Вас ждет увлекательное путешествие по наследию Биньтхуана. На горе Таку вы увидите крупнейшую статую лежащего Будды и узнаете о буддизме. Маяк КеГа расскажет о французском влиянии, а Чамские башни - о древней цивилизации Чампа. Путешествие включает трансфер, билеты и поездки на фуникулере и кораблике. Откройте для себя культурное богатство Вьетнама и его живописные пейзажи

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Священная гора Таку и лежащий Будда

Первым делом вы отправитесь к одному из самых почитаемых мест среди буддистов Вьетнама — горе Таку. Подниметесь на фуникулере на высоту около 500 метров, пройдете через старый буддийский монастырь и окажетесь у крупнейшей статуи лежащего Будды во Вьетнаме длиной 49 метров. По пути вы оцените панорамные виды на джунгли с канатной дороги, услышите легенду о монахе-целителе, а также узнаете о распространении буддизма в стране, его основных школах и базовом учении Сиддхартхи Гаутамы — Четырех благородных истинах.

Маяк КеГа: история французской колонизации

Самый высокий, старый и красивый маяк Юго-Восточной Азии находится на небольшом скалистом острове, до которого вы за считанные минуты доберетесь на кораблике. Я расскажу о тонкостях строительства башни, спроектированной французским архитектором Шенаватом. А само сооружение станет иллюстрацией к рассказу о важной части истории Вьетнама с середины 19 века до подписания Женевской конвенции в 1956 году, когда страна была частью Французской колониальной империи.

Плантации и рисовые поля

По дороге от горы до маяка вы откроете живописные уголки провинции Биньтхуан: увидите плантации «драконьего фрукта» — питахайи, рисовые поля и солеварни для выработки морской соли. В любом месте можно будет остановиться на фото-паузы, а я поделюсь общими сведениями о сельском хозяйстве в Южном Вьетнаме, которое по-прежнему играет доминирующую роль в местной экономике.

Чамские башни Пошану

Древние сооружения — одна из ключевых рукотворных достопримечательностей провинции. На территории храмового комплекса 9-11 вв. вы узнаете о королевстве Чампа, которое существовало на территории нынешнего центрального и южного Вьетнама. Я расскажу об истории индуистских племен Юго-Восточной Азии; традициях, искусстве и ремесле чамских народов и вытеснении чамов вьетами. А также о том, как развивалось государство с эпохи китайского владычества до обретения независимости в 9 веке.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия может быть проведена для большего количества человек. Для компаний из 3-4 человек стоимость за каждого составляет $59; из 5-6 человек — $49; больше 6 — $43

Мы заберем вас в отеле в Муйне/Фантьете и после экскурсии отвезем обратно

Экскурсию проведу для вас я или другой профессиональный гид из нашей команды

Что включено в стоимость