Хойан за один день: старинный город, фонари и традиции
Пройти по пути китайских и японских торговцев
Когда-то сюда за шёлком и специями приезжали купцы из разных концов света, и каждый оставлял что-то своё.
Мы будем искать эти следы в деревянных домах, храмах и на рынке, заглядывать во внутренние дворики и разбираться, почему фонари стали главным символом Хойана.
Описание экскурсии
Японский крытый мост. Поговорим о японских торговцах и о том, какую роль они сыграли в истории города.
Кантонский зал собраний. Расскажем, как в Хойане пересекались вьетнамская, китайская, японская и европейская культуры.
Старинный дом Тан Ки. Рассмотрим его устройство и поговорим об особенностях местной деревянной архитектуры.
Музей народных промыслов. Объясним, как торговля шёлком, специями и другими товарами повлияла на развитие города.
Зал собраний Фук Киен. Осмотрим исторический комплекс, связанный с китайской общиной Хойана.
Рынок Хойана. Завершим прогулку среди торговых рядов. После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по Старому городу и сделать фотографии. Если экскурсия проходит вечером, можно покататься на лодке по реке и запустить на воду традиционный цветной фонарик.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются: — единый входной билет в Старый город — 120 000 донгов (≈ $5) за чел. — аренда традиционного костюма аозай — 300 000 донгов (≈ $12) за чел. на 4 часа (по желанию) — шоу «Воспоминания Хойана» — от 700 000 донгов (≈ $27) за чел. (по желанию) — шоу Teh Dar — от 700 000 донгов (≈ $27) за чел. (по желанию)
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 16:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$90
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с Хойаном
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 16:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Хойане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1041 туриста
Я работал официантом, барменом и менеджером в общепите. Выступал с командой КВН и вёл мероприятия. Был автором, реквизитором и актёром. Теперь я в туризме! Знаком с процессом организации и проведения читать дальшеуменьшить
экскурсий от и до. Говорю на трёх языках — русском, английском и китайском. В процессе изучения вьетнамского.
Люблю открывать что-то новое и делиться знаниями. Чувствую аудиторию и всегда подстраиваюсь под группу. Провожу экскурсии в весёлом, неформальном ключе.
Являюсь сотрудником и партнёром турфирмы в городе Ханой, Вьетнам. А также партнёром турфирм в Монголии, Шри-Ланке, Китае, Лаосе, Камбодже и на Байкале в России. Мы с партнёрами сделаем всё возможное, чтобы вы почувствовали поддержку и получили лучшие впечатления от вашей поездки.
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