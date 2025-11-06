Погрузитесь в красочный подводный мир кораллового рифа острова Донг Там и насладитесь расслабляющей атмосферой пляжа. Вечеринка на плавучем баре с живой музыкой, фруктами и коктейлями дополнит этот незабываемый день.
Описание водной прогулкиПодводное плавание у кораллового рифа Отправляйтесь к живописному острову Донг Там и поплавайте среди ярких рыб и красивых кораллов. После снорклинга отдохните на пляже и выберите развлечения по душе — покатайтесь на доске с веслом, каяке или лодке-корзине. Вечеринка на плавучем баре Насладитесь живой музыкой и шоу в зоне Caribe на плавучем баре, где вам предложат неограниченное количество фруктов и коктейлей. Атмосфера веселья и танцев подарит отличное настроение. Обед с видом и отдых Побалуйте себя свежими морепродуктами и местными деликатесами в ресторане с фантастическим видом на город. После обеда расслабьтесь на пляже, наслаждаясь солнцем, а затем присоединяйтесь к продолжению вечеринки, прежде чем вернуться в порт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Входные билеты
- Услуги гида
- Обед
- Минеральная вода
- Каяк, сапсерф (SUP), лодка-корзина
- Живое музыкальное шоу
- Плавучий бар с неограниченным количеством коктейлей и фруктов
- Проточная вода для душа на лодке
- Бесплатные фото с сапсерфом, каяком и лодкой-корзиной
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Водные виды спорта: гидроцикл (24 USD с человека), парашют-каноэ (26 USD с человека), морская прогулка с аквалангом (sea walker) (37 USD с человека), дайвинг (24 USD с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
6 ноя 2025
отсутствие фруктов и коктейлей, пиво за доп. плаиу. большое количество людей и Снорклинг в мутной воде
Н
Николай
4 апр 2024
Отличный и весёлый день! Ведущий по имени Бау Марли, также известный как Боб Марли, был просто потрясающим. День прошёл в атмосфере музыки и веселья с пивом, а обед был свежим и очень вкусным. Однозначно рекомендую!
