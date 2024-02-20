Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
По пути можем заехать на чайные и кофейные плантации, посмотреть, как выращивают дуриан и рис, и посетить фабрику по производству шёлка.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Живописная горная дорога, по которой мы с вами поедем, проходит через прекрасное озеро, бесчисленные поля и плантации. Но наша основная цель — Дамбри, экологическая зона площадью около 1000 гектаров, 300 из которых занимают первобытные джунгли. В этой экозоне три водопада: Дамбри, Дасара и Датон. Высота самого большого — Дамбри — составляет около 60 метров, ширина — 30. По желанию можно подняться на самый верх. В сезон дождей шум воды слышен за несколько километров. А мощные струи на фоне скал, густо поросших цветами, выглядят потрясающе!
Также вы увидите:
- плантации дуриана и риса
- горное озеро ДаМи
- чайные и кофейные плантации
- водопад Дасара (спуск на родельбане)
- фабрику по производству шёлка
- буддийский храмовый комплекс Батнья
Уже более 16 лет я живу и работаю во Вьетнаме, так что с удовольствием поделюсь с вами огромным запасом знаний об истории, традициях и современной жизни местных. Вы узнаете интересные факты о шелкопрядстве, чайном и кофейных производствах. Также я расскажу, с чего начинался вьетнамский буддизм.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном внедорожнике Toyota Fortuner
- Подъёмник и родельбан, а также посещение фабрик и плантаций бесплатное
- Утром в горах может быть прохладно, поэтому возьмите с собой лёгкую кофту или ветровку
- Советую захватить еду в дорогу. Также за отдельную плату вы можете перекусить в одном из кафе на маршруте.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.