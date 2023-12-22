Посетить более 5 городов, приготовить кокосовые конфеты и прокатиться на лодке по дельте реки
Погрузимся в местную культуру — увидим священные храмы, восхитимся традиционными танцами и мелодиями и оценим яркость вкусов вьетнамской кухни.
Приготовим кокосовые конфеты, прокатимся на лодке по реке и добавим экстрима приключениями в джунглях национального парка. Пройдём ритуал избавления от грехов, познакомимся с животным миром и отдохнём на пляжах.
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Описание
Организационные детали
Виза во Вьетнам для граждан России на срок до 15 дней — не нужна. Для граждан Казахстана, Украины и Республики Беларусь — оформляется по прилёте.
Программа тура по дням
Хошимин
Встречаемся в 16:20 (либо в другое время по договорённости) в аэропорту бурлящего мегаполиса Вьетнама — городе Хошимин. Едем на автомобиле Ford Transit в отель с фитнес-центром, где остановимся на 2 ночи. Отдохнём после перелёта и акклиматизируемся. Завтра нас ждёт увлекательное путешествие по дельте реки Меконг в Митхо.
Экзотический Вьетнам: на лодке по реке, хищники, кокосовые конфеты и национальные мелодии
После завтрака выезжаем в Митхо (около 1,5 часа в пути) — один из крупнейших коммерческих центров в южной части Вьетнама, место, где разворачивались важнейшие исторические события. По дороге увидим рисовые поля, священную пагоду Винь Чанг, которая является старейшим храмом на юге Вьетнама.
В Митхо мы прокатимся на традиционной лодке по дельте реки Меконг, остановимся на острове Тхой Сон, чтобы заглянуть к местным жителям в гости и полакомиться сезонными фруктами. Национальные мелодии ещё больше погрузят нас в атмосферу страны, а фотосессия с питонами добавит экзотики. Зайдём на ферму медоносных пчёл, познакомимся с крокодилами и приготовим кокосовые конфеты на мастер-классе. После обеда желающие смогут прокатиться на конной повозке по деревенским дорогам.
Отдых у Южно-Китайского моря в отеле со SPA-комплексом
Позавтракав, выезжаем из отеля в сторону города Фантхьет (в дороге около 2-х часов). Будем наблюдать из окон нашего комфортабельного трансфера за жизнью вьетнамцев, пейзажами, увидим плантации розовой питахайи.
Заселимся на 3 ночи в отель на берегу моря с садом, бассейном, пляжем и SPA. Вечером прогуляемся по соседнему городу Муйне, встретим закат под шум волн и поужинаем в ресторане с местным колоритом.
Гора Таку с самой большой статуей лежачего Будды во Вьетнаме
Высыпаемся, завтракаем и по канатной дороге поднимаемся на гору Таку (700 метров), где увидим самую большую статую лежачего Будды во Вьетнаме. Здесь же находится действующий молитвенный комплекс. Прогуляемся в спокойном темпе, осмотрим пагоды и поднимемся на склон горы к 49-метровой статуе Будды — попробуем уместить её всю в объектив! Возможно, встретим диких обезьянок — держите камеры и телефоны покрепче!
Во второй половине дня накупаемся, отдохнём на шикарном пляже и насладимся вкусом даров моря в ресторане. Желающие смогут пройти комплекс процедур в отеле.
Свободный день с пляжным отдыхом в Фантхьете
Не будем никуда спешить и побалуем себя расслабленным отдыхом — такие дни должны быть в каждом путешествии. Дадим себе возможность выспаться, понежиться в кроватке, полежать на пляже и накупаться. Если вы любите активный отдых, то сможете самостоятельно прогуляться, покататься на велосипедах, сыграть в теннис, проехать с ветерком на мотобайке по побережью, заглянуть в рыбацкую деревню. Насладитесь вкуснейшими фруктами и свежайшими морепродуктами с рынка.
Высокогорный Далат
Выезжаем в горы в Далат. Увидим впечатляющие виды по пути, остановимся выпить бодрящий напиток на кофейной плантации, послушаем мощные водопады, посмотрим на священную пагоду Линь Ан и посетим множество колоритных локаций для фото. Нам встретится гигантская статуя богини Гуань Инь и два 20-метровых дракона. Посетим необычную пагоду Линь Фуок, состоящую из осколков стекла и фарфоровой битой посуды — это один из красивейших храмом Вьетнама. Переезд не успеет вас утомить, так как нас ждёт большое количество панорамных видов!
Заселимся в один из лучших отелей в Далате.
Курорт Далат, какао и шоколад ручной работы, самый дорогой кофе в мире и животный мир Вьетнама
Сегодня попробуем самый вкусный во Вьетнаме какао и шоколад ручной работы. Но этого недостаточно — отправимся на кофейную плантацию за самым дорогим кофе в мире! Увидим, как производят любимый многими напиток, покормим милейших зверьков, увидим обезьян, слонов и других животных.
Вечером заселимся в отель в Нячанге.
Морской курорт Нячанг, деликатесы и SPA
Сегодня вы вновь проснётесь у моря и сможете насладиться отдыхом: поплавать, позагорать и посетить SPA-салон отеля с богатым выбором процедур на любой вкус.
Когда-то пляжная столица Вьетнама была лишь маленькой рыбацкой деревушкой. До сих пор здесь хорошо развит промысел и можно попробовать свежайшие морепродукты: тунца, осьминога, палтуса, кальмаров, угря, макрель и ещё более 20 позиций. Поэтому обязательно побалуйте себя рыбными блюдами в ресторанах на побережье. Ваш местный друг-гид всегда подскажет проверенные места.
Приключения в джунглях
После завтрака отправимся в парк развлечений «Kong Forest» — самый большой во Вьетнаме. Все аттракционы органично вписываются в ландшафт и построены таким образом, чтобы не вредить деревьям. Мы насладимся активным отдыхом посреди живописной природы и пролетим над зелёными кронами на зиплайне. Прогуляемся по территории и сделаем эффектные фотографии.
Подъём к Будде, сакральные башни и традиционные танцы
Пройдём ритуал избавления от грехов на территории живописной пагоды Лонг Шон (что означает «летящий дракон»), совершив подъём к Будде. Белая статуя видна практически из любой точки города и является культурным символом. Отдохнём в пышном саду в окружении деревьев бонсай. Найдём ещё одну статую — спящего Будды. Говорят, если потереть локоть мудреца, то загаданное желание обязательно исполнится!
Далее прогуляемся к сакральным Чамским башням По Нагар — наследию могущественного государства Чампа. Увидим комплекс древних храмов, воздвигнутых в честь буддистских и индуистских богов. Здесь же восхитимся традиционными танцами вьетнамских девушек.
Вечером возвращаемся в отель.
Маяк и дикий пляж в провинции Фуйен
После завтрака едем в провинцию Фуйен, чтобы полюбоваться видами с маяка. Дорога в одну сторону занимает 2-2,5 часа. Едем практически всегда вдоль моря и наслаждаемся панорамой.
Маяк Дайлань возвышается на одноимённом мысе и радует шикарным обзором. Поднимемся и сделаем потрясающие фотографии! А заодно окажемся на самой восточной материковой части Вьетнама. Прогуляемся по девственному пляжу у подножия горы, помочим ножки в чистейшей воде.
Возвращаемся в отель.
Хошимин и вылет домой
Прощаемся с полюбившимся Вьетнамом за сытным завтраком со свежими фруктами. Обновлённые и полные впечатлений отправляемся в аэропорт Нячанг на внутренний перелёт в Хошимин в 08:45. Прибытие в 09:50. Далее из Хошимина вы самостоятельно добираетесь домой. Рекомендуем планировать вылет после 12:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Хошимин, аэропорт, 16:20Завершение: Хошимин, аэропорт, 9:50
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 9 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.