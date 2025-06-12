-
Билеты
Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
Начало: Трансфер из отеля
$66
$78 за билет
-
35%
Групповая
до 16 чел.
Вьетнамская кухня изнутри: рынок Бен Тхань и мастер-класс с шефом
Начало: QMCX+W38 Район 1, Хошимин, Вьетнам
$49.10
$75.50 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Гастрономическая прогулка по Сайгону с 13 дегустациями
Начало: Улица Во Ван Тан, 28, палата 6, район 3, Хошимин, ...
$28 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил12 июня 2025Наш гид Дат был прекрасным сопровождающим — он делился интересной информацией и подробно отвечал на все наши вопросы. Если вы хотите увидеть плавучие рынки, я однозначно рекомендую этот тур.
- ААнна9 марта 2025Было очень весело: научились готовить салат с манго, куриный фо и ба ла лот. Отличный день!
- ППолина6 марта 2025Очень увлекательно! Инструктор доброжелательный, терпеливый и объясняет понятно. Спасибо
- ВВероника28 февраля 2025Это была одна из лучших поездок за всё время нашего путешествия по Вьетнаму. Два дня позволили отлично прочувствовать образ жизни
- ЕЕгор12 февраля 2025Кулинарный мастер-класс был просто замечательным. Преподаватель оказался очень приятным и отлично всё объяснял. Блюда получились вкусными, а сам процесс — спокойным и расслабляющим
- ззоя29 января 2025Леви был потрясающим гидом и инструктором — отлично разбирается во фруктах, овощах и специях на рынке, к тому же очень весёлый и гостеприимный. Мы готовили свежие спринг-роллы, «шатающуюся» говядину и куриный фо — всё получилось очень вкусно. Спасибо, Леви!
- ЛЛев22 октября 2024Поездка получилась очень приятной. Наш гид Винни показал нам разные места, где мы пробовали местные деликатесы и наблюдали за процессом
