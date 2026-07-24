Легендарные туннели Кучи и колоритный Сайгон в одном туре! Вас ждет историческое приключение из Нячанга: секретные ловушки, спуски под землю, стрельба из АК-47 и уютные улочки мегаполиса. Всё включено: комфортный слипбас, частное авто и опытный русскоговорящий гид.
Описание тураИстория, адреналин и живой город за один тур Это путешествие в «Железный треугольник» Вьетнама — место, где история оживает под вашими ногами. Мы отправимся в легендарные туннели Кучи, которые стали символом невероятной стойкости и изобретательности вьетнамского народа. Это не просто поход по музею, а погружение в атмосферу 60-х годов, в мир, скрытый глубоко под землёй, где люди не просто выживали, а создавали целые города вопреки всему. Главная фишка нашего тура — полный эффект присутствия и контраст. Мы не ограничимся сухими фактами. Вы не только увидите хитроумные ловушки и замаскированные входы, но и сможете лично проверить свою смелость, спустившись в узкие лазы. Мы продумали сложную логистику из Нячанга так, чтобы вы не тратили силы на организацию. Слипбас позволяет вам «телепортироваться» из курортного спокойствия в эпицентр истории, сохраняя бодрость. Мы не просто смотрим на экспонаты. Мы пробуем на вкус партизанский обед, слышим грохот выстрелов на полигоне и видим настоящие шрамы земли — воронки от бомб B-52. После исторической части в Кучи вы получаете современный Сайгон в подарок. Я помогу вам увидеть город не как турист из автобуса, а как первооткрыватель. Важная информация: Туннели Кучи — это самый впечатляющий военный музей под открытым небом. Мы подготовили для вас комфортный индивидуальный тур, который позволит увидеть максимум, не теряя времени на организацию. Формат: Ночной переезд на комфортабельном слипбасе (автобус с кроватями) позволяет сэкономить на отеле и приехать в Сайгон полным сил. Гид: Весь день в Хошимине и Кучи вас сопровождает профессиональный русскоговорящий гид. Транспорт: Внутри города и до туннелей вы передвигаетесь на индивидуальном авто с кондиционером — только ваша компания, никаких очередей и ожиданий. Гибкость: Тур индивидуальный, поэтому мы можем адаптировать время и маршрут под ваши пожелания. Важно: Спуск в туннели добровольный и безопасный (участки расширены для туристов), но не рекомендуется людям с сильной клаустрофобией.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Выставка партизанских ловушек
- Прогулка по джунглям (где увидите бесчисленное количество тайных входов-выходов в туннели, замаскированные под маскитники вентиляционные отверстия, полевые окопы, подбитые американские танки, огромные воронки от американской авиабомбы B-52)
- Посещение полигона
- Туннель высотой 40 см
- Полевая кухня
Что включено
- Билеты на спальный автобус Нячанг - Хошимин - Нячанг
- Трансфер на комфортабельном авто по маршруту в Хошимине и до туннелей Кучи
- Сопровождение профессионального русскоговорящего гида
- Входные билеты в исторический комплекс Кучи
- Дегустация партизанского чая и маниока
Что не входит в цену
- Завтрак - от 5$ с чел.
- Обед - от 10$ с чел.
- Стрельба на полигоне - от 10$ за 10 патронов
- Обзорная экскурсия по Хошимину в свободное время: 120$ (за 1-2 чел.) или 50$ с чел. (для групп от 3-х чел.)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нячанг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
Важная информация
- Туннели Кучи - это самый впечатляющий военный музей под открытым небом. Мы подготовили для вас комфортный индивидуальный тур, который позволит увидеть максимум, не теряя времени на организацию
- Формат: Ночной переезд на комфортабельном слипбасе (автобус с кроватями) позволяет сэкономить на отеле и приехать в Сайгон полным сил
- Гид: Весь день в Хошимине и Кучи вас сопровождает профессиональный русскоговорящий гид
- Транспорт: Внутри города и до туннелей вы передвигаетесь на индивидуальном авто с кондиционером - только ваша компания, никаких очередей и ожиданий
- Гибкость: Тур индивидуальный, поэтому мы можем адаптировать время и маршрут под ваши пожелания
- Важно: Спуск в туннели добровольный и безопасный (участки расширены для туристов), но не рекомендуется людям с сильной клаустрофобией
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Ездили из Нячанга в туннели Кучи В Хошимине нас встретил гид Mr. Чинь, и мы поехали в Кучи на минивене к открытию, были первыми, осмотрели экспозицию без толп Mr. Чинь
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М
Поездка очень понравилась! Если отдыхаете в Нячанге — обязательно съездите:)
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Тур входит в следующие категории Нячанга
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