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Экскурсии в Муйне

Найдено 21 экскурсия в Муйне на русском языке, цены от $7. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
На машине
Канатная дорога
13 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
Погрузитесь в атмосферу Далата, где вас ждут кофейные плантации, водопады и архитектурные чудеса. Идеальное место для отдыха от южной жары
Начало: По договорённости с организатором
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от $296 за всё до 2 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Пешая
2 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне)
Откройте для себя мир вьетнамского чая и кофе через лекцию и дегустацию. Узнайте о традициях и попробуйте уникальные сорта в уютной атмосфере
Начало: В кафе Mui Ne Coffee Station
Расписание: в понедельник, вторник и среду в 12:00, в четверг и пятницу в 18:00
10 авг в 12:00
11 авг в 12:00
$13 за человека
Путешествие к водопадам Баолока
На машине
8 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие к водопадам Баолока
Из Муйне - к плантациям, озеру Дами и парку «Дамбри» с водопадами и развлечениями
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $217 за всё до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Уехать в джунгли, чтобы полюбоваться водопадами и понаблюдать, как выращивают шёлк, чай и дуриан
Начало: У вашего отеля
10 авг в 06:00
14 авг в 06:00
от $230 за всё до 2 чел.
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
На машине
7 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне)
Погрузитесь в историю Вьетнама: Чамские башни, французский маяк и величественная гора Таку. Уникальное путешествие по наследию Биньтхуана
Начало: В отеле в Муйне/Фантьете
10 авг в 07:00
15 авг в 08:00
от $196 за всё до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
На машине
12 часов
62 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Начало: В отеле Муйне/Фантьета/Далата
10 авг в 05:00
15 авг в 05:00
от $276 за всё до 2 чел.
Путешествие в легендарные туннели Кучи из Муйне
19 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в легендарные туннели Кучи из Муйне
Начало: Муйне
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
$225 за всё до 13 чел.
Весь Муйне за 5 часов: дюны, Ручей фей и башни Пошану
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Весь Муйне за 5 часов: дюны, Ручей фей и башни Пошану
Начало: Муйне
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
$165 за всё до 13 чел.
Путешествие в дельту Меконга из Муйне
19 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 13 чел.
Путешествие в дельту Меконга из Муйне
Начало: Муйне
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
$325 за всё до 13 чел.
Групповой тур в Муйне: песчаные дюны на рассвете или закате на джипе
Джиппинг
4 часа
13 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Групповой тур в Муйне: песчаные дюны на рассвете или закате на джипе
Погрузитесь в атмосферу Муйне, наблюдая за величественными дюнами на рассвете или закате. Этот тур подарит незабываемые впечатления и потрясающие виды
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 04:30
$7.58 за человека
Однодневная поездка в Муйне из Хошимина на частном джипе
Джиппинг
14 часов
1 отзыв
Групповая
до 15 чел.
Однодневная поездка в Муйне из Хошимина на частном джипе
Начало: Нам Хай Бас Офис, район 1, Хошимин
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:50
10 авг в 07:50
$51.19 за человека
Далат: город фантазий, цветов и впечатлений
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Далат: город фантазий, цветов и впечатлений
Самый необычный город Вьетнама: от Crazy House до Долины любви
10 авг в 05:00
11 авг в 05:00
от $380 за всё до 2 чел.
Кайтбординг в Муйне: обучение с индивидуальным подходом
9 часов
Индивидуальная
Кайтбординг в Муйне: обучение с индивидуальным подходом
Почувствуйте адреналин и свободу на волнах! Индивидуальное обучение кайтбордингу в Муйне для всех желающих
Начало: В районе пляжа «Малибу» или другом месте по догово...
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
от $800 за человека
Тур на джипах по дюнам на рассвете или закате
Джиппинг
4.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Тур на джипах по дюнам на рассвете или закате
Поездка на джипах по дюнам Муйне подарит незабываемые виды и знакомство с местной культурой
Начало: Вестибюль вашего отеля
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:30
Завтра в 04:30
$24.15 за человека
Из Хошимина в Муйне: однодневная поездка и встреча заката
12 часов
Групповая
до 15 чел.
Из Хошимина в Муйне: однодневная поездка и встреча заката
Начало: 229 Фам Нгу Лао Стрит, Дистрикт 1 Хошимин
Расписание: Ежедневно
$65.08 за человека
Из Хошимина в Муйне на спальном автобусе
На автобусе
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Из Хошимина в Муйне на спальном автобусе
Начало: Нам Хай Трэвэл Офис, район 1, Хошимин
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:00
Завтра в 05:30
$17.62 за человека
Джип-тур по песчаным дюнам с англоговорящим гидом
Джиппинг
5 часов
Групповая
до 15 чел.
Джип-тур по песчаным дюнам с англоговорящим гидом
Начало: Ваш отель в районах Муй Нэ и Хам Тьен
Расписание: Ежедневно
$20.07 за человека
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хошимина (SGN) /HCM в Муйне
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальный трансфер из аэропорта Хошимина (SGN) /HCM в Муйне
Путешествие из аэропорта Хошимина в Муйне на частном автомобиле - это комфорт и спокойствие. Забронируйте трансфер и забудьте о хлопотах
Начало: Аэропорт Хошимина (Таншоннят)
Расписание: Ежедневно
$71.26 за всё до 3 чел.
Далат: уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
12 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Далат: уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Начало: Ресепшн вашего отеля
11 авг в 05:00
12 авг в 05:00
$290 за всё до 6 чел.
Далат из Муйне за один день
14 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Далат из Муйне за один день
Начало: Муйне
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
$295 за всё до 13 чел.
Однодневная экскурсия по Хошимину из Фантьета-Муйне
19 часов
Индивидуальная
до 13 чел.
Однодневная экскурсия по Хошимину из Фантьета-Муйне
Начало: Муйне
Завтра в 03:00
10 авг в 03:00
$175 за всё до 13 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Путешествие к водопадам Баолока
Дата посещения: 21 фев 2026
Очень красивая, видовая экскурсия! Элла - спокойный, доброжелательный гид, без спешки, с юмором провела экскурсию. Мы впервые приехали во Вьетнам и очень рады, что наше знакомство со страной прошло под чутким руководством Эллы! Всем рекомендуем! Элла, Вам большое спасибо!
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А
Далат - уголок Франции во Вьетнаме (из Муйне)
Дата посещения: 8 янв 2026
Экскурсия была 8 января 2026 года. Ездили в Далат с Михаилом!!! Нужно понимать, что это не маленькие расстояния на автомобиле,
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по этому рассматривали только индивидуальную поездку. Очень понравилось, комфортно, не спеша, в спокойном темпе. Михаил очень коммуникабельный, спокойный, приятный человек, отлично знает историю страны Вьетнам и не только, приятный собеседник и просто воспитанный и приятный человек во всех отношениях. График посещения, остановки по маршруту, все согласовываются. В экскурсию включено всё! Билеты входные, питание и так далее.
Михаил, еще раз благодарю за поездку. А туристам рекомендую бронировать экскурсии организованные Михаилом очень заранее, (пока Вы еще в России) так у него недели на 2 все расписано.

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Римма
Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама
Экскурсия нам очень понравилась! Было интересно, но без передоза информацией, Михаил отличный собеседник, очень многое рассказал о жизни во Вьетнаме,
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о достопримечательностях и интересных местах и событиях, что важно - отлично справлялся с движением на дорогах Вьетнама, останавливался для классных фото ❤️ мы попробовали очень необычный фо, нас напоили вкусным кофе в аутентичном кафе в горах, всю экскурсию было теплое ощущение, что приехали к старому знакомому в его родной город. Всем рекомендую, если устали от формата групповой экскурсии, где нужно делать все бегом и от этого не успеваешь насладиться. Спасибо Михаилу за отличное приключение!

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N
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
сегодня ездили в далат из Муйне. поездка была очень хороша: гид Хай, водитель Ан, машина, программа, достопримечательности, организация по времени, обед, общение с гидом - всё было прекрасно! Спасибо!
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Г
Весь Муйне за 5 часов: дюны, Ручей фей и башни Пошану
Экскурсия получилась очень насыщенной и разнообразной — за один день увидели самые красивые места Муйне. По дороге узнали много интересного
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о жизни, традициях и быте местных жителей. Спасибо за отличную организацию и массу ярких впечатлений, обязательно будем советовать эту поездку друзьям!

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Наталья
Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено)
экскурсия прошла прекрасно
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А
Путешествие в дельту Меконга из Муйне
С гидом Германом было очень интересно. Спасибо!
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И
Путешествие в легендарные туннели Кучи из Муйне
Экскурсия превзошла все ожидания — очень содержательная, отлично организованная и действительно запоминающаяся. Герман, как человек, лично прошедший через военные события,
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рассказал о них особенно глубоко и искренне, а также познакомил нас с историей Вьетнама и ответил на все вопросы. Получили гораздо больше информации, чем рассчитывали, и остались под большим впечатлением. Огромная благодарность Герману за профессионализм и интереснейший рассказ!

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А
Весь Муйне за 5 часов: дюны, Ручей фей и башни Пошану
Большое спасибо Андрею за отличную обзорную экскурсию по Муйне!
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Н
Путешествие в легендарные туннели Кучи из Муйне
Очень достойная экскурсия, особенно для тех, кто хочет разобраться не только в истории Вьетнама, но и лучше понять современную жизнь
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страны. Всё организовано на высоком уровне: комфортная поездка, чёткий тайминг и много действительно интересной информации. Отдельный плюс — гиды-вьетнамцы, свободно говорящие по-русски.

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Всего 130 отзывов в Муйне

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Ответы на вопросы от путешественников по Муйне

Самые популярные экскурсии в Муйне
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21:
  1. Из Муйне в Далат: город туманов и тысячи цветов (всё включено);
  2. Чай vs кофе: лекция и дегустация с экспертом (в Муйне);
  3. Путешествие к водопадам Баолока;
  4. Из Муйне - к самому высокому водопаду южного Вьетнама;
  5. Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана (из Муйне).
Сколько стоит экскурсия по Муйне в августе 2026
Сейчас в Муйне можно забронировать 21 экскурсию от 7 до 800. Туристы уже оставили гидам 130 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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