Трансфер из аэропорта Хошимина в Муйне на частном автомобиле - это идеальный выбор для тех, кто ценит комфорт и скорость. Профессиональные водители и лицензированные автомобили обеспечат безопасную и удобную поездку. Все детали будут отправлены заранее, а встреча в аэропорту пройдет без лишних хлопот. Наслаждайтесь путешествием по Вьетнаму без забот и суеты, доверив транспорт профессионалам
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный частный автомобиль
- 🕒 Быстрая поездка без задержек
- 📧 Все детали заранее
- 👨✈️ Профессиональные водители
- 🌟 Безопасность и надежность
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Что можно увидеть
- Аэропорт Хошимина
- Муйне
Описание трансферБезопасный и комфортный трансфер Трансфер между аэропортом Хошимина и Муйне на частном автомобиле — это самый быстрый и комфортный способ передвижения для туристов во Вьетнаме. Наши транспортные средства тщательно отобраны и имеют все необходимые лицензии. Профессиональные водители гарантируют вам максимальный комфорт во время вашего трансфера по Вьетнаму. Мы отправим вам все детали поездки за день до нужной даты. Вас встретят в аэропорту у выхода из зала прибытия. Когда водитель загрузит или выгрузит весь ваш багаж в автомобиль, вы с легкостью доедите до места назначения, не беспокоясь ни о чем. Забронируйте трансфер у нас и наслаждайтесь отпуском или деловой поездкой без проблем! Важная информация:
- Пожалуйста, предоставьте оператору данные для предоставления услуги (название отеля, гостевого дома, название круиза) по электронной почте/Whats.
- App.
- Обратите внимание, что время прибытия приблизительное.
- Дополнительная плата за превышение времени ожидания — 100 000 донгов в час.
- Детские автокресла недоступны.
- Не допускаются домашние животные.
- Каждому путешественнику разрешается провозить максимум 1 чемодан и 1 ручную кладь.
Что включено
- Трансфер в одну сторону
- Транспортное средство с кондиционером
- 1 пункт посадки и 1 пункт высадки
- Посадка и высадка прямо от двери до двери (отели в центре города)
- 90 минут бесплатного ожидания для встречи в аэропорту
- 30 минут бесплатного ожидания для встречи вне аэропорта
Что не входит в цену
- Дополнительная плата за ночной трансфер (с 23:00 до 05:59)
- Дополнительная плата за отдаленные районы
- Страхование и другие личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хошимина (Таншоннят)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
