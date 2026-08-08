Всего в нескольких минутах езды от Хойана начинаются рисовые поля — спокойные, зелёные, фотогеничные.
На прогулке вы примерите эффектное летящее платье, будете двигаться, кружиться и ловить ветер в кадре, а я помогу с позированием и подскажу, как чувствовать себя свободно перед камерой.
На прогулке вы примерите эффектное летящее платье, будете двигаться, кружиться и ловить ветер в кадре, а я помогу с позированием и подскажу, как чувствовать себя свободно перед камерой.
Описание фото-прогулки
Фотопрогулка среди рисовых полей
Хойан — это не только старинные улочки и фонарики. Рядом с городом есть просторные рисовые поля, где нет суеты, а главным фоном становятся зелёные просторы и мягкий свет.
Платья в стиле Flying Dress
Для съёмки подготовлено несколько эффектных платьев разных цветов. Они красиво развеваются на ветру и помогают создать кадры в стиле Flying Dress — лёгкие, динамичные и запоминающиеся.
Помощь с позированием
Вам не нужно уметь позировать. Во время съёмки я подскажу, куда смотреть, как держать руки и что делать в кадре. Вместо статичных поз будет много движения: прогулка, повороты, кружения, шаги навстречу солнцу и работа с ветром.
Организационные детали
- Снимаю на профессиональную камеру Sony α7R III
- На следующий день после съёмки вы получите все удачные фотографии в базовой цветокоррекции через онлайн-галерею. В течение 5 дней я подготовлю 10 лучших кадров в авторской ретуши
- Аренда платьев оплачиваются отдельно — $20–30
- Лучшее время для съёмки — рассвет или 1–2 часа до заката, когда свет наиболее мягкий и красивый
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Хойане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 206 туристов
Я профессиональный фотограф с более чем 35-летним опытом. Фотографией увлекаюсь с детства, а профессионально работаю с 1990 года. За это время снимал свадьбы, семейные истории, портреты и творческие проекты в
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