Все экскурсии в Муйне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Муйне – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 5 ⭐ отзывов, цены от €50. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Муйне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Вьетнаме на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
6ч
€50
за 1 чел.
Фантьет — «другой Вьетнам»
Посетить старинный портовый городок и понаблюдать за традиционной местной жизнью
Индивидуальная экскурсия
10ч
€135
за 1 чел.
Свет Фантьета: от маяка до водопада
Погрузиться в атмосферу вьетнамской глубинки, увидеть маяк Ке Га и покорить священную гору Та Ку
Индивидуальная экскурсия
7ч
€110
за 1-2 чел.
Гора Таку, маяк КеГа и Чамские башни: наследие Биньтхуана
Проследить историю Южного Вьетнама от древнего королевства Чампа до французского колониализма
Индивидуальная экскурсия
12ч
€147
за 1-4 чел.
Далат — уголок Франции во Вьетнаме
Рассмотреть город со всех ракурсов: познакомиться с его культурой, религией и «альпийской» природой
Индивидуальная экскурсия
9ч
€150
за 1-6 чел.
Удивительный Биньтхуан
Открыть культурные и религиозные места южного Вьетнама
Последние отзывы «Экскурсии Муйне»
- ИИрина22 января 2020Доброго времени суток всем! Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии "Далат - уголок Франции во Вьетнаме". Её проводил гид Михаил. Поездка очень понравилась! Передвигались на автомобиле с кондиционером. Дорога в каждую сторону заняла более двух часов, но она оказалась совсем не утомительной! Выехали рано - в 5:00 (еще затемно), вернулись в шестом часу вечера. Михаил прекрассный рассказчик. Узнали и увидели много итересного. Не буду все перечислять, скажу только, что по всем заявленным в программе объектам мы получили полную, исчерпывающую информацию. В отзывах читала, что в Далате хочется остаться хотя бы еще на один день… Да, уезжать не хотелось, но по серпантину передвигаться лучше в светлое время суток. А вообще экскурсию - рекомендую! Спасибо Михаилу за теплое к нам с супругом отношение.
- ККсения10 января 2020Январь 2019 Огромное спасибо Михаилу за такую замечательную экскурсию. Перед самой экскурсией мы созвонились, уточнили все детали, что хотели, а что не хотели бы увидеть. Мы например отказались от катания на слонах и страусах, но больше времени потратили на водопады, также более подробно и детально рассматривали кофейные плантации, несколько раз останавливались на них, Михаил отлично разбирается в теме экскурсии, очень интересно, не скучно рассказал про историю Вьетнама, про Буддизм, и достопримечательности на которых мы побывали. Электросани очень веселая штука, водопады и природа просто потрясающие как и Далат в целом. Походили по Крейзи Хаусу, везде сфоткались) в общем всем советую брать данную экскурсию. С учетом дороги до Далата из Муйне (есть немаленький участок с довольно крутыми серпантинами и дорогами в сельской местности) на небольшой машине гораздо приятнее и удобнее ехать. Не представляю как там людей везут автобусами. В заключении еще раз - отличная экскурсия, всем советую
- ССергей1 января 2020Великолепная экскурсия для первого знакомства с достопримечательностями Муйне- Фантхьет. Прекрасное знание истории страны и современного быта, непринуждённость и отличное чувство юмора рассказчика. Спасибо огромное Михаил, за прекрасно проведённое время.
- ИИрина19 декабря 2019В декабре 2019 мы ездили с гидом Михаилом в Далат. Очень понравилась организация поездки, в назначенное время за нами приехал в отель Михаил с водителем на комфортном автомобиле с кондиционером, во время переезда мы услышали много интересной информации о Вьетнаме, о районе, где отдыхали и конечно о самом Далате. Город и его окресности действительно поражают своей красотой, очень хотелось бы пожить там несколько дней. Какой там воздух. А сколько много цветов. Это надо просто увидеть. Благодаря отлично организованной работе Михаила мы приехали на большинство объектов первыми, не было толп туристов, мы смогли все не торопясь осмотреть, покататься на электросанях, фуникулере, страусах, слонах. Благодаря тому, что экскурсия индивидуальная, мы все что планировали посетили. Описывать подробно все объекты не буду, просто приезжайте и наслаждайтесь атмосферой этого уголка Вьетнама. Огромное спасибо нашему гиду Михаилу!
- Отзыв на: Удивительный БиньтхуанААлексей18 августа 2018Экскурсия ооооочень понравилась. Достопримечательности района Биньтхуан находятся не так далеко по меркам Европейцев, но что бы добраться до них во Вьетнаме, требуется в 3 раза больше времени. Средняя скорость передвижения по Вьетнаму, наверное не привышает 30 км/час. Наш гид, Владимир, прикольно, здраво и не занудно рассказывал о себе, о достопримечательностях и отвечал на наши многочисленные вопросы. Информации было много, но она не раздражала, ибо это было именно то что нас самих интересовало. Виды - просто офигенные! Редкое сочетание тропической ростительности и песчаных дюн. В основном, пейзаж унылый - фермы, дома/кафе у дороги и грязь по сторонам. Но те немногие достопримечательности, что есть - перекрывают недостатки и делают прибывание интересным. Еда - почти всегда вкусная, питались в основном, морепродуктами, которые в местных кафешках стоят копейки. Тот же самый набор продуктов в 4* гостинице стоил нам в 5 раз дороже. При том, на улице, всегда тебя и лучше поймут и вкуснее накормят. Одним словом, большое спасибо - Вове! Мы не впервый раз берем гидов и побывали в 50-ти странах, где пользовались услугами данного сайта, и могу прямо заявить, что главное не знание материала и умение его излагать, а харизма! Она либо есть, либо нет! В данном случае, у Владимира, она есть, и экскурсия от этого только приобретает!