Индивидуальная
до 2 чел.
Лучший выборВ Далат - из Нячанга
Прикоснуться к наследию колониального правления французов во Вьетнаме на автомобильной экскурсии
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
от $395 за всё до 2 чел.
Групповая
до 14 чел.
Далат на максимум (из Нячанга)
Увидеть главные локации - и ничего лишнего
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 05:00
10 авг в 05:00
13 авг в 05:00
$59 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИдеальный день на островах Орхидей и Обезьян
Путешествие на катере с трансфером из Нячанга
Сегодня в 14:30
Завтра в 16:00
от $350 за всё до 4 чел.
Групповая
Лучший выборСнорклинг в морском заповеднике с обедом - трансфер из Нячанга
Понаблюдать за подводной жизнью, исследовать рифы и попробовать вьетнамскую кухню
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
10 авг в 07:15
$29 за человека
Индивидуальная
Старый город, рисовые плантации, ремёсла, цитадель императора - из Нячанга
Увидеть настоящий Вьетнам, посетить мастер-класс и оценить панорамный вид с территории пагоды
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от $80 за человека
Индивидуальная
Нячанг: самое красивое и интересное
Без спешки познакомиться с городом и увидеть главные достопримечательности
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $60 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборНасыщенное приключение в Далате
Отправиться за пределы Нячанга за природными и культурными чудесами
Начало: От места вашего проживания
10 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от $440 за всё до 3 чел.
Групповая
до 14 чел.
Групповая экскурсия из Нячанга в Далат
Горы, водопады, парки, кофейные плантации и необычные арт-объекты за 1 день
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и пятницу в 05:00
11 авг в 05:00
14 авг в 05:00
$69 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
К водопадам острова Орхидей - из Нячанга (всё включено)
Оказаться в дикой природе, отыскать скрытые водопады и познакомиться с вьетнамской кухней
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от $290 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Подводный мир Нячанга: погружение с инструктором
Попробовать себя в дайвинге, спуститься под воду и понаблюдать за жизнью морских обитателей
10 авг в 11:30
12 авг в 08:00
от $95 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Нячанга - в неповторимый Далат на целый день
Увидеть совсем другой Вьетнам и попробовать кофе лювак
11 авг в 05:00
12 авг в 05:00
от $400 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Авторская экскурсия по историческому Нячангу
Погрузитесь в атмосферу Нячанга, посетив его исторические и культурные достопримечательности. Увлекательное путешествие по городу на автомобиле
22 авг в 12:00
23 авг в 12:00
от $136 за человека
Групповая
до 14 чел.
Нячанг - жемчужина Вьетнама
Увидеть главные достопримечательности и окунуться в богатую историю страны
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду в 08:00
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
$39 за человека
Групповая
до 22 чел.
Морское путешествие в Нячанге (всё включено)
Снорклинг, рыбалка, сапборд и южные заповедные острова
Начало: В порту Bến Tàu Du Lịch Nha Trang
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00, в субботу в 11:00
11 авг в 10:00
14 авг в 10:00
$46 за человека
Групповая
Морской релакс в Нячанге - всё включено
Плавать с рыбами, кататься с горки и пить коктейли в плавучем баре
Начало: У вашего отеля в центре Нячанг
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 авг в 08:15
$28 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия в Фанранг - из Нячанга (всё включено!)
Откройте для себя настоящий Вьетнам! Пагоды, контактный зоопарк и виноградные плантации в Фанранге подарят вам незабываемые впечатления
Завтра в 08:00
12 авг в 08:00
от $450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Персональный дайвинг во Вьетнаме
Понырять в компании русскоязычных профессионалов недалеко от Нячанга
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от $120 за человека
-
15%
Фотопрогулка
до 3 чел.
Ваша фотоcессия в Нячанге
Увидеть жизнь города изнутри и сделать стильные фотографии в его аутентичных местах
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $136
$160 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Авторская экскурсия «Нячанг на 360 градусов»
Прочувствовать колорит столицы с гидом - шеф-поваром вьетнамской кухни
Начало: У вашего отеля в Нячанге
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от $599 за всё до 3 чел.
Групповая
Из Нячанга - на райский остров Doi Dep
Отправиться туда, где отключается суета и включается удовольствие
Начало: В вашем отеле
Расписание: в среду и субботу в 09:30
12 авг в 09:30
15 авг в 09:30
$75 за человека
Индивидуальная
до 2 чел.
Из Нячанга - в сказочный Далат
Зайти в экстравагантный отель, прикоснуться к энергетике буддизма и пообщаться со слонами
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $330 за всё до 2 чел.
Групповая
до 14 чел.
Групповое сафари на квадроциклах
Приключение для любителей активного отдыха: манговые и рисовые плантации, эвкалиптовые рощи и горные речки на квадроциклах под присмотром инструкторов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 13:30
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
$54 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Нячанга - в Далат, самый европейский город Юго-Восточной Азии
Пройти по мосту из стекла, побывать в доме русских сказок и познакомиться с вьетнамской гастрономией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
от $450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер из аэропорта в Нячанг
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 11:00
Завтра в 00:00
от $29 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Цветущие орхидеи и царство обезьян - на катере из Нячанга
Два острова за один день
11 авг в 08:00
19 авг в 08:00
от $190 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Рассвет на сапбордах - из Нячанга
Насладиться моментом: нежиться под тёплым солнцем и слушать шум моря
Начало: Возле океануса-север Нячанга
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
10 авг в 05:00
от $30 за человека
Индивидуальная
Нячанг: от прошлого к будущему
Башни По Нагар, храм Да Бао, панорамы с 40-го этажа и белоснежный пляж
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $75 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Фотопутешествие из Нячанга в неизведанный Фанранг
Для тех, кто хочет увидеть страну глубже и навсегда сохранить её в сердце
Завтра в 11:30
10 авг в 08:00
от $440 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейный день в Далате с гибким маршрутом (из Нячанга)
В комфортном ритме по красивым и атмосферным местам с заботой о деталях
19 авг в 06:00
20 авг в 06:00
от $420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Нячанг как он есть: религия, культура, быт
По аутентичным кварталам, дивным пагодам и атмосферным местам города и его окраин - на мотоцикле
Начало: По месту вашего проживания
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от $250 за человека
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 2 июн 2026
Сложно, но классно, до этого была в Турции, не сравнить.
Беременным и с детьми не советую, пару раз, от неопытности, чуть
Беременным и с детьми не советую, пару раз, от неопытности, чуть
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О
Дата посещения: 7 мая 2026
Изумительная экскурсия! Райский спокойный уголок на окраине шумного Нячанга. Вячеслав очень интересно рассказал о вьетнамских ремеслах, их обычаях и ценностях.
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Р
Дата посещения: 8 мая 2026
Отлично!
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О
Дата посещения: 18 апр 2026
Прошло все замечательно. Наш гид Алим замечательный человек. С учётом что мы достаточно привередливы он просто для нас находка. Было
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П
Дата посещения: 16 апр 2026
Какая Крутая поездка !ставлю миллион звезд ❤️ успели посетить все локации ,узнать много нового не только касаемо экскурсионных объектов ,но
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В
Дата посещения: 14 апр 2026
Добрый день, ездили в Далат 14 апреля 2026 года. Хотим поделиться впечатлениями о поездке в Далат с гидом Артуром. Начнём
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А
Дата посещения: 1 апр 2026
Всё прошло отлично! Спасибо ребятам за организацию. Я бы сказал, что очень комфортно и уютно на лодке. Константин связался по
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Д
Дата посещения: 5 апр 2026
5 апреля были на обзорной экскурсии по Нячангу с гидом Сергеем. Проехали по основным точкам города, посмотрели на город с
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А
Дата посещения: 16 мар 2026
16 марта 2026 года ездила в Далат. Экскурсия очень понравилась! Все очень хорошо организовано. Гид, Роман, очень интересно рассказывал о
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Ч
Дата посещения: 27 фев 2026
Огромное спасибо за экскурсию в Далат. Гид Алим очень понравился. Приехал вовремя, как и договаривались. Рассказывал про каждое место,которое посетили,так
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Всего 2719 отзывов в Нячанге
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Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу
Самые популярные экскурсии в Нячанге
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Сколько стоит экскурсия по Нячангу в августе 2026
Сейчас в Нячанге можно забронировать 210 экскурсий и билетов от 5 до 1200 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 2719 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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