивидуальный трансфер для максимального удобства Начало: В аэропорту € 50 за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 13 часов Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина Прокатиться на лодке по дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны от € 610 за всё до 10 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 30 минут Выгодный трансфер в Хошимине Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Хошимина и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе в пути € 53 за всё до 3 чел.