Когда-то сюда за шёлком и специями приезжали купцы из разных концов света, и каждый оставлял что-то своё. Мы будем искать эти следы в деревянных домах, храмах и на рынке, заглядывать во внутренние дворики и разбираться, почему фонари стали главным символом Хойана.

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Описание экскурсии

Японский крытый мост. Поговорим о японских торговцах и о том, какую роль они сыграли в истории города.

Кантонский зал собраний. Расскажем, как в Хойане пересекались вьетнамская, китайская, японская и европейская культуры.

Старинный дом Тан Ки. Рассмотрим его устройство и поговорим об особенностях местной деревянной архитектуры.

Музей народных промыслов. Объясним, как торговля шёлком, специями и другими товарами повлияла на развитие города.

Зал собраний Фук Киен. Осмотрим исторический комплекс, связанный с китайской общиной Хойана.

Рынок Хойана. Завершим прогулку среди торговых рядов. После экскурсии вы сможете самостоятельно погулять по Старому городу и сделать фотографии. Если экскурсия проходит вечером, можно покататься на лодке по реке и запустить на воду традиционный цветной фонарик.

Организационные детали