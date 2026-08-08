Побережье Хойана станет декорацией для атмосферной фотосессии в летящем платье. За час вы успеете сфотографироваться в нескольких локациях: на скалах, у кромки воды и на широком песчаном пляже. Я помогу с позированием и создам живые кадры в мягком морском свете.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Фотосессия у моря

Побережье возле Хойана меняется каждый день: иногда море спокойное и золотое, иногда — драматичное и мощное. Благодаря этому пляж, скалы и волны становятся выразительным фоном для съёмки.

Несколько локаций за одну прогулку

Мы посетим разные места на побережье: камни, береговую линию и широкий песчаный пляж. Каждая локация создаёт своё настроение — от кинематографичных кадров на скалах до лёгких фотографий у воды.

Образ в летящем платье

Для съёмки можно выбрать эффектное платье в стиле Flying Dress. Развевающаяся ткань, ветер, морские волны и закатный свет помогут создать кадры, похожие на сцены из фильма.

Съёмка в движении

Мы не будем ограничиваться статичными позами. Вы будете гулять, двигаться, поворачиваться, ловить ветер и взаимодействовать с пространством вокруг. Так фотографии получаются более живыми, естественными и эмоциональными.

Организационные детали