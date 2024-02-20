Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Индивидуальная экскурсия в Муйне

Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан

Самый большой водопад южного Вьетнама — место, которое стоит увидеть! Мощные струи срываются с высоты 60 метров и разбиваются на сотни брызг среди скал и цветов.

По пути можем заехать на чайные и кофейные плантации, посмотреть, как выращивают дуриан и рис, и посетить фабрику по производству шёлка.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Ближайшие даты:
20
фев
21
фев
22
фев
23
фев
25
фев
26
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Живописная горная дорога, по которой мы с вами поедем, проходит через прекрасное озеро, бесчисленные поля и плантации. Но наша основная цель — Дамбри, экологическая зона площадью около 1000 гектаров, 300 из которых занимают первобытные джунгли. В этой экозоне три водопада: Дамбри, Дасара и Датон. Высота самого большого — Дамбри — составляет около 60 метров, ширина — 30. По желанию можно подняться на самый верх. В сезон дождей шум воды слышен за несколько километров. А мощные струи на фоне скал, густо поросших цветами, выглядят потрясающе!

Также вы увидите:

  • плантации дуриана и риса
  • горное озеро ДаМи
  • чайные и кофейные плантации
  • водопад Дасара (спуск на родельбане)
  • фабрику по производству шёлка
  • буддийский храмовый комплекс Батнья

Уже более 16 лет я живу и работаю во Вьетнаме, так что с удовольствием поделюсь с вами огромным запасом знаний об истории, традициях и современной жизни местных. Вы узнаете интересные факты о шелкопрядстве, чайном и кофейных производствах. Также я расскажу, с чего начинался вьетнамский буддизм.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном внедорожнике Toyota Fortuner
  • Подъёмник и родельбан, а также посещение фабрик и плантаций бесплатное
  • Утром в горах может быть прохладно, поэтому возьмите с собой лёгкую кофту или ветровку
  • Советую захватить еду в дорогу. Также за отдельную плату вы можете перекусить в одном из кафе на маршруте.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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