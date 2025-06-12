Мои заказы

Интересные программы мастер-классы Хошимина

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Хошимине на русском языке, цены от $28, скидки до 35%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
15%
3 отзыва
Билеты
Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
Начало: Трансфер из отеля
$66$78 за билет
Вьетнамская кухня изнутри: рынок Бен Тхань и мастер-класс с шефом
4 часа
35%
4 отзыва
Групповая
до 16 чел.
Вьетнамская кухня изнутри: рынок Бен Тхань и мастер-класс с шефом
Начало: QMCX+W38 Район 1, Хошимин, Вьетнам
$49.10$75.50 за человека
Гастрономическая прогулка по Сайгону с 13 дегустациями
Пешая
3.5 часа
4 отзыва
Мини-группа
до 4 чел.
Гастрономическая прогулка по Сайгону с 13 дегустациями
Начало: Улица Во Ван Тан, 28, палата 6, район 3, Хошимин, ...
$28 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    12 июня 2025
    Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
    Наш гид Дат был прекрасным сопровождающим — он делился интересной информацией и подробно отвечал на все наши вопросы. Если вы хотите увидеть плавучие рынки, я однозначно рекомендую этот тур.
  • А
    Анна
    9 марта 2025
    Вьетнамская кухня изнутри: рынок Бен Тхань и мастер-класс с шефом
    Было очень весело: научились готовить салат с манго, куриный фо и ба ла лот. Отличный день!
  • П
    Полина
    6 марта 2025
    Вьетнамская кухня изнутри: рынок Бен Тхань и мастер-класс с шефом
    Очень увлекательно! Инструктор доброжелательный, терпеливый и объясняет понятно. Спасибо
  • В
    Вероника
    28 февраля 2025
    Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
    Это была одна из лучших поездок за всё время нашего путешествия по Вьетнаму. Два дня позволили отлично прочувствовать образ жизни
    в дельте Меконга и попробовать множество разных активностей — мы делали лапшу, готовили вьетнамские блинчики и кокосовые сладости. Нам понравилось посещение храма и плавучих рынков, а прогулка на сампане стала отдельным удовольствием. Отель в Кантхо был очень комфортным и удачно расположен. И самое главное — наш гид Николь была просто великолепна: очень информативная, внимательная и заботливая. За эти два дня мы узнали много о жизни во Вьетнаме и увезли с собой массу тёплых воспоминаний

  • Е
    Егор
    12 февраля 2025
    Вьетнамская кухня изнутри: рынок Бен Тхань и мастер-класс с шефом
    Кулинарный мастер-класс был просто замечательным. Преподаватель оказался очень приятным и отлично всё объяснял. Блюда получились вкусными, а сам процесс — спокойным и расслабляющим
  • з
    зоя
    29 января 2025
    Вьетнамская кухня изнутри: рынок Бен Тхань и мастер-класс с шефом
    Леви был потрясающим гидом и инструктором — отлично разбирается во фруктах, овощах и специях на рынке, к тому же очень весёлый и гостеприимный. Мы готовили свежие спринг-роллы, «шатающуюся» говядину и куриный фо — всё получилось очень вкусно. Спасибо, Леви!
  • Л
    Лев
    22 октября 2024
    Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг
    Поездка получилась очень приятной. Наш гид Винни показал нам разные места, где мы пробовали местные деликатесы и наблюдали за процессом
    их приготовления. Лодочные прогулки были замечательными и помогли лучше понять повседневную жизнь местных жителей. Отель оказался отличным, а маршрут — продуманным и насыщенным. Винни был отличным гидом, и я с уверенностью рекомендую эту экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Хошимину в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хошимине
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Дельта Меконга и плавучий рынок Кай Ранг;
  2. Вьетнамская кухня изнутри: рынок Бен Тхань и мастер-класс с шефом;
  3. Гастрономическая прогулка по Сайгону с 13 дегустациями.
Какие места ещё посмотреть в Хошимине
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Оперный театр;
  3. Тоннели Ку Чи;
  4. Набережная.
Сколько стоит экскурсия по Хошимину в январе 2026
Сейчас в Хошимине в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 28 до 66 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Хошимине (Вьетнам 🇻🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Мастер-классы», 11 ⭐ отзывов, цены от $28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март