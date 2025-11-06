Мои заказы

Снорклинг и вечеринка на плавучем баре у кораллового рифа острова Донг Там

Погрузитесь в красочный подводный мир кораллового рифа острова Донг Там и насладитесь расслабляющей атмосферой пляжа. Вечеринка на плавучем баре с живой музыкой, фруктами и коктейлями дополнит этот незабываемый день.
3.5
2 отзыва
Описание водной прогулки

Подводное плавание у кораллового рифа Отправляйтесь к живописному острову Донг Там и поплавайте среди ярких рыб и красивых кораллов. После снорклинга отдохните на пляже и выберите развлечения по душе — покатайтесь на доске с веслом, каяке или лодке-корзине. Вечеринка на плавучем баре Насладитесь живой музыкой и шоу в зоне Caribe на плавучем баре, где вам предложат неограниченное количество фруктов и коктейлей. Атмосфера веселья и танцев подарит отличное настроение. Обед с видом и отдых Побалуйте себя свежими морепродуктами и местными деликатесами в ресторане с фантастическим видом на город. После обеда расслабьтесь на пляже, наслаждаясь солнцем, а затем присоединяйтесь к продолжению вечеринки, прежде чем вернуться в порт.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Входные билеты
  • Услуги гида
  • Обед
  • Минеральная вода
  • Каяк, сапсерф (SUP), лодка-корзина
  • Живое музыкальное шоу
  • Плавучий бар с неограниченным количеством коктейлей и фруктов
  • Проточная вода для душа на лодке
  • Бесплатные фото с сапсерфом, каяком и лодкой-корзиной
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Водные виды спорта: гидроцикл (24 USD с человека), парашют-каноэ (26 USD с человека), морская прогулка с аквалангом (sea walker) (37 USD с человека), дайвинг (24 USD с человека)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
1
Ю
Юлия
6 ноя 2025
отсутствие фруктов и коктейлей, пиво за доп. плаиу. большое количество людей и Снорклинг в мутной воде
Н
Николай
4 апр 2024
Отличный и весёлый день! Ведущий по имени Бау Марли, также известный как Боб Марли, был просто потрясающим. День прошёл в атмосфере музыки и веселья с пивом, а обед был свежим и очень вкусным. Однозначно рекомендую!

Входит в следующие категории Нячанга

