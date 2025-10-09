Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его исторические и культурные достопримечательности. Увлекательное путешествие по городу на автомобиле
Вас ждёт увлекательное путешествие по Нячангу, где вы проедете по главным улицам и посетите Институт океанологии. На мысе Хон Чом услышите легенды и увидите валуны необычных форм. Побываете в древних храмах народа Чам и буддийском монастыре Чуа Лонг Шон. Все входные билеты включены, а экскурсия проходит на комфортном автомобиле. Идеально подходит для взрослых и детей от 7 лет
Описание экскурсии
Автопрогулка по Нячангу. Вы прокатитесь по главной улице и посмотрите на старинные особняки, памятники колониальной архитектуры и исторические здания. Я расскажу о важных событиях из прошлого города.
Институт океанологии. Здесь увидите аквариумы с обитателями Южно-Китайского моря и узнаете о морской жизни залива Нячанг. В экспозициях — история региона, подводные исследования и быт островных народов.
Главная площадь Нячанга. Прогуляетесь по площади и услышите, как создавались здания на ней.
Мыс Хон Чом (Сад камней). Рассмотрите огромные валуны необычных форм и познакомитесь с местными преданиями. А ещё побываете в традиционном вьетнамском доме и услышите народные инструменты.
Башни По Нагар. Остановитесь у древнего храма народа Чам. Узнаете о царстве Чампа, его религии и ритуалах. При желании зайдёте внутрь башни.
Буддийский монастырь Чуа Лонг Шон. Вы окажетесь на территории монастыря и посетите главный храм. Поговорим о буддизме, жизни монахов и местных обрядах.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на автомобиле Mitsubishi, Toyota или аналогичной марки
Все входные билеты включены в стоимость
Программа рассчитана на взрослых и детей от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Нячанге
Провёл экскурсии для 136 туристов
Переводчик с вьетнамского языка, гид по стране. Рассказываю об истории, религии, культуре местных народностей, архитектуре и искусстве. Также являюсь экспертом-геммологом — специалистом по драгоценным камням и жемчугу, в том числе добываемому здесь.
Анна
9 окт 2025
Очень понравилась экскурсия у Дмитрия. Особенно впечатлили глубокие знания, свободное переключение между несколькими иностранными языками и готовность подстроиться под наши планы и учесть наши пожелания. Помимо этого Дмитрий очень дружелюбен и приятен в общении, что сделало наш день насыщенным не только информативно, но и эмоционально. Прекрасная экскурсия, советую!
Дата посещения: 6 октября 2025
ЕЛЕНА
7 ноя 2025
Прекрасный собеседник и отлично знающий историю Вьетнама человек, Дмитрий интересно рассказал о Нячанге и показал самые значимые места. Ответил на все наши вопросы и дал много бытовых советов по жизни в городе. Огромное спасибо.
Алексей
7 ноя 2025
Все хорошо
Лада
27 окт 2025
Было очень интересно услышать об истории города и страны от человека, который долго там живет. Узнали много исторических фактов, погрузились в прошлое, традиции, культуру. Благодарим, Дмитрия, разностороннего специалиста.
Daria
21 окт 2025
Спасибо! Нам очень понравилась экскурсия, отсмотрели основные достопримечательности Нячанга, очень залипли за рыбов в музее океанографии, красивое! Дмитрий очень подкован в истории Вьетнама, рассказал основные пункты по всем религиям, храмы которых мы посетили, рекомендуем организатора как хорошего рассказчика и знатока своего дела.
Светлана
19 окт 2025
Выбрали экскурсию, ориентируясь на отзывы здесь и на содержание экскурсии в описании. Все было на высшем уровне! Дмитрий (гид) всегда на связи и открыт к общению. Экскурсия на комфортном авто, бутылочка читать дальше
воды и дождевик каждому с заботой о гостях. Это была интереснейшая экскурсия от эрудированного, интеллектуального человека, знающего историю и традиции Вьетнама досконально! Красивые локации, доступная подача информации, интересные факты и события из жизни Вьетнама, ответы на все интересующие нас вопросы… Это был день - погружение во Вьетнам. Дмитрия и его экскурсию, однозначно, рекомендуем!!!
Савелькаева
17 окт 2025
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасную экскурсию. Умный, доброжелательный, прекрасный рассказчик. Отвечает на все вопросы, в том числе и не по теме экскурсии. От души рекомендую.
Диана
17 окт 2025
Все отлично! Экскурсия интересная, очень много информации о Вьетнаме, религии, современной жизни. Если вы хотите погрузиться в историю страны и культуры, то вам точно к Дмитрию
Анна
10 окт 2025
Очень понравилась экскурсия у Дмитрия. Особенно впечатлили глубокие знания, свободное переключение между несколькими иностранными языками и готовность подстроиться под наши планы и учесть наши пожелания. Помимо этого Дмитрий очень дружелюбен и приятен в общении, что сделало наш день насыщенным не только информативно, но и эмоционально. Прекрасная экскурсия, советую!
Татьяна
9 окт 2025
Интересная, насыщенная, содержательная экскурсия. Хорошая возможность в течение 5,5 ознакомиться с основными достопримечательностями Нячанга и получить много разнообразной, познавательной информации.
Ольга
5 окт 2025
Всем привет! Сказать, что мы довольны- не сказать ничего. Если вам действительно интересна история Вьетнама, мифы, легенды, факты, то вам к Дмитрию. Мы проходили во все храмы без проблем, а читать дальше
некоторых не впускали. Ощущение, что его знают все в городе. Дмитрий владеет свободно вьетнамским и китайским и прожил во Вьетнаме 22 года. Мы остались довольны экскурсией, трансфером и нашим гидом. Все предусмотрено до мелочей: водичка, дождевик и тд. Рекомендую 100%
Куракин
4 окт 2025
Человек 22 года живёт в этих местах, знает не только множество интересных фактов, но и свободно говорит на вьетнамском и китайском. Реально востоковед с богатым жизненным опытом. Может ответить на все вопросы даже не связанные с программой экскурсии. Перемещение по городу спокойное, стиль не навязчивый. Сами бы никогда за день не увидели столько. Спасибо Дмитрию.
Константин
3 окт 2025
Отличная экскурсия, посещение интересных локаций, все с нетривиальными комментариями. Дмитрий - отличный рассказчик. Продуманное посещение мест и очень классное завершение, когда ты уже устал, а тебя привезли послушать вьетнамские мелодии, от которых дух захватывает. Дмитрию благодарность, всем рекомендую.
Максим
25 сен 2025
Однозначно рекомендую! Дмитрий провел для нас просто эксклюзивную экскурсию, план посещения всех мест спланирован очень грамотно, так как в большинстве локаций мы практически не сталкивались с другими туристами, но и читать дальше
посетили места, недоступные с другими гидами. Говорить о том, что Дмитрий просто эксперт в области истории Вьетнама, думаю, нет особого смысла - об этом уже есть много отзывов ниже. Человек более 20 лет живет во Вьетнаме, прекрасно владеет местным языком (по моей субъективной оценке, но то что я слышал во время экскурсии, полностью подтверждает это. Выучить Вьетнамский с его 6 тональностями и общаться с местными так естественно как Дмитрий - считаю, высшим пилотажем). В общем, написал много хвалебных слов, но все они заслужены! Дмитрию успехов, рады были провести с вами 5 часов, которые пролетели совсем незаметно! 🙌 P.S. спасибо за вьетнамское угощение🤌🏻
Арман
21 сен 2025
Честно, сложно оценивать, потому что первый раз у меня гид профессиональный востоковед. И как можно оценивать человека, который по знаниям превышает все возможные границы- и опыта у него гораздо больше читать дальше
чем у тебя опыт путешествии.! Очень сложно;) когда тебе особо история не интересна, а человек старается во всем по максимуму рассказать. Поэтому деликатно попросил не грузить меня лишней информацией:) локации подобраны удачно. В целом экскурсия интересна, необычная и манера подачи на высоте!