В Вадим 5

ВСЁ СУПЕР. Ездили 12 марта 2020. Набралась минигруппа 5 человек. Но нам НЕ ОТМЕНИЛИ, НЕ ПЕРЕНЕСЛИ, а организовали и провели на высшем уровне полноценную экскурсию. Всё во-время, маршрут продуман! Всё разложено по полочкам. Едем-идем. Сидим-перекус. Плывем-идем. Сидим-едим. И так далее, все по плану Гида Александра, всё по распорядку интересно и познавательно. Александр провел нам экскурсию не на "отвяжись" (чего там, мол вас всего 5 человек-то всего), а как будто это был вступительный экзамен в то место, куда ему ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ поступить! Здорово! Он молодец и ему за это ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Настоящий состоявшийся ГИД. Все люди были очень довольны всем ходом долгой, 8 часовой экскурсией. На ВСЕ вопросы от нас (иногда строго вразрез теме обзора) он давал исчерпывающие ответы на наши вопросы, затем продолжая тему своего рассказа. Александр, Вы -ЛУЧШИЙ! Удачи и процветания. Вадим. Санкт-Петербург