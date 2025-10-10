читать дальше

эту поездку как лучший день из всего отпуска. Если бы узнали о них не в последний день, а в первый, то думаю мы бы каждый день в итоге ездили))

Каждый сотрудник корабля сделал всё, чтоб день прошел незабываемо. Настроение на вечеринке, сплочение разноязычных иностранцев, вкусняшки, Снорклинг, живая музыка, танцы, сапы, горка, море, ну всё было на высшем уровне!

Tiger and Ken thank you very much, we love you and miss you!