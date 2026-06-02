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не навернулась. Но, подготовленным будет отлично, это правда было экстремально, о чем и предупреждают инструктора.

Кстати, они замечательные, каждый раз когда было страшно, инструктор ехал со мной участок трассы.

Лично я пересаживалась с одного квадроцикла на другой 4 раза, 3 глохли по дороге, а детский и вовсе задымился. Но, обратный путь был замечательный, не такой сложный и ничего ни у кого не глохло.



С собой лучше иметь:

Балаклаву, или что-то что закроет дыхательные пути, иначе наглотаетесь пыли и насекомых.

Очки - в противном случае банановые плантации надают вам по глазам и лицу)

Закрытую удобную обувь, и можно резиновые бахилы, что бы защитить ее Перчатки, у нас были митенки свои, отлично защитили руки, но пальцы все таки в порезах от растений.



Но, если что все можно купить на месте, не проблема и не дорого , где-то 100.000 один предмет



Приехали уставшие, и довольные)

В принципе, советую)