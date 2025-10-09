Мои заказы

Авторская экскурсия по историческому Нячангу

Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его исторические и культурные достопримечательности. Увлекательное путешествие по городу на автомобиле
Вас ждёт увлекательное путешествие по Нячангу, где вы проедете по главным улицам и посетите Институт океанологии. На мысе Хон Чом услышите легенды и увидите валуны необычных форм. Побываете в древних храмах народа Чам и буддийском монастыре Чуа Лонг Шон. Все входные билеты включены, а экскурсия проходит на комфортном автомобиле. Идеально подходит для взрослых и детей от 7 лет
5
41 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортная автопрогулка
  • 🏛 Посещение древних храмов
  • 🌊 Институт океанологии
  • 🎶 Легенды мыса Хон Чом
  • 🙏 Буддийский монастырь
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
Что можно увидеть

  • Институт океанологии
  • Башни По Нагар
  • Буддийский монастырь Чуа Лонг Шон
  • Мыс Хон Чом

Описание экскурсии

Автопрогулка по Нячангу. Вы прокатитесь по главной улице и посмотрите на старинные особняки, памятники колониальной архитектуры и исторические здания. Я расскажу о важных событиях из прошлого города.

Институт океанологии. Здесь увидите аквариумы с обитателями Южно-Китайского моря и узнаете о морской жизни залива Нячанг. В экспозициях — история региона, подводные исследования и быт островных народов.

Главная площадь Нячанга. Прогуляетесь по площади и услышите, как создавались здания на ней.

Мыс Хон Чом (Сад камней). Рассмотрите огромные валуны необычных форм и познакомитесь с местными преданиями. А ещё побываете в традиционном вьетнамском доме и услышите народные инструменты.

Башни По Нагар. Остановитесь у древнего храма народа Чам. Узнаете о царстве Чампа, его религии и ритуалах. При желании зайдёте внутрь башни.

Буддийский монастырь Чуа Лонг Шон. Вы окажетесь на территории монастыря и посетите главный храм. Поговорим о буддизме, жизни монахов и местных обрядах.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на автомобиле Mitsubishi, Toyota или аналогичной марки
  • Все входные билеты включены в стоимость
  • Программа рассчитана на взрослых и детей от 7 лет

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный$50
Дети до 7 лет$5
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Нячанге
Провёл экскурсии для 136 туристов
Переводчик с вьетнамского языка, гид по стране. Рассказываю об истории, религии, культуре местных народностей, архитектуре и искусстве. Также являюсь экспертом-геммологом — специалистом по драгоценным камням и жемчугу, в том числе добываемому здесь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

А
Анна
9 окт 2025
Очень понравилась экскурсия у Дмитрия. Особенно впечатлили глубокие знания, свободное переключение между несколькими иностранными языками и готовность подстроиться под наши планы и учесть наши пожелания. Помимо этого Дмитрий очень дружелюбен и приятен в общении, что сделало наш день насыщенным не только информативно, но и эмоционально. Прекрасная экскурсия, советую!
Дата посещения: 6 октября 2025
Е
ЕЛЕНА
7 ноя 2025
Прекрасный собеседник и отлично знающий историю Вьетнама человек, Дмитрий интересно рассказал о Нячанге и показал самые значимые места. Ответил на все наши вопросы и дал много бытовых советов по жизни в городе.
Огромное спасибо.
А
Алексей
7 ноя 2025
Все хорошо
Л
Лада
27 окт 2025
Было очень интересно услышать об истории города и страны от человека, который долго там живет. Узнали много исторических фактов, погрузились в прошлое, традиции, культуру. Благодарим, Дмитрия, разностороннего специалиста.
D
Daria
21 окт 2025
Спасибо! Нам очень понравилась экскурсия, отсмотрели основные достопримечательности Нячанга, очень залипли за рыбов в музее океанографии, красивое!
Дмитрий очень подкован в истории Вьетнама, рассказал основные пункты по всем религиям, храмы которых мы посетили, рекомендуем организатора как хорошего рассказчика и знатока своего дела.
С
Светлана
19 окт 2025
Выбрали экскурсию, ориентируясь на отзывы здесь и на содержание экскурсии в описании. Все было на высшем уровне!
Дмитрий (гид) всегда на связи и открыт к общению. Экскурсия на комфортном авто, бутылочка
читать дальше

воды и дождевик каждому с заботой о гостях.
Это была интереснейшая экскурсия от эрудированного, интеллектуального человека, знающего историю и традиции Вьетнама досконально! Красивые локации, доступная подача информации, интересные факты и события из жизни Вьетнама, ответы на все интересующие нас вопросы… Это был день - погружение во Вьетнам. Дмитрия и его экскурсию, однозначно, рекомендуем!!!

С
Савелькаева
17 окт 2025
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию. Умный, доброжелательный, прекрасный рассказчик. Отвечает на все вопросы, в том числе и не по теме экскурсии. От души рекомендую.
Д
Диана
17 окт 2025
Все отлично! Экскурсия интересная, очень много информации о Вьетнаме, религии, современной жизни. Если вы хотите погрузиться в историю страны и культуры, то вам точно к Дмитрию
А
Анна
10 окт 2025
Очень понравилась экскурсия у Дмитрия. Особенно впечатлили глубокие знания, свободное переключение между несколькими иностранными языками и готовность подстроиться под наши планы и учесть наши пожелания. Помимо этого Дмитрий очень дружелюбен и приятен в общении, что сделало наш день насыщенным не только информативно, но и эмоционально. Прекрасная экскурсия, советую!
Т
Татьяна
9 окт 2025
Интересная, насыщенная, содержательная экскурсия. Хорошая возможность в течение 5,5 ознакомиться с основными достопримечательностями Нячанга и получить много разнообразной, познавательной информации.
О
Ольга
5 окт 2025
Всем привет! Сказать, что мы довольны- не сказать ничего. Если вам действительно интересна история Вьетнама, мифы, легенды, факты, то вам к Дмитрию. Мы проходили во все храмы без проблем, а
читать дальше

некоторых не впускали. Ощущение, что его знают все в городе. Дмитрий владеет свободно вьетнамским и китайским и прожил во Вьетнаме 22 года. Мы остались довольны экскурсией, трансфером и нашим гидом. Все предусмотрено до мелочей: водичка, дождевик и тд. Рекомендую 100%

Куракин
Куракин
4 окт 2025
Человек 22 года живёт в этих местах, знает не только множество интересных фактов, но и свободно говорит на вьетнамском и китайском. Реально востоковед с богатым жизненным опытом. Может ответить на все вопросы даже не связанные с программой экскурсии. Перемещение по городу спокойное, стиль не навязчивый. Сами бы никогда за день не увидели столько. Спасибо Дмитрию.
К
Константин
3 окт 2025
Отличная экскурсия, посещение интересных локаций, все с нетривиальными комментариями. Дмитрий - отличный рассказчик. Продуманное посещение мест и очень классное завершение, когда ты уже устал, а тебя привезли послушать вьетнамские мелодии, от которых дух захватывает. Дмитрию благодарность, всем рекомендую.
М
Максим
25 сен 2025
Однозначно рекомендую! Дмитрий провел для нас просто эксклюзивную экскурсию, план посещения всех мест спланирован очень грамотно, так как в большинстве локаций мы практически не сталкивались с другими туристами, но и
читать дальше

посетили места, недоступные с другими гидами. Говорить о том, что Дмитрий просто эксперт в области истории Вьетнама, думаю, нет особого смысла - об этом уже есть много отзывов ниже. Человек более 20 лет живет во Вьетнаме, прекрасно владеет местным языком (по моей субъективной оценке, но то что я слышал во время экскурсии, полностью подтверждает это. Выучить Вьетнамский с его 6 тональностями и общаться с местными так естественно как Дмитрий - считаю, высшим пилотажем). В общем, написал много хвалебных слов, но все они заслужены! Дмитрию успехов, рады были провести с вами 5 часов, которые пролетели совсем незаметно! 🙌
P.S. спасибо за вьетнамское угощение🤌🏻

Арман
Арман
21 сен 2025
Честно, сложно оценивать, потому что первый раз у меня гид профессиональный востоковед. И как можно оценивать человека, который по знаниям превышает все возможные границы- и опыта у него гораздо больше
читать дальше

чем у тебя опыт путешествии.! Очень сложно;) когда тебе особо история не интересна, а человек старается во всем по максимуму рассказать. Поэтому деликатно попросил не грузить меня лишней информацией:) локации подобраны удачно. В целом экскурсия интересна, необычная и манера подачи на высоте!

