Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана
Вас ждет увлекательное путешествие по наследию Биньтхуана. На горе Таку вы увидите крупнейшую статую лежащего Будды и узнаете о буддизме. Маяк КеГа расскажет о французском влиянии, а Чамские башни - о древней цивилизации Чампа. Путешествие включает трансфер, билеты и поездки на фуникулере и кораблике. Откройте для себя культурное богатство Вьетнама и его живописные пейзажи
Первым делом вы отправитесь к одному из самых почитаемых мест среди буддистов Вьетнама — горе Таку. Подниметесь на фуникулере на высоту около 500 метров, пройдете через старый буддийский монастырь и окажетесь у крупнейшей статуи лежащего Будды во Вьетнаме длиной 49 метров. По пути вы оцените панорамные виды на джунгли с канатной дороги, услышите легенду о монахе-целителе, а также узнаете о распространении буддизма в стране, его основных школах и базовом учении Сиддхартхи Гаутамы — Четырех благородных истинах.
Маяк КеГа: история французской колонизации
Самый высокий, старый и красивый маяк Юго-Восточной Азии находится на небольшом скалистом острове, до которого вы за считанные минуты доберетесь на кораблике. Я расскажу о тонкостях строительства башни, спроектированной французским архитектором Шенаватом. А само сооружение станет иллюстрацией к рассказу о важной части истории Вьетнама с середины 19 века до подписания Женевской конвенции в 1956 году, когда страна была частью Французской колониальной империи.
Плантации и рисовые поля
По дороге от горы до маяка вы откроете живописные уголки провинции Биньтхуан: увидите плантации «драконьего фрукта» — питахайи, рисовые поля и солеварни для выработки морской соли. В любом месте можно будет остановиться на фото-паузы, а я поделюсь общими сведениями о сельском хозяйстве в Южном Вьетнаме, которое по-прежнему играет доминирующую роль в местной экономике.
Чамские башни Пошану
Древние сооружения — одна из ключевых рукотворных достопримечательностей провинции. На территории храмового комплекса 9-11 вв. вы узнаете о королевстве Чампа, которое существовало на территории нынешнего центрального и южного Вьетнама. Я расскажу об истории индуистских племен Юго-Восточной Азии; традициях, искусстве и ремесле чамских народов и вытеснении чамов вьетами. А также о том, как развивалось государство с эпохи китайского владычества до обретения независимости в 9 веке.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-4 человек стоимость за каждого составляет $59; из 5-6 человек — $49; больше 6 — $43
Мы заберем вас в отеле в Муйне/Фантьете и после экскурсии отвезем обратно
Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды
Что включено в стоимость
Трансфер
Входные билеты
Проезд на канатной дороге к горе
Поездка на кораблике к маяку Питание оплачивается дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В отеле в Муйне/Фантьете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Муйне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1027 туристов
Живу и работаю во Вьетнаме много лет. Организую и провожу экскурсии для вас. Увлечён природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделюсь с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
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Таяна
Михаил, спасибо большое за замечательную экскурсию! Время, проведенное с вами, пролетело словно в минуты теплого общения с давними друзьями - так легко и приятно.
Перед основной прогулкой мы с удовольствием заехали читать дальшеуменьшить
в Safari Cafe, где катались на тракторе в тележке, наслаждаясь удивительными видами. Увидели грациозных зебр, милых козочек, величественных буйволов и изящных оленей. Было особенно приятно покормить горных козлов и страусов, а в конце — выпить ароматного чая, любуясь великолепным видом на жирафа. Такой насыщенный и яркий опыт оставил в сердце теплоту и улыбку как у ребенка.
Подъем к спящему Будде прошел очень легко благодаря тому, что мы сначала поднялись к одному храму, а затем к другому — это дало нам возможность немного передохнуть и насладиться окружающей природой. В пути мы встретили диких обезьян, которые добавили приключений и дополнительную атмосферу живой природы.
Особенно ценю ваше внимание к деталям — по рекомендациям Михаила мы нашли отличные кафе с превосходной кухней неподалеку от нашего отеля.
Спасибо за профессионализм, доброжелательность и чудесное настроение!
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Надежда
Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая природа, достопримечательности.
+2
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А
Александр
Спасибо за экскурсию, прошла хорошо, все понравилось
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Т
Татьяна
Экскурсия очень понравилась, мы замечательно провели время. Михаил очень доброжелателен, с отличным чувством юмора. Много рассказал нам про жизнь современного Вьетнама, не перегружал фактами и датами из истории. Вначале Михаил предложил читать дальшеуменьшить
заехать в небольшой сафари-парк, где можно было посмотреть и покормить жирафов, зебр, страусов и антилоп. Мы были единственными посетителями, но нам были рады. Прокатились на тракторе с тележкой, сделали много отличных фото с дикими животными. Это прекрасный бонус к экскурсии, об этом парке мы даже не знали. До маяка добирались на катере, потом на круглой вьетнамской лодочке. Это было настоящее водное приключение. Подъем на гору был в комфортном темпе, с остановками, поэтому усталости не почувствовали. А еще по пути, Михаил остановился на ферме, где цвел драконий фрукт. А потом – где уже были спелые плоды. Это очень интересно, настоящая экзотика. Михаил, спасибо за приятную поездку!
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Е
Евгений
Огромное спасибо Михаилу! Прекрасная не тяжелая экскурсия с великолепными видами, удобнейшим трансфером, сопровождающаяся интересным рассказом. Михаил не только великолепный рассказчик, но и прекрасный фотограф. Отдельное ОГРОМНОЕ спасибо от меня и моей семьи за наши групповые фотографии, которые станут шедевром нашего альбома. Рекомендую и этот и другие туры Михаила из Фантьета и Муйне.
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Е
Елена
Интересная экскурсия, очень понравилась. Рассказ гида Михаила не ограничен описанием локаций - мы много нового узнали о Вьетнаме в целом. Спасибо!
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