Найдено 3 экскурсии в категории « Старый город » в Хойане на русском языке, цены от $90. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. Формат Передвижение Цена По популярности Пешая 1 час 1 отзыв Фотопрогулка до 4 чел. Хойан в лучшем свете: персональная фотосессия Поймаю ваши лучшие моменты в золотой час - в атмосферной локации на ваш выбор «Съёмка длится около часа в одной локации на выбор: Старый город, рисовые поля, пальмовые заросли или пляж» от $100 за всё до 4 чел. Пешая На лодке 2.5 часа Билеты Хойан за один день: старинный город, фонари и традиции Пройти по пути китайских и японских торговцев Начало: Рядом с Хойаном «После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по Старому городу и сделать фотографии» Расписание: ежедневно в 16:00 $90 за билет Пешая На лодке 4.5 часа Индивидуальная до 3 чел. Вечер в Хойане: видовая крыша, Японский мост и катание на лодке (всё включено) Прогуляться по историческим кварталам, выпить солёный или яичный кофе и увидеть огни города «Поднимаемся над черепичными крышами Старого города, пробуем солёный или яичный кофе и наблюдаем, как меняется Хойан и загораются первые фонарики» от $220 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Хойана

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