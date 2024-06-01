1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Многоликий Сайгон
Насыщенная автомобильная экскурсия по самым колоритным местам мегаполиса
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Неповторимое путешествие по дельте реки Меконг: культура и природа
Погрузитесь в атмосферу древней Азии, исследуя дельту реки Меконг. Эта экскурсия станет одним из самых ярких впечатлений вашего визита в Вьетнам
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Настоящий Вьетнам: Путешествие по дельте реки Меконг из Хошимина
Погрузитесь в уникальный мир Южного Вьетнама, где древние традиции и природа сливаются в единое целое
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Партизанские туннели Кучи. История подземной войны
Как все происходило на самом деле - экскурсия в места сражений Вьетнамской войны
Начало: По договоренности
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Насыщенное путешествие по дельте Меконга: культура и природа
Откройте для себя красоту дельты Меконга, погрузитесь в аутентичную жизнь местных жителей и насладитесь неповторимыми вкусами Вьетнама
Начало: В центре города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €200 за всё до 10 чел.
Билет на борт
2.5 часа
Ночной круиз по Сайгону: ужин и народные танцы
Прогулка на кораблике - это возможность увидеть Хошимин с воды, насладиться ужином и шоу. Отличный способ провести вечер
Начало: В отеле, где живут туристы
Завтра в 18:00
10 июня в 18:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по дельте Меконга: плавучие рынки и традиции Хошимина
Погрузитесь в живописный мир дельты Меконга, где водная стихия и культура сливаются в единое целое
Начало: В вашем отеле в центре города, в районе №1
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
от €200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Чайнатаун в Хошимине: путешествие по китайскому наследию
Погрузитесь в атмосферу китайского квартала Хошимина, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экспедиция в мангровые джунгли Хошимина: встреча с дикой природой
Погрузитесь в неизведанный мир мангровых лесов Хошимина. Уникальная флора и фауна ждут вас в заповеднике Вам Сат
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
4-часовая обзорная экскурсия по Хошимину
История, религия и жизнеустройство самого большого города Вьетнама на прогулке с местным жителем
Начало: По вашему адресу в центре Хошимина
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от €100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Прогулка по исторической части Хошимина: колониальное наследие и современные чудеса
Почувствуйте дух Хошимина, пройдясь по его историческим улицам, от колониальных зданий до величественных небоскребов
Начало: В центре города
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Партизанские туннели Кучи - отголоски Вьетнамской войны
Прикоснуться к реальности, в которой жили местные партизаны в течение 20 лет
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от €140 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Увлекательная обзорная экскурсия по городу Хошимину на автомобиле
Погрузитесь в атмосферу Хошимина с комфортом автомобиля, посещая его знаковые места и памятники в течение 4 часов
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 18ч
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
$100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная прогулка по историческому Хошимину: путешествие в сердце Сайгона
Насладитесь неспешной прогулкой по исторической части Хошимина, где сохранились элементы вьетнамской старины и французского влияния
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 18ч
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в партизанские туннели Кучи
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день недели и в любое время начиная с 8 утра и не позже 12ч
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$160 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по дельте Меконга с гастрономическим ужином и культурной программой
Погрузитесь в атмосферу живописной дельты Меконга, насладитесь вкусом местных блюд и посетите величественный храм Винь Чанг
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день
Завтра в 19:00
10 июня в 09:00
$200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная экскурсия по Хошимину: от собора до китайского квартала
Погрузитесь в уникальную атмосферу Хошимина, открывая его культурные и исторические сокровища в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину: исторические памятники и культура
Погрузитесь в атмосферу Хошимина, где вас ждут впечатляющие памятники и увлекательные истории
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €111 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Виза во Вьетнам: как получить долгосрочную визу для россиян
Если ваш отдых во Вьетнаме продлится дольше 15 дней, вам понадобится долгосрочная виза. Оформите визовую поддержку заранее, чтобы избежать проблем по прилету
Начало: Аэропорт прибытия
Расписание: каждый день по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальный трансфер из Хошимина в Муйнэ / Фантьет: комфорт на первом месте
Выбирайте удобство и скорость для вашего путешествия из Хошимина в Муйнэ или Фантьет. Забудьте о долгих ожиданиях и наслаждайтесь поездкой
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности с клиентом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Уникальная экскурсия по острову Кан Жо: природа, крокодилы и свежие крабы
Погрузитесь в уникальную природу Хошимина на индивидуальной экскурсии. Встреча с крокодилами, летучими мышами и катание на джонке ждут вас
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности с клиентом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальное путешествие по дельте Меконга: культура, природа и кулинария
Погрузитесь в атмосферу Вьетнама с экскурсией по дельте Меконга. Живописные каналы, экзотическая кухня и неповторимая культура ждут вас
Начало: Отель
Расписание: по договоренности с клиентом
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия в тоннели Кучи
Начало: Ваш отель
Расписание: в любой день по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$200 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
7 часов
Экскурсия в Тэйнинь и тоннели Кучи
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$250 за человека
Индивидуальная
4 часа
Шоппинг-тур в Хошимине: от эксклюзива до повседневности
Шоппинг в Хошимине - уникальная возможность приобрести качественные товары по доступным ценам. Индивидуальная экскурсия для настоящих ценителей
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день в любое время
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтический ужин на корабле с прогулкой по реке Сайгон: волшебный вечер
Проведите незабываемый вечер, наслаждаясь ужином на борту корабля, плывущего по живописной реке Сайгон в Хошимине
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день с 19ч
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$140 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная прогулка по Сайгону: его прошлое, настоящее и будущее
Узнайте о богатой истории и культуре Сайгона, посетив ключевые достопримечательности города, включая Исторический музей и Храм Нефритового Будды
Начало: Отель туристов в центре города
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия по храмам города Хошимина
Насладитесь видами старинных буддийских и индуистских храмов, китайских пагод. Узнайте больше о религиозных традициях и культуре Хошимина
Начало: Отель Рекс на 141 Нгуен Хуэ
Расписание: В любой день не раньше 7 ч утра и не позже 15ч дня
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$125 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Хошимину на мотобайке: «другой Сайгон»
Почувствуйте себя настоящим жителем Хошимина, объединившись с потоком мотобайков и исследуя скрытые уголки города
Начало: Отель туристов в центре города
Расписание: в любой день и в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$60 за человека
Индивидуальная
4 часа
Парки и смотровые площадки Хошимина: путеводитель по зелёным оазисам
Откройте для себя уникальные зелёные пространства и панорамы Хошимина в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: В отеле в центре города
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от €180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1 час
Комфортный трансфер из аэропорта Хошимина для путешественников
После долгого полета дорога в отель может быть приятной частью вашего путешествия. Выберите индивидуальный трансфер для максимального удобства
Начало: В аэропорту
10 июня в 19:00
11 июня в 08:00
€50 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Дельта Меконга и туннели Кучи: двухдневная экскурсия из Хошимина
Прокатиться на лодке по дельте Меконга и пройти по партизанским туннелям времён Вьетнамской войны
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
от €610 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Хошимине
Русскоговорящий водитель встретит вас в аэропорту Хошимина и отвезёт по нужному адресу. Помощь с багажом и интересные рассказы о городе в пути
Завтра в 16:00
10 июня в 00:00
€53 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Комфортная экспресс-экскурсия по Хошимину
Познакомьтесь с Хошимином в комфортном формате! Исторический центр, современные районы и интересные факты о городе ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В районе 1
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
от €80 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММарина1 июня 2024Индивидуальная экскурсия,никакой толковни, спокойно,можно менять маршрут, посмотреть что интересно лично мне,насыщенная экскурсия, приятные впечатления
- KKESTUTIS28 мая 2024Всё было отлично. Гид Quang Nguen супер
- KKESTUTIS28 мая 2024Всё было отлично. Гид Thanh Lan Nguyen супер
- ЮЮрий21 мая 2024Было интересно, но очень много информации. особенно по буддизму, поэтому многое выветрилось.
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличная экскурсия на половину дня. То, что нам было нужно с детьми: никто не устал, а впечатлений получили множество. Прекрасная гид
- ААлександра5 мая 2024Очень необычное место и очень интересно было увидеть своими глазами - как строили туннели, какими ловушками защищались и как эти
- ННаталья3 мая 2024Потрясающая экскурсия. Проводил гид, у которого родители были партизанами и жили в этих туннелях. Хорошее знание русского языка, знание темы и любовь к своей истории - это наш гид. Получили впечатления, эмоции и удивительную историю. Рекомендую
- ВВиктория1 мая 2024Нам с супругом экскурсия понравилась. Из плюсов: - автомобиль с кондиционером, вдвоём на заднем сиденье комфортно, - русскоговорящий гид, который вручил нам
- ВВадим23 апреля 2024Великолепная организация, содержательно и очень интересно!
- ЮЮля14 апреля 2024Виктор, приятный собеседник, хорошо говорит по русски. Экскурсия интересная, можно посмотреть как растут фрукты, продегустировать некоторые из них прям с
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Хошимину в июне 2024
Сейчас в Хошимине в категории "Индивидуальные" можно забронировать 34 экскурсии от 25 до 610. Туристы уже оставили гидам 184 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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