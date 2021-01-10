Как добраться до Хюэ на самолёте

В Хюэ 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Phu Bai International Airport» вам не избежать

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Хюэ HUI Phu Bai International Airport

Самые дешёвые билеты в Хюэ из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇻🇳 Хошимина 1 720 1ч 25м из 🇻🇳 Ханоя 1 807 1ч 15м из 🇻🇳 Далата 3 994 24ч 35м (⇵1) из 🇻🇳 Буонметхуот 4 158 13ч 10м (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

Самые популярные направления из Хюэ

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хюэ, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Далат

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