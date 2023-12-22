После завтрака выезжаем в Митхо (около 1,5 часа в пути) — один из крупнейших коммерческих центров в южной части Вьетнама, место, где разворачивались важнейшие исторические события. По дороге увидим рисовые поля, священную пагоду Винь Чанг, которая является старейшим храмом на юге Вьетнама.

В Митхо мы прокатимся на традиционной лодке по дельте реки Меконг, остановимся на острове Тхой Сон, чтобы заглянуть к местным жителям в гости и полакомиться сезонными фруктами. Национальные мелодии ещё больше погрузят нас в атмосферу страны, а фотосессия с питонами добавит экзотики. Зайдём на ферму медоносных пчёл, познакомимся с крокодилами и приготовим кокосовые конфеты на мастер-классе. После обеда желающие смогут прокатиться на конной повозке по деревенским дорогам.