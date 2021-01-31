Найдено 3 экскурсии в категории « Групповые » в Хошимине на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Билеты 3 часа Популярное предложение Ужин на корабле Bonsai Cruise в Хошимине: впечатления и развлечения Проведите волшебный вечер на корабле Bonsai Cruise, наслаждаясь вкуснейшим ужином и культурной программой на реке Сайгон Начало: Ваш отель Расписание: в любой день по договоренности $ 69 за билет Билеты 1 час A O Шоу в Хошимине: цирковое искусство и традиционная музыка Вечер в Хошимине может быть волшебным с билетом на A O Шоу. Погрузитесь в мир вьетнамской культуры и акробатики Начало: По договоренности с клиентом Расписание: начало шоу в 18–00, в выходные в 12–00 $ 45 за билет Мини-группа 7 часов Групповая экскурсия по мангровым лесам заповедника Канзо (Вамсат) в Хошимине Погрузитесь в девственную природу мангровых лесов Канзо, насладитесь наблюдением за уникальной флорой и фауной Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города Расписание: каждый день с 8ч утра $ 240 за человека Другие экскурсии Хошимина Последние отзывы на экскурсии А Андрей VIP-тур: сафари в пустыне Поездка получилась очень классная! Было весело, задорно и живописно

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Групповые»

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