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Летим в Хюэ

Как добраться до Хюэ на самолёте

В Хюэ 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Phu Bai International Airport» вам не избежать

Список аэропортов Хюэ

  1. Хюэ HUI
    Phu Bai International Airport

Самые дешёвые билеты в Хюэ из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
10.01.2021из 🇻🇳Хошимина1 7201ч 25м
08.11.2020из 🇻🇳Ханоя1 8071ч 15м
04.12.2020из 🇻🇳Далата3 99424ч 35м (⇵1)
20.10.2020из 🇻🇳Буонметхуот4 15813ч 10м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хюэ, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Далат

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