Сделать кадры у моря в эффектном образе - среди волн, скал, ветра и закатного света
Побережье Хойана станет декорацией для атмосферной фотосессии в летящем платье.
За час вы успеете сфотографироваться в нескольких локациях: на скалах, у кромки воды и на широком песчаном пляже. Я помогу с позированием и создам живые кадры в мягком морском свете.
Описание фото-прогулки
Фотосессия у моря
Побережье возле Хойана меняется каждый день: иногда море спокойное и золотое, иногда — драматичное и мощное. Благодаря этому пляж, скалы и волны становятся выразительным фоном для съёмки.
Несколько локаций за одну прогулку
Мы посетим разные места на побережье: камни, береговую линию и широкий песчаный пляж. Каждая локация создаёт своё настроение — от кинематографичных кадров на скалах до лёгких фотографий у воды.
Образ в летящем платье
Для съёмки можно выбрать эффектное платье в стиле Flying Dress. Развевающаяся ткань, ветер, морские волны и закатный свет помогут создать кадры, похожие на сцены из фильма.
Съёмка в движении
Мы не будем ограничиваться статичными позами. Вы будете гулять, двигаться, поворачиваться, ловить ветер и взаимодействовать с пространством вокруг. Так фотографии получаются более живыми, естественными и эмоциональными.
Организационные детали
Снимаю на профессиональную камеру Sony α7R III
На следующий день после съёмки вы получите все удачные фотографии в базовой цветокоррекции через онлайн-галерею. В течение 5 дней я подготовлю 10 лучших кадров в авторской ретуши
Аренда платьев оплачиваются отдельно — $20–30
Лучшее время для съёмки — рассвет или 1–2 часа до заката, когда свет наиболее мягкий и красивый
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анатолий — ваш гид в Хойане
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провёл экскурсии для 206 туристов
Я профессиональный фотограф с более чем 35-летним опытом. Фотографией увлекаюсь с детства, а профессионально работаю с 1990 года. За это время снимал свадьбы, семейные истории, портреты и творческие проекты в читать дальшеуменьшить
разных странах.
Более 11 лет я жил и работал в Стамбуле, а сейчас переехал во Вьетнам и провожу фотосессии в Хойане и Дананге.
Люблю естественные эмоции, красивый свет и фотографии, которые остаются актуальными спустя годы.
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