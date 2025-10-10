Мои заказы

Снорклинг у кораллов и вечеринка на плавучем баре

Отправьтесь в незабываемое морское путешествие по островам Нячанга с погружениями у коралловых рифов, водными развлечениями и знаменитой вечеринкой на плавучем баре с коктейлями и живой музыкой. Проведите день в гармонии приключений и отдыха.
5
4 отзыва
Описание водной прогулки

Островные путешествия и снорклинг Начало экскурсии — плавание между островами Хон Мот и Хон Там, прекрасными местами для снорклинга и изучения ярких коралловых рифов. Погрузитесь в активные водные игры: парасейлинг, гидроцикл и морская прогулка по дну океана. Затем — вкусный обед с блюдами вьетнамской кухни, включая карамелизированного кальмара и вареные креветки. Вечеринка на плавучем баре и отдых Главное событие — плавучий бар в зоне Карибе с неограниченными коктейлями и свежими фруктами, живая музыка и шоу создадут незабываемую атмосферу. В свободное время можно заняться каякингом, покататься на корзинной лодке или встать на SUP-доску. Завершение — отдых на пляже и возвращение в порт. Важная информация:
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Плавучий бар с неограниченным количеством коктейлей и фруктов
  • Живая музыкальная программа
  • Вход на достопримечательности
  • Обед
  • Поздний завтрак с домашней выпечкой, кофе и чаем
  • SUP и гигантская водная горка
  • Минеральная вода
  • Услуги гида
  • Пресный водный душ на лодке
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфер от места проживания
Завершение: Трансфер до места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Не подходит для: людей с ограниченными физическими возможностями
  • Что взять с собой: купальник, полотенце, солнцезащитный крем
  • Если вы вегетарианец, пожалуйста, сообщите нам об этом как минимум за день до начала тура, и мы приготовим для вас вегетарианское блюдо
  • В случае плохой погоды мы сообщим вам о возможности сменить место для дайвинга на более подходящее
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ш
Шура
10 окт 2025
Если выбираете из кучи подобных предложений - выбирайте этих ребят!
У нас был ведущий Тайгер и это просто отвал всего))) и вся команда - это огонь! Мы отлично провели время! Вспоминаем
читать дальше

эту поездку как лучший день из всего отпуска. Если бы узнали о них не в последний день, а в первый, то думаю мы бы каждый день в итоге ездили))
Каждый сотрудник корабля сделал всё, чтоб день прошел незабываемо. Настроение на вечеринке, сплочение разноязычных иностранцев, вкусняшки, Снорклинг, живая музыка, танцы, сапы, горка, море, ну всё было на высшем уровне!
Tiger and Ken thank you very much, we love you and miss you!

М
Марина
6 июл 2025
Одно из самых ярких впечатлений в моей поездке — отличный ведущий, который помог всем гостям расслабиться и получить максимум удовольствия. Живая музыка, бесплатные напитки, водные виды спорта, снорклинг, водная горка — всё было на высоте. Команда просто супер!
м
мия
28 июл 2024
Отличный гид и замечательная команда — настоящие мастера развлечений!
Е
Ева
6 июл 2024
Очень красивые гиды и потрясающая программа. Спасибо, обязательно вернусь! 😍😍😍

