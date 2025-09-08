Погрузитесь в завораживающий мир шоу «Живые куклы» в театре Đó, где традиционные кукольные техники сочетаются с современным танцем.
Уникальное представление, наполненное искусством и культурными смыслами, подходит для зрителей всех возрастов.
Описание билетаМагия театра Đó Посетите театр Đó и окунитесь в сценическое искусство, где несколько видов кукольного мастерства — водяные, теневые, тросовые и анимационные куклы — сочетаются с современным танцем, создавая завораживающее зрелище. Уникальное представление и мастерство Вас ждут традиционные вьетнамские водяные куклы, изящное управление ниточными куклами и загадочные тени, отбрасываемые тонкими фигурами. Каждое действие развивается с точностью и грацией, рассказывая живые истории. Культурное и эмоциональное погружение Это шоу на языке кукол и танца передаёт универсальные культурные ценности, которые понятны всем зрителям. Захватывающее и эмоциональное выступление оставит незабываемое впечатление надолго после финала. Важная информация:
- Шоу не подходит для детей младше 3 лет.
- Стоимость билета для взрослых распространяется на взрослых ростом от 120 см. и выше.
- Стоимость билета для детей действует для детей ростом до 120 см.
- Стоимость билета для пожилых людей от 60 лет и старше (при предъявлении удостоверения личности, паспорта) зависит от года.
Ответы на вопросы
Что включено
- Билет в театр
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Đại Lộ Phạm Văn Đồng, Vĩnh Hải, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Вьетнам
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
8 сен 2025
А
Артём
29 апр 2025
Шоу было фантастическим — очень умное, красивое и завораживающее. Весь персонал театра был дружелюбным. Определённо рекомендую к посещению!
м
марк
13 ноя 2024
Нам очень понравилось это представление, и мы получили незабываемые впечатления! Шоу можно воспринимать по-разному: в некоторые моменты оно было забавным, а в другие — трогательным. В целом, отличный вечер, и я точно советую посмотреть это шоу.
Д
Дмитрий
3 июл 2024
Вау! Какое потрясающее шоу — великолепное выступление всех персонажей. Заслуживает 5 звезд!
