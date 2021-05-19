Полезная информация о Хюэ

Что нужно знать о Хюэ: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Хюэ, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, а так же как пишется по-английски
Местное время в Хюэ
02:0946
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаХюэ
По-английскиHue
Столица регионаХюэ является столицей региона
Население города287 217 чел.
АэропортХюэ HUI
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота8 м. от уровня моря

Где находится Хюэ на карте

Хюэ фото города
Хюэ

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Хюэ

Расписание авиа-рейсов