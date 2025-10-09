Вас ждёт увлекательное путешествие по Нячангу, где вы проедете по главным улицам и посетите Институт океанологии. На мысе Хон Чом услышите легенды и увидите валуны необычных форм. Побываете в древних храмах народа Чам и буддийском монастыре Чуа Лонг Шон. Все входные билеты включены, а экскурсия проходит на комфортном автомобиле. Идеально подходит для взрослых и детей от 7 лет

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–2 человек или $50 за человека, если вас больше

от $100 за 1–2 человек или $50 за человека, если вас больше

Ваш гид в Нячанге

Дмитрий Ваш гид в Нячанге

Описание экскурсии

Автопрогулка по Нячангу. Вы прокатитесь по главной улице и посмотрите на старинные особняки, памятники колониальной архитектуры и исторические здания. Я расскажу о важных событиях из прошлого города.

Институт океанологии. Здесь увидите аквариумы с обитателями Южно-Китайского моря и узнаете о морской жизни залива Нячанг. В экспозициях — история региона, подводные исследования и быт островных народов.

Главная площадь Нячанга. Прогуляетесь по площади и услышите, как создавались здания на ней.

Мыс Хон Чом (Сад камней). Рассмотрите огромные валуны необычных форм и познакомитесь с местными преданиями. А ещё побываете в традиционном вьетнамском доме и услышите народные инструменты.

Башни По Нагар. Остановитесь у древнего храма народа Чам. Узнаете о царстве Чампа, его религии и ритуалах. При желании зайдёте внутрь башни.

Буддийский монастырь Чуа Лонг Шон. Вы окажетесь на территории монастыря и посетите главный храм. Поговорим о буддизме, жизни монахов и местных обрядах.

Организационные детали