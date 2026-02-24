Индивидуальная
до 10 чел.
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
Погрузитесь в атмосферу Далата, где вас ждут кофейные плантации, водопады и архитектурные чудеса. Идеальное место для отдыха от южной жары
Начало: По договорённости с организатором
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от $296 за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Откройте для себя мир вьетнамского чая и кофе через лекцию и дегустацию. Узнайте о традициях и попробуйте уникальные сорта в уютной атмосфере
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 12:00, в четверг и пятницу в 18:00
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
$13 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие к водопадам Баолока
Из Муйне - к плантациям, озеру Дами и парку «Дамбри» с водопадами и развлечениями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $217 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
10 авг в 06:00
14 авг в 06:00
от $230 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
10 авг в 07:00
15 авг в 08:00
от $196 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
10 авг в 05:00
15 авг в 05:00
от $276 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в легендарные туннели Кучи из Муйне
Начало: Муйне
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
$225 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
$165 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в дельту Меконга из Муйне
Начало: Муйне
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
$325 за всё до 13 чел.
Групповая
до 15 чел.
Групповой тур в Муйне: песчаные дюны на рассвете или закате на джипе
Погрузитесь в атмосферу Муйне, наблюдая за величественными дюнами на рассвете или закате. Этот тур подарит незабываемые впечатления и потрясающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 04:30
$7.58 за человека
Групповая
до 15 чел.
Однодневная поездка в Муйне из Хошимина на частном джипе
Начало: Нам Хай Бас Офис, район 1, Хошимин
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:50
10 авг в 07:50
$51.19 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Далат: город фантазий, цветов и впечатлений
Самый необычный город Вьетнама: от Crazy House до Долины любви
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от $380 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Кайтбординг в Муйне: обучение с индивидуальным подходом
Почувствуйте адреналин и свободу на волнах! Индивидуальное обучение кайтбордингу в Муйне для всех желающих
Начало: В районе пляжа «Малибу» или другом месте по догово...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $800 за человека
Групповая
до 15 чел.
Тур на джипах по дюнам на рассвете или закате
Поездка на джипах по дюнам Муйне подарит незабываемые виды и знакомство с местной культурой
Начало: Вестибюль вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 04:30
$24.15 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Хошимина в Муйне: однодневная поездка и встреча заката
Начало: 229 Фам Нгу Лао Стрит, Дистрикт 1 Хошимин
Расписание: Ежедневно
$65.08 за человека
Групповая
до 15 чел.
Из Хошимина в Муйне на спальном автобусе
Начало: Нам Хай Трэвэл Офис, район 1, Хошимин
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 05:30
$17.62 за человека
Групповая
до 15 чел.
Джип-тур по песчаным дюнам с англоговорящим гидом
Начало: Ваш отель в районах Муй Нэ и Хам Тьен
Расписание: Ежедневно
$20.07 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хошимина (SGN) /HCM в Муйне
Путешествие из аэропорта Хошимина в Муйне на частном автомобиле - это комфорт и спокойствие. Забронируйте трансфер и забудьте о хлопотах
Начало: Аэропорт Хошимина (Таншоннят)
Расписание: Ежедневно
$71.26 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Далат: уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Начало: Ресепшн вашего отеля
11 авг в 05:00
12 авг в 05:00
$290 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Далат из Муйне за один день
Начало: Муйне
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
$295 за всё до 13 чел.
Индивидуальная
до 13 чел.
Однодневная экскурсия по Хошимину из Фантьета-Муйне
Начало: Муйне
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
$175 за всё до 13 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
Дата посещения: 21 фев 2026
Очень красивая, видовая экскурсия! Элла - спокойный, доброжелательный гид, без спешки, с юмором провела экскурсию. Мы впервые приехали во Вьетнам и очень рады, что наше знакомство со страной прошло под чутким руководством Эллы! Всем рекомендуем! Элла, Вам большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 8 янв 2026
Экскурсия была 8 января 2026 года. Ездили в Далат с Михаилом!!! Нужно понимать, что это не маленькие расстояния на автомобиле,
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно, но без передоза информацией, Михаил отличный собеседник, очень многое рассказал о жизни во Вьетнаме,
Вам был полезен этот отзыв?
N
сегодня ездили в далат из Муйне. поездка была очень хороша: гид Хай, водитель Ан, машина, программа, достопримечательности, организация по времени, обед, общение с гидом - всё было прекрасно! Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Экскурсия получилась очень насыщенной и разнообразной — за один день увидели самые красивые места Муйне. По дороге узнали много интересного
Вам был полезен этот отзыв?
экскурсия прошла прекрасно
Вам был полезен этот отзыв?
А
С гидом Германом было очень интересно. Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Экскурсия превзошла все ожидания — очень содержательная, отлично организованная и действительно запоминающаяся. Герман, как человек, лично прошедший через военные события,
Вам был полезен этот отзыв?
А
Большое спасибо Андрею за отличную обзорную экскурсию по Муйне!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Очень достойная экскурсия, особенно для тех, кто хочет разобраться не только в истории Вьетнама, но и лучше понять современную жизнь
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 130 отзывов в Муйне
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Муйне
Самые популярные экскурсии в Муйне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21:
Сколько стоит экскурсия по Муйне в августе 2026
Сейчас в Муйне можно забронировать 21 экскурсию от 7 до 800. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
Планируете отпуск в Муйне? Наш ассортимент экскурсий из Муйне в Вьетнаме для 2026 года создан, чтобы удовлетворить любые пожелания. От культурных до приключенческих экскурсий, каждый найдет занятие по душе. Предварительное бронирование гарантирует вам лучшие цены и места. Узнайте больше о каждой экскурсии, изучите отзывы и подготовьтесь к путешествию, которое останется в вашей памяти навсегда. Не упустите шанс обогатить свой отдых в Муйне уникальными впечатлениями!