Мои заказы

Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)

Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана
Вас ждет увлекательное путешествие по наследию Биньтхуана. На горе Таку вы увидите крупнейшую статую лежащего Будды и узнаете о буддизме. Маяк КеГа расскажет о французском влиянии, а Чамские башни - о древней цивилизации Чампа. Путешествие включает трансфер, билеты и поездки на фуникулере и кораблике. Откройте для себя культурное богатство Вьетнама и его живописные пейзажи
5
23 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественная гора Таку
  • 🗼 Исторический маяк КеГа
  • 🏛️ Древние Чамские башни
  • 🚡 Поездка на фуникулере
  • ⛵ Кораблик к маяку
  • 🌾 Живописные плантации
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)

Что можно увидеть

  • Гора Таку
  • Маяк КеГа
  • Чамские башни Пошану

Описание экскурсии

Священная гора Таку и лежащий Будда

Первым делом вы отправитесь к одному из самых почитаемых мест среди буддистов Вьетнама — горе Таку. Подниметесь на фуникулере на высоту около 500 метров, пройдете через старый буддийский монастырь и окажетесь у крупнейшей статуи лежащего Будды во Вьетнаме длиной 49 метров. По пути вы оцените панорамные виды на джунгли с канатной дороги, услышите легенду о монахе-целителе, а также узнаете о распространении буддизма в стране, его основных школах и базовом учении Сиддхартхи Гаутамы — Четырех благородных истинах.

Маяк КеГа: история французской колонизации

Самый высокий, старый и красивый маяк Юго-Восточной Азии находится на небольшом скалистом острове, до которого вы за считанные минуты доберетесь на кораблике. Я расскажу о тонкостях строительства башни, спроектированной французским архитектором Шенаватом. А само сооружение станет иллюстрацией к рассказу о важной части истории Вьетнама с середины 19 века до подписания Женевской конвенции в 1956 году, когда страна была частью Французской колониальной империи.

Плантации и рисовые поля

По дороге от горы до маяка вы откроете живописные уголки провинции Биньтхуан: увидите плантации «драконьего фрукта» — питахайи, рисовые поля и солеварни для выработки морской соли. В любом месте можно будет остановиться на фото-паузы, а я поделюсь общими сведениями о сельском хозяйстве в Южном Вьетнаме, которое по-прежнему играет доминирующую роль в местной экономике.

Чамские башни Пошану

Древние сооружения — одна из ключевых рукотворных достопримечательностей провинции. На территории храмового комплекса 9-11 вв. вы узнаете о королевстве Чампа, которое существовало на территории нынешнего центрального и южного Вьетнама. Я расскажу об истории индуистских племен Юго-Восточной Азии; традициях, искусстве и ремесле чамских народов и вытеснении чамов вьетами. А также о том, как развивалось государство с эпохи китайского владычества до обретения независимости в 9 веке.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-4 человек стоимость за каждого составляет $59; из 5-6 человек — $49; больше 6 — $43
  • Мы заберем вас в отеле в Муйне/Фантьете и после экскурсии отвезем обратно
  • Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что включено в стоимость

  • Трансфер
  • Входные билеты
  • Проезд на канатной дороге к горе
  • Поездка на кораблике к маяку
    Питание оплачивается дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В отеле в Муйне/Фантьете
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Муйне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1027 туристов
Живу и работаю во Вьетнаме много лет. Организую и провожу экскурсии для вас. Увлечён природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделюсь с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
2
1
Таяна
Михаил, спасибо большое за замечательную экскурсию! Время, проведенное с вами, пролетело словно в минуты теплого общения с давними друзьями - так легко и приятно.

Перед основной прогулкой мы с удовольствием заехали
читать дальшеуменьшить

в Safari Cafe, где катались на тракторе в тележке, наслаждаясь удивительными видами. Увидели грациозных зебр, милых козочек, величественных буйволов и изящных оленей. Было особенно приятно покормить горных козлов и страусов, а в конце — выпить ароматного чая, любуясь великолепным видом на жирафа. Такой насыщенный и яркий опыт оставил в сердце теплоту и улыбку как у ребенка.

Подъем к спящему Будде прошел очень легко благодаря тому, что мы сначала поднялись к одному храму, а затем к другому — это дало нам возможность немного передохнуть и насладиться окружающей природой. В пути мы встретили диких обезьян, которые добавили приключений и дополнительную атмосферу живой природы.

Особенно ценю ваше внимание к деталям — по рекомендациям Михаила мы нашли отличные кафе с превосходной кухней неподалеку от нашего отеля.

Спасибо за профессионализм, доброжелательность и чудесное настроение!

Михаил, спасибо большое за замечательную экскурсию! Время, проведенное с вами, пролетело словно в минуты теплого общения
Михаил, спасибо большое за замечательную экскурсию! Время, проведенное с вами, пролетело словно в минуты теплого общения
Михаил, спасибо большое за замечательную экскурсию! Время, проведенное с вами, пролетело словно в минуты теплого общения
Михаил, спасибо большое за замечательную экскурсию! Время, проведенное с вами, пролетело словно в минуты теплого общения
Михаил, спасибо большое за замечательную экскурсию! Время, проведенное с вами, пролетело словно в минуты теплого общения
Михаил, спасибо большое за замечательную экскурсию! Время, проведенное с вами, пролетело словно в минуты теплого общения
Михаил, спасибо большое за замечательную экскурсию! Время, проведенное с вами, пролетело словно в минуты теплого общения
Михаил, спасибо большое за замечательную экскурсию! Время, проведенное с вами, пролетело словно в минуты теплого общения
Вам был полезен этот отзыв?
Надежда
Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая природа, достопримечательности.
Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая
Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая
Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая
Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая
Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая
Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая
Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая
Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая+2
Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая
Всё было замечательно, спасибо Михаилу! Интересно рассказывает, отвечает на любые вопросы, очень внимателен и доброжелателен. Красивейшая
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо за экскурсию, прошла хорошо, все понравилось
Спасибо за экскурсию, прошла хорошо, все понравилось
Спасибо за экскурсию, прошла хорошо, все понравилось
Спасибо за экскурсию, прошла хорошо, все понравилось
Спасибо за экскурсию, прошла хорошо, все понравилось
Спасибо за экскурсию, прошла хорошо, все понравилось
Спасибо за экскурсию, прошла хорошо, все понравилось
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Экскурсия очень понравилась, мы замечательно провели время. Михаил очень доброжелателен, с отличным чувством юмора. Много рассказал нам про жизнь современного Вьетнама, не перегружал фактами и датами из истории.
Вначале Михаил предложил
читать дальшеуменьшить

заехать в небольшой сафари-парк, где можно было посмотреть и покормить жирафов, зебр, страусов и антилоп. Мы были единственными посетителями, но нам были рады. Прокатились на тракторе с тележкой, сделали много отличных фото с дикими животными. Это прекрасный бонус к экскурсии, об этом парке мы даже не знали.
До маяка добирались на катере, потом на круглой вьетнамской лодочке. Это было настоящее водное приключение.
Подъем на гору был в комфортном темпе, с остановками, поэтому усталости не почувствовали.
А еще по пути, Михаил остановился на ферме, где цвел драконий фрукт. А потом – где уже были спелые плоды. Это очень интересно, настоящая экзотика.
Михаил, спасибо за приятную поездку!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Огромное спасибо Михаилу! Прекрасная не тяжелая экскурсия с великолепными видами, удобнейшим трансфером, сопровождающаяся интересным рассказом. Михаил не только великолепный рассказчик, но и прекрасный фотограф. Отдельное ОГРОМНОЕ спасибо от меня и моей семьи за наши групповые фотографии, которые станут шедевром нашего альбома. Рекомендую и этот и другие туры Михаила из Фантьета и Муйне.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Интересная экскурсия, очень понравилась. Рассказ гида Михаила не ограничен описанием локаций - мы много нового узнали о Вьетнаме в целом. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Муйне

Похожие экскурсии на «Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)»

Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
На машине
12 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Съездите в Далат на день: водопады, монастырь Чук Лам и Crazy House - много впечатлений за одну поездку
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
Похожа по формату: индивидуальный насыщенный день из Муйне с культурой, религией и яркими достопримечательностями
17 авг в 05:00
18 авг в 05:00
от $276 за всё до 2 чел.
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
На машине
Канатная дорога
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
Откройте Далат «всё включено»: кофейные плантации, канатная дорога, храмы и водопад Датанла за один день
Начало: По договорённости с организатором
Альтернатива по смыслу: комфортная однодневная поездка из Муйне с храмами, видами и интересной историей мест
15 авг в 05:00
16 авг в 05:00
от $296 за всё до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Устройте выезд в джунгли к самому высокому водопаду юга Вьетнама и заодно загляните на чайные и кофейные плантации
Начало: У вашего отеля
Похоже по структуре: приватная поездка из Муйне с природой и остановками по дороге, но без исторического уклона
17 авг в 06:00
18 авг в 06:00
от $230 за всё до 2 чел.
Путешествие к водопадам Баолока
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие к водопадам Баолока
Съездите к водопадам Баолока: озеро Дами, плантации и парк «Дамбри» - день на природе с рассказами гида
Начало: У вашего отеля
Тоже формат «один день из Муйне» и акцент на локациях по пути; подойдёт, если хочется больше природы
Завтра в 06:00
15 авг в 06:00
от $217 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Муйне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Муйне
от $196 за экскурсию