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Билеты
3 часа
Популярное предложение
Ужин на корабле Bonsai Cruise в Хошимине: впечатления и развлечения
Проведите волшебный вечер на корабле Bonsai Cruise, наслаждаясь вкуснейшим ужином и культурной программой на реке Сайгон
Начало: Ваш отель
Расписание: в любой день по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$69 за билет
Билеты
1 час
A O Шоу в Хошимине: цирковое искусство и традиционная музыка
Вечер в Хошимине может быть волшебным с билетом на A O Шоу. Погрузитесь в мир вьетнамской культуры и акробатики
Начало: По договоренности с клиентом
Расписание: начало шоу в 18–00, в выходные в 12–00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$45 за билет
Мини-группа
7 часов
Групповая экскурсия по мангровым лесам заповедника Канзо (Вамсат) в Хошимине
Погрузитесь в девственную природу мангровых лесов Канзо, насладитесь наблюдением за уникальной флорой и фауной
Начало: Встречаемся в отеле туристов в центре города
Расписание: каждый день с 8ч утра
10 июня в 19:00
11 июня в 09:00
$240 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей31 января 2021VIP-тур: сафари в пустынеПоездка получилась очень классная! Было весело, задорно и живописно
Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Групповые»
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