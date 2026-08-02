Фотопрогулка
до 4 чел.
Хойан в лучшем свете: персональная фотосессия
Поймаю ваши лучшие моменты в золотой час - в атмосферной локации на ваш выбор
«Перед съёмкой я помогу с подготовкой — подскажу, какие образы и цвета подойдут к выбранной локации, а также посоветую лучшее время для фотосессии»
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
от $100 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия в летящем платье на пляже Хойана
Сделать кадры у моря в эффектном образе - среди волн, скал, ветра и закатного света
«Побережье Хойана станет декорацией для атмосферной фотосессии в летящем платье»
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
до 2 чел.
Фотосессия среди рисовых полей Хойана
Создать живые кадры - в летящем платье и с южным настроением
«Фотопрогулка среди рисовых полей»
Завтра в 08:00
3 авг в 08:00
от $150 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Хойану в категории «Фотопрогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Хойану в августе 2026
Сейчас в Хойане в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 150. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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