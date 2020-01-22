3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Далат — уголок Франции во Вьетнаме

Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой

Михаил
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Михаил – представитель гидов
За один день вы побываете в самых ярких уголках живописного Далата и получите максимум впечатлений от горного курорта.

Посетите красивые водопады, покатаетесь на слонах или страусах, узнаете об особенностях вьетнамского буддизма в монастыре Чук Лам и осмотрите огромную статую Сидящего Будды.

Побродите в лабиринтах неординарного Crazy House за авторством мадам Ханг Нгна и откроете невероятно сложное искусство шелковой вышивки.
147 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 12 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча в отеле Муйне/Фантьета
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме

Что вас ожидает

«Маленький Париж»
По пути в Далат вы узнаете о жизни и истории молодого города, построенного во времена французской колонизации как убежище от летней жары Сайгона. Я расскажу о главных визитных карточках «города вечной весны», его уникальном климате и природных особенностях, ради которых сюда приезжают отдыхать как местные жители, так и путешественники.

Красота далатских водопадов
В программе будет два водопада: Пренн и Датанла. В первом вы прогуляетесь по красивой территории с ботаническим садом и небольшим зоопарком, а также сможете прокатиться на слонах и страусах (за дополнительную плату). Второй водопад позволит оценить его живописные каскады. Также возможно посещение великолепного Понгура (точная программа обсуждается индивидуально).

Буддистские храмы
Далее вы посетите монастырь Чук Лам на озере Туйен Лам, что в переводе означает «душевное равновесие». Оказавшись здесь, вы поймете, что название полностью соответствует атмосфере места: храм в окружении соснового леса, на берегу водоема производит умиротворяющее впечатление. На территории одного из крупнейших дзен-монастырей Вьетнама вы услышите об особенностях этого религиозного направления. А затем посетите небольшой храм, возле которого, на самой высокой точке Далата, находится 24-метровая статуя Сидящего Будды.

Причудливая архитектура «Crаzy House»
Если говорить об архитектуре, эта неординарная гостиница, пожалуй, один символов Далата. Невероятные переплетения корней и веток, лабиринтов и лестниц превратили это место в настоящую сказку. Осматривая детали этого колоритного строения, вы узнаете об авторе проекта — мадам Ханг Нгна, дочери генсека Компартии Вьетнама, которая 14 лет жила и училась в России. А также взглянете на окрестности с местной смотровой площадки.

Шелковая фабрика
После обеда в местном заведении вы отправитесь на небольшую шелковую фабрику, где познакомитесь с произведениями местных мастериц-вышивальщиц. Здесь вы узнаете о сложнейшей технике вышивания шелковыми нитями, которой обучаются 5 лет — представьте, на изготовление одной картины тратятся целые годы напряженного труда!

Организационные детали

  • Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-4 человек стоимость за каждого составляет 50 евро; из 5-6 человек — 45 евро; больше 6-ти — 35 евро.
  • Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды.
  • Мы заберем вас в отеле в Муйне/Фантьете и после экскурсии отвезем обратно.
  • Трансфер, входные билеты и обед входят в стоимость.
  • Питание: комплексный обед (суп-лапша с курицей, рис с рыбой, блинчики, чай).
  • В стоимость не входит катание на слонах (13 $ за двоих) и страусах (4,5 $/человека).
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Далат — уголок Франции во Вьетнаме

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в отеле Муйне/Фантьета.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Приветствую путешествующих по Вьетнаму! Более 15 лет я здесь живу и работаю. Организовываю и провожу экскурсии с командой гидов — все мы увлечены природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделимся с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии. Ждем в гости!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

22 января 2020
Доброго времени суток всем! Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии "Далат - уголок Франции во Вьетнаме". Её проводил гид Михаил. Поездка очень понравилась! Передвигались на автомобиле с кондиционером. Дорога в каждую сторону заняла более двух часов, но она оказалась совсем не утомительной! Выехали рано - в 5:00 (еще затемно), вернулись в шестом часу вечера. Михаил прекрассный рассказчик. Узнали и увидели много итересного. Не буду все перечислять, скажу только, что по всем заявленным в программе объектам мы получили полную, исчерпывающую информацию!
В отзывах читала, что в Далате хочется остаться хотя бы еще на один день... Да, уезжать не хотелось, но по серпантину передвигаться лучше в светлое время суток. А вообще экскурсию - рекомендую! Спасибо Михаилу за теплое к нам с супругом отношение.
10 января 2020
Январь 2019
Огромное спасибо Михаилу за такую замечательную экскурсию. Перед самой экскурсией мы созвонились, уточнили все детали, что хотели, а что не хотели бы увидеть. Мы например отказались от катания на слонах и страусах, но больше времени потратили на водопады, также более подробно и детально рассматривали кофейные плантации, несколько раз останавливались на них, Михаил отлично разбирается в теме экскурсии, очень интересно, не скучно рассказал про историю Вьетнама, про Буддизм, и достопримечательности на которых мы побывали. Электросани очень веселая штука, водопады и природа просто потрясающие как и Далат в целом. Походили по Крейзи Хаусу, везде сфоткались) в общем всем советую брать данную экскурсию. С учетом дороги до Далата из Муйне (есть немаленький участок с довольно крутыми серпантинами и дорогами в сельской местности) на небольшой машине гораздо приятнее и удобнее ехать. Не представляю как там людей везут автобусами. В заключении еще раз - отличная экскурсия, всем советую
19 декабря 2019
В декабре 2019 мы ездили с гидом Михаилом в Далат.Очень понравилась организация поездки,в назначенное время за нами приехал в отель Михаил с водителем на комфортном автомобиле с кондиционером,во время переезда мы услышали много интересной информации о Вьетнаме,о районе,где отдыхали и конечно о самом Далате.Город и его окресности действительно поражают своей красотой,очень хотелось бы пожить там несколько дней. Какой там воздух!А сколько много цветов!Это надо просто увидеть.Благодаря отлично организованной работе Михаила мы приехали на большинство объектов первыми,не было толп туристов,мы смогли все не торопясь осмотреть,покататься на электросанях,фуникулере,страусах,слонах.Благодаря тому,что экскурсия индивидуальная,мы все что планировали посетили.Описывать подробно все объекты не буду,просто приезжайте и наслаждайтесь атмосферой этого уголка Вьетнама.Огромное спасибо нашему гиду Михаилу!

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