Всего в нескольких минутах езды от Хойана начинаются рисовые поля — спокойные, зелёные, фотогеничные. На прогулке вы примерите эффектное летящее платье, будете двигаться, кружиться и ловить ветер в кадре, а я помогу с позированием и подскажу, как чувствовать себя свободно перед камерой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Фотопрогулка среди рисовых полей

Хойан — это не только старинные улочки и фонарики. Рядом с городом есть просторные рисовые поля, где нет суеты, а главным фоном становятся зелёные просторы и мягкий свет.

Платья в стиле Flying Dress

Для съёмки подготовлено несколько эффектных платьев разных цветов. Они красиво развеваются на ветру и помогают создать кадры в стиле Flying Dress — лёгкие, динамичные и запоминающиеся.

Помощь с позированием

Вам не нужно уметь позировать. Во время съёмки я подскажу, куда смотреть, как держать руки и что делать в кадре. Вместо статичных поз будет много движения: прогулка, повороты, кружения, шаги навстречу солнцу и работа с ветром.

Организационные детали