Как добраться до Хюэ на самолёте
В Хюэ 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Phu Bai International Airport» вам не избежать
Список аэропортов Хюэ
- Хюэ HUIPhu Bai International Airport
Самые дешёвые билеты в Хюэ из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|10.01.2021
|из 🇻🇳Хошимина
|1 720
|1ч 25м
|08.11.2020
|из 🇻🇳Ханоя
|1 807
|1ч 15м
|04.12.2020
|из 🇻🇳Далата
|3 994
|24ч 35м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇻🇳Буонметхуот
|4 158
|13ч 10м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Хюэ
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Хюэ, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно в Далат
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону