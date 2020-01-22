Отзыв на: Далат — уголок Франции во Вьетнаме И Ирина 5 Доброго времени суток всем! Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии "Далат - уголок Франции во Вьетнаме". Её проводил гид Михаил. Поездка очень понравилась! Передвигались на автомобиле с кондиционером. Дорога в каждую сторону заняла более двух часов, но она оказалась совсем не утомительной! Выехали рано - в 5:00 (еще затемно), вернулись в шестом часу вечера. Михаил прекрассный рассказчик. Узнали и увидели много итересного. Не буду все перечислять, скажу только, что по всем заявленным в программе объектам мы получили полную, исчерпывающую информацию. В отзывах читала, что в Далате хочется остаться хотя бы еще на один день… Да, уезжать не хотелось, но по серпантину передвигаться лучше в светлое время суток. А вообще экскурсию - рекомендую! Спасибо Михаилу за теплое к нам с супругом отношение.

Отзыв на: Далат — уголок Франции во Вьетнаме К Ксения 5 Январь 2019 Огромное спасибо Михаилу за такую замечательную экскурсию. Перед самой экскурсией мы созвонились, уточнили все детали, что хотели, а что не хотели бы увидеть. Мы например отказались от катания на слонах и страусах, но больше времени потратили на водопады, также более подробно и детально рассматривали кофейные плантации, несколько раз останавливались на них, Михаил отлично разбирается в теме экскурсии, очень интересно, не скучно рассказал про историю Вьетнама, про Буддизм, и достопримечательности на которых мы побывали. Электросани очень веселая штука, водопады и природа просто потрясающие как и Далат в целом. Походили по Крейзи Хаусу, везде сфоткались) в общем всем советую брать данную экскурсию. С учетом дороги до Далата из Муйне (есть немаленький участок с довольно крутыми серпантинами и дорогами в сельской местности) на небольшой машине гораздо приятнее и удобнее ехать. Не представляю как там людей везут автобусами. В заключении еще раз - отличная экскурсия, всем советую

Отзыв на: Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана С Сергей 5 Великолепная экскурсия для первого знакомства с достопримечательностями Муйне- Фантхьет. Прекрасное знание истории страны и современного быта, непринуждённость и отличное чувство юмора рассказчика. Спасибо огромное Михаил, за прекрасно проведённое время.

Отзыв на: Далат — уголок Франции во Вьетнаме И Ирина 5 В декабре 2019 мы ездили с гидом Михаилом в Далат. Очень понравилась организация поездки, в назначенное время за нами приехал в отель Михаил с водителем на комфортном автомобиле с кондиционером, во время переезда мы услышали много интересной информации о Вьетнаме, о районе, где отдыхали и конечно о самом Далате. Город и его окресности действительно поражают своей красотой, очень хотелось бы пожить там несколько дней. Какой там воздух. А сколько много цветов. Это надо просто увидеть. Благодаря отлично организованной работе Михаила мы приехали на большинство объектов первыми, не было толп туристов, мы смогли все не торопясь осмотреть, покататься на электросанях, фуникулере, страусах, слонах. Благодаря тому, что экскурсия индивидуальная, мы все что планировали посетили. Описывать подробно все объекты не буду, просто приезжайте и наслаждайтесь атмосферой этого уголка Вьетнама. Огромное спасибо нашему гиду Михаилу!