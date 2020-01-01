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  3. Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана

Проследить историю Южного Вьетнама от древнего королевства Чампа до французского колониализма

Михаил
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Михаил – представитель гидов
В индуистском комплексе вы откроете историю Чамской цивилизации и узнаете, как развивалось государство с эпохи китайского владычества до обретения независимости.

Возле одного из красивейших маяков Юго-Восточной Азии поговорим о временах французского влияния.

А у крупнейшей статуи лежащего Будды во Вьетнаме — о распространении буддизма и его принципах.
110 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 2 человек
Можно с детьми
Встреча в отеле в Муйне/Фантьете
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У этой экскурсии1 отзыв
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Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана

Что вас ожидает

Священная гора Таку и лежащий Будда
Первым делом вы отправитесь к одному из самых почитаемых мест среди буддистов Вьетнама — горе Таку. Подниметесь на фуникулере на высоту около 500 метров, пройдете через старый буддийский монастырь и окажетесь у крупнейшей статуи лежащего Будды во Вьетнаме длиной 49 метров. По пути вы оцените панорамные виды на джунгли с канатной дороги, услышите легенду о монахе-целителе, а также узнаете о распространении буддизма в стране, его основных школах и базовом учении Сиддхартхи Гаутамы — Четырех благородных истинах.

Маяк КеГа: история французской колонизации
Самый высокий, старый и красивый маяк Юго-Восточной Азии находится на небольшом скалистом острове, до которого вы за считанные минуты доберетесь на кораблике. Я расскажу о тонкостях строительства башни, спроектированной французским архитектором Шенаватом. А само сооружение станет иллюстрацией к рассказу о важной части истории Вьетнама с середины 19 века до подписания Женевской конвенции в 1956 году, когда страна была частью Французской колониальной империи.

Плантации и рисовые поля
По дороге от горы до маяка вы откроете живописные уголки провинции Биньтхуан: увидите плантации «драконьего фрукта» — питахайи, рисовые поля и солеварни для выработки морской соли. В любом месте можно будет остановиться на фото-паузы, а я поделюсь общими сведениями о сельском хозяйстве в Южном Вьетнаме, которое по-прежнему играет доминирующую роль в местной экономике.

Чамские башни Пошану
Древние сооружения — одна из ключевых рукотворных достопримечательностей провинции. На территории храмового комплекса 9-11 вв. вы узнаете о королевстве Чампа, которое существовало на территории нынешнего центрального и южного Вьетнама. Я расскажу об истории индуистских племен Юго-Восточной Азии; традициях, искусстве и ремесле чамских народов и вытеснении чамов вьетами. А также о том, как развивалось государство с эпохи китайского владычества до обретения независимости в 9 веке.

Организационные детали

  • Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-4 человек стоимость за каждого составляет 40 евро; из 5-6 человек — 35 евро; больше 6-ти — 30 евро.
  • Мы заберем вас в отеле в Муйне/Фантьете и после экскурсии отвезем обратно
  • Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что включено в стоимость

  • Трансфер
  • Входные билеты
  • Проезд на канатной дороге к горе
  • Поездка на кораблике к маяку

Дополнительно оплачивается

  • Питание
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в отеле в Муйне/Фантьете.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Приветствую путешествующих по Вьетнаму! Более 15 лет я здесь живу и работаю. Организовываю и провожу экскурсии с командой гидов — все мы увлечены природой, культурой и историей Вьетнама и с радостью поделимся с вами любовью к этому сказочному уголку Юго-Восточной Азии. Ждем в гости!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

1 января 2020
Великолепная экскурсия для первого знакомства с достопримечательностями Муйне- Фантхьет. Прекрасное знание истории страны и современного быта, непринуждённость и отличное чувство юмора рассказчика. Спасибо огромное Михаил, за прекрасно проведённое время.

Михаил проводит ещё 1 экскурсию

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