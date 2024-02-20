Самый большой водопад южного Вьетнама — место, которое стоит увидеть! Мощные струи срываются с высоты 60 метров и разбиваются на сотни брызг среди скал и цветов. По пути можем заехать на чайные и кофейные плантации, посмотреть, как выращивают дуриан и рис, и посетить фабрику по производству шёлка.

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Описание

Что вас ожидает

Живописная горная дорога, по которой мы с вами поедем, проходит через прекрасное озеро, бесчисленные поля и плантации. Но наша основная цель — Дамбри, экологическая зона площадью около 1000 гектаров, 300 из которых занимают первобытные джунгли. В этой экозоне три водопада: Дамбри, Дасара и Датон. Высота самого большого — Дамбри — составляет около 60 метров, ширина — 30. По желанию можно подняться на самый верх. В сезон дождей шум воды слышен за несколько километров. А мощные струи на фоне скал, густо поросших цветами, выглядят потрясающе!

Также вы увидите:

плантации дуриана и риса

горное озеро ДаМи

чайные и кофейные плантации

водопад Дасара (спуск на родельбане)

фабрику по производству шёлка

буддийский храмовый комплекс Батнья

Уже более 16 лет я живу и работаю во Вьетнаме, так что с удовольствием поделюсь с вами огромным запасом знаний об истории, традициях и современной жизни местных. Вы узнаете интересные факты о шелкопрядстве, чайном и кофейных производствах. Также я расскажу, с чего начинался вьетнамский буддизм.

Организационные детали