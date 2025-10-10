Отправьтесь в незабываемое морское путешествие по островам Нячанга с погружениями у коралловых рифов, водными развлечениями и знаменитой вечеринкой на плавучем баре с коктейлями и живой музыкой. Проведите день в гармонии приключений и отдыха.
Описание водной прогулкиОстровные путешествия и снорклинг Начало экскурсии — плавание между островами Хон Мот и Хон Там, прекрасными местами для снорклинга и изучения ярких коралловых рифов. Погрузитесь в активные водные игры: парасейлинг, гидроцикл и морская прогулка по дну океана. Затем — вкусный обед с блюдами вьетнамской кухни, включая карамелизированного кальмара и вареные креветки. Вечеринка на плавучем баре и отдых Главное событие — плавучий бар в зоне Карибе с неограниченными коктейлями и свежими фруктами, живая музыка и шоу создадут незабываемую атмосферу. В свободное время можно заняться каякингом, покататься на корзинной лодке или встать на SUP-доску. Завершение — отдых на пляже и возвращение в порт. Важная информация:
- Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями.
- Что взять с собой: купальник, полотенце, солнцезащитный крем.
- Если вы вегетарианец, пожалуйста, сообщите нам об этом как минимум за день до начала тура, и мы приготовим для вас вегетарианское блюдо.
- В случае плохой погоды мы сообщим вам о возможности сменить место для дайвинга на более подходящее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
- Плавучий бар с неограниченным количеством коктейлей и фруктов
- Живая музыкальная программа
- Вход на достопримечательности
- Обед
- Поздний завтрак с домашней выпечкой, кофе и чаем
- SUP и гигантская водная горка
- Минеральная вода
- Услуги гида
- Пресный водный душ на лодке
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шура
10 окт 2025
Если выбираете из кучи подобных предложений - выбирайте этих ребят!
У нас был ведущий Тайгер и это просто отвал всего))) и вся команда - это огонь! Мы отлично провели время! Вспоминаем
У нас был ведущий Тайгер и это просто отвал всего))) и вся команда - это огонь! Мы отлично провели время! Вспоминаем
М
Марина
6 июл 2025
Одно из самых ярких впечатлений в моей поездке — отличный ведущий, который помог всем гостям расслабиться и получить максимум удовольствия. Живая музыка, бесплатные напитки, водные виды спорта, снорклинг, водная горка — всё было на высоте. Команда просто супер!
м
мия
28 июл 2024
Отличный гид и замечательная команда — настоящие мастера развлечений!
Е
Ева
6 июл 2024
Очень красивые гиды и потрясающая программа. Спасибо, обязательно вернусь! 😍😍😍
