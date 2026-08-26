Фотопрогулка
до 4 чел.
Хойан в лучшем свете: персональная фотосессия
Поймаю ваши лучшие моменты в золотой час - в атмосферной локации на ваш выбор
«Съёмка длится около часа в одной локации на выбор: Старый город, рисовые поля, пальмовые заросли или пляж»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $100 за всё до 4 чел.
Билеты
Хойан за один день: старинный город, фонари и традиции
Пройти по пути китайских и японских торговцев
Начало: Рядом с Хойаном
«После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по Старому городу и сделать фотографии»
Расписание: ежедневно в 16:00
28 авг в 16:00
29 авг в 16:00
$90 за билет
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечер в Хойане: видовая крыша, Японский мост и катание на лодке (всё включено)
Прогуляться по историческим кварталам, выпить солёный или яичный кофе и увидеть огни города
«Поднимаемся над черепичными крышами Старого города, пробуем солёный или яичный кофе и наблюдаем, как меняется Хойан и загораются первые фонарики»
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
от $220 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хойану в категории «Старый город»
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Сейчас в Хойане в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 220. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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