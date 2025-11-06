Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в красочный подводный мир кораллового рифа острова Донг Там и насладитесь расслабляющей атмосферой пляжа. Вечеринка на плавучем баре с живой музыкой, фруктами и коктейлями дополнит этот незабываемый день. 3.5 2 отзыва

Водная прогулка Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 6.5 часов $38.73 за человека

Описание водной прогулки Подводное плавание у кораллового рифа Отправляйтесь к живописному острову Донг Там и поплавайте среди ярких рыб и красивых кораллов. После снорклинга отдохните на пляже и выберите развлечения по душе — покатайтесь на доске с веслом, каяке или лодке-корзине. Вечеринка на плавучем баре Насладитесь живой музыкой и шоу в зоне Caribe на плавучем баре, где вам предложат неограниченное количество фруктов и коктейлей. Атмосфера веселья и танцев подарит отличное настроение. Обед с видом и отдых Побалуйте себя свежими морепродуктами и местными деликатесами в ресторане с фантастическим видом на город. После обеда расслабьтесь на пляже, наслаждаясь солнцем, а затем присоединяйтесь к продолжению вечеринки, прежде чем вернуться в порт.

Ответы на вопросы Что включено Трансфер

Входные билеты

Услуги гида

Обед

Минеральная вода

Каяк, сапсерф (SUP), лодка-корзина

Живое музыкальное шоу

Плавучий бар с неограниченным количеством коктейлей и фруктов

Проточная вода для душа на лодке

Бесплатные фото с сапсерфом, каяком и лодкой-корзиной Что не входит в цену Личные расходы

Водные виды спорта: гидроцикл (24 USD с человека), парашют-каноэ (26 USD с человека), морская прогулка с аквалангом (sea walker) (37 USD с человека), дайвинг (24 USD с человека) Где начинаем и завершаем? Начало: Трансфер от места проживания Завершение: Трансфер до места проживания Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.