Все экскурсии в Нячанге
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Нячанге – доступно 25 экскурсий на 2021 год, 52 ⭐ отзыва, цены от $15, посетите достопримечательности: Водопады Бахо, Даклак. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Нячанге почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии во Вьетнаме на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальный тур
4ч
$40
за 1 чел.
Другой Нячанг. Настоящий обзорный тур
Мы отправимся на обзорную экскурсию по нетуристическому Нячангу
По запросу.
1ч
$15
за 1 чел.
Прогулка по реке Кай в Нячанге
Мы отправимся по реке Кай на экскурсию вглубь Нячанга
По запросу.
Индивидуальный трансфер
1ч
€35
за 1-3 чел.
Трансфер «Аэропорт — Нячанг»
С комфортом добраться до отеля и получить ценные советы от местного жителя
2д
$269
за 1 чел.
Выездная 2х дневная экскурсия в Сайгон (на самолете)
Двухдневная экскурсия по Сайгону и реке Меконг гарантирует полное погружение в неповторимый колорит Вьетнама,...
по договоренности с гидом
5ч
€65
за 1 чел.
Захватывающий дайвинг во Вьетнаме
Погрузиться на глубину и исследовать подводное царство в компании профессиональных инструкторов
ежедневно в 08:00
3ч
$33
за 1 чел.
Дегустация вьетнамских блюд в малой группе
Попробуйте суп с лапшой на говяжьем бульоне Фо, блин из рисовой муки с начинкой Бан Ксео и роллы в рисовой...
Каждый день в 16:00
Индивидуальная экскурсия
13ч
€195
за 1 чел.
Южный Вьетнам: полное погружение
Дикие пляжи, первозданная природа, вечер в гостях у вьетнамской семьи и многое другое!
8ч
$39.5
за 1 чел.
Водопад Янг Бей
В природном парке Янгбей вас ждет танцевальное шоу местного племени раклай
Ежедневно в 08:30 по набору группы
Индивидуальная экскурсия
13ч
€177
за 1 чел.
Из Нячанга в Далат на два дня
Места, в которых нужно побывать, чтобы влюбиться в «город цветов»
9ч
$41
за 1 чел.
Групповая экскурсия на Северные острова
Хочется новых впечатлений? Садитесь в катер и отправляйтесь на экскурсию по Северным островам
Ежедневно в 07:30
Индивидуальная экскурсия
5ч
€50
за 1 чел.
Край диких водопадов Бахо
Красота природы Южного Вьетнама
Индивидуальная экскурсия
7ч
$152
за 1-6 чел.
Загородная рыбалка на озере
Экскурсия на комплекс озёр, где вы проведёте отличный день с удочкой в тишине и покое
Ежедневно в 08:00 (возможно другое время выезда)
Индивидуальная экскурсия
6ч
€80
за 1 чел.
Нячанг как он есть
Аутентичные кварталы, дивные пагоды и атмосферные места города и его окраин
4ч
$62
за 1 чел.
Квадроциклы в Нячанге
Природа Вьетнама красива и необычна
1 группа - с 9.00 до 13.00, 2 группа - с 14.00 до 18.00 (ежедневно)
Индивидуальная экскурсия
11ч
€300
за 1-2 чел.
Рыбацкая деревушка и бухта Винь Хи
Проехать по живописным нетуристическим местам Вьетнама и прикоснуться к традициям местных жителей
5ч
$90
за 1 чел.
Круиз на корабле с ужином
Вьетнам - страна тепла, экзотики, неоновых вывесок и пальм
ежедневно в 16:30
Индивидуальный тур
13ч
€550
за 1-2 чел.
Провинция Даклак и поселок Лиен Сон – двухдневное путешествие
Дикая природа, рисовые поля, катание на слонах и лодках, полудикие племена и их национальная кухня
7ч
$39.5
за 1 чел.
Южные острова во Вьетнаме (Снорклинг)
Южные острова Вьетнама считаются одним из наиболее популярных мест страны
ежедневно при наборе группы в 08:00
3ч 30м
$55.2
за 1 чел.
Змеиная деревня
Экскурсия в змеиную деревню, чтобы пройти самый запоминающийся вьетнамский ритуал - съедание змеиного...
Ежедневно в 16:00
Индивидуальный трансфер
1ч
$38
за 1-4 чел.
Индивидуальная экскурсия
9ч 30м
$208.2
за 1-6 чел.
Водопад Бахо и дикий пляж Зоклет
Путешествие во вьетнамские джунгли к водопадам Бахо
ежедневно в 07:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
$55
за 1 чел.
БуддаТур. Мистика храмов
Большая индивидуальная поездка по буддийским храмам Нячанга
По запросу.
Индивидуальный тур
2д
$220
за 1 чел.
Краски Далата. Покоряя вершину (2 дня)
Путешествие на два дня в горный Далат, в котором мы познакомимся со сказочным городом во всей красе
По запросу.
Индивидуальная экскурсия
2д
$345
за 1 чел.
На мотобайке по Данангу и Хойану
Почему стоит решиться на это мотоприключение? Вы почувствуете себя истинным вьетнамцем, который рождается...
По запросу.
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Последние отзывы «Экскурсии Нячанга»
- ВВадим31 марта 2020ВСЁ СУПЕР. Ездили 12 марта 2020. Набралась минигруппа 5 человек. Но нам НЕ ОТМЕНИЛИ, НЕ ПЕРЕНЕСЛИ, а организовали и провели на высшем уровне полноценную экскурсию. Всё во-время, маршрут продуман! Всё разложено по полочкам. Едем-идем. Сидим-перекус. Плывем-идем. Сидим-едим. И так далее, все по плану Гида Александра, всё по распорядку интересно и познавательно. Александр провел нам экскурсию не на "отвяжись" (чего там, мол вас всего 5 человек-то всего), а как будто это был вступительный экзамен в то место, куда ему ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ поступить! Здорово! Он молодец и ему за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Настоящий состоявшийся ГИД. Все люди были очень довольны всем ходом долгой, 8 часовой экскурсией. На ВСЕ вопросы от нас (иногда строго вразрез теме обзора) он давал исчерпывающие ответы на наши вопросы, затем продолжая тему своего рассказа. Александр, Вы -ЛУЧШИЙ! Удачи и процветания. Вадим. Санкт-Петербург
- ТТимур20 марта 2020Для любителей "живой" истории, как я, - Алексей идеальный экскурсовод. Учитывая его огрмный бэкраунд жизни в ЮВА и Вьетнаме, в частности, он может компетентно рассказать практически обо всех аспектах жизни там. Ну и разумеется пунктуальность, множество хороших мест на экскурсии, знание материала - все это также на уровне.
- ССветлана19 марта 2020Впечатляющая экскурсия! Захватывающий вид на горы, красивый город Далат и прекрасный рассказчик наш гид Максим! Если хотите узнать больше о Вьетнаме, о его жителях, деталях и интересных фактов, обязательно выбирайте эту экскурсию! Кстати, об обеде - он был очень вкусным и душевным!
- ААнна13 марта 2020Экскурсия понравилась, ребята - супружеская пара Алексей и Анастасия, очень приятные, позитивные. На мотобайках покажут Вам не экскурсионный Нячанг. Любят Азию и много о ней знают. Рекомендую!
- ССергей11 марта 2020Экскурсией довольны, ездили компанией 9 человек с детьми, понравилось абсолютно все - и прогулка по улочкам Нячанга с картинками вьетнамского быта, и посещение рыбацкой деревни с дегустацией настойки на змеях, посещение местных храмов, традиционный вьетнамский обед, в приготовлении которого мы самолично поучаствовали. Последним пунктом был Храм тысячи ступеней, куда половина нашей компании струсила подняться по жаре, ну а те, кто поднялись (подниматься на самом деле всего чуть более 200 ступеней) не пожалели; бонусом - коктейль из сахарного тростника со льдом и лаймом. Экскурсоводу Александру аплодисменты, он замечательный рассказчик! Наш отель находился не в Нячанге, а в местечке Камрань, но нам по нашей просьбе организовали трансфер из нашего отеля и обратно, так что организаторам за это отдельное спасибо. Погружение в настоящий Вьетнам состоялось!
- ЕЕкатерина11 марта 2020Были на экскурсии "Мосты Дананга и красоты горы Бана". Отличная экскурсия, которая поражает своей масштабность. Экскурсия очень насыщенная, но при этом время пролетает незаметно. Особенно впечатлил "Золотой мост".
- ВВладимир7 марта 2020Если вы в Нячанге долго, то, наверное, имеет смысл выделить день на Далат, но надо иметь ввиду, что дорога занимает процентов 70 времени и достаточно утомительна, однако живописна. Для меня наиболее интересной частью был заезд на фабрику кофе La Viet, где кофегуру:) Валентин провел для нас отдельную лекцию по процессам выращивания, обжарки и приготовления кофе. Там же можно продегустировать и понять отличия разного кофе. Остальные пункты программы достаточно интересны, но не уверен, что оправдывают столь длинную дорогу.
- ИИрина17 февраля 2020На экскурсии были вдвоем с мужем. Нам очень понравилось. Великолепно продуман маршрут экскурсии. Огромная благодарность гиду Александру за его знания, эрудицию, погружение в материал, за желание его слушать еще и еще.
- JJaanus14 февраля 2020Very good trip. I see different places without others tourist.
- ААнна7 февраля 2020Время пролетело незаметно, хотя экскурсия занимает около 15ч вместе с дорогой. Было интересно, познавательно, без лишней суеты и вытягивания денег. Огромный плюс- небольшая группа