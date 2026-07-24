Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Легендарные туннели Кучи и колоритный Сайгон в одном туре! Вас ждет историческое приключение из Нячанга: секретные ловушки, спуски под землю, стрельба из АК-47 и уютные улочки мегаполиса. Всё включено: комфортный слипбас, частное авто и опытный русскоговорящий гид. 5 2 отзыва

NewSunrise Ваш гид в Нячанге Задать вопрос Индивидуальный тур $280 за тур Цена за 1-13 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 🇬🇧 1 день 1-13 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание тура История, адреналин и живой город за один тур Это путешествие в «Железный треугольник» Вьетнама — место, где история оживает под вашими ногами. Мы отправимся в легендарные туннели Кучи, которые стали символом невероятной стойкости и изобретательности вьетнамского народа. Это не просто поход по музею, а погружение в атмосферу 60-х годов, в мир, скрытый глубоко под землёй, где люди не просто выживали, а создавали целые города вопреки всему. Главная фишка нашего тура — полный эффект присутствия и контраст. Мы не ограничимся сухими фактами. Вы не только увидите хитроумные ловушки и замаскированные входы, но и сможете лично проверить свою смелость, спустившись в узкие лазы. Мы продумали сложную логистику из Нячанга так, чтобы вы не тратили силы на организацию. Слипбас позволяет вам «телепортироваться» из курортного спокойствия в эпицентр истории, сохраняя бодрость. Мы не просто смотрим на экспонаты. Мы пробуем на вкус партизанский обед, слышим грохот выстрелов на полигоне и видим настоящие шрамы земли — воронки от бомб B-52. После исторической части в Кучи вы получаете современный Сайгон в подарок. Я помогу вам увидеть город не как турист из автобуса, а как первооткрыватель. Важная информация: Туннели Кучи — это самый впечатляющий военный музей под открытым небом. Мы подготовили для вас комфортный индивидуальный тур, который позволит увидеть максимум, не теряя времени на организацию. Формат: Ночной переезд на комфортабельном слипбасе (автобус с кроватями) позволяет сэкономить на отеле и приехать в Сайгон полным сил. Гид: Весь день в Хошимине и Кучи вас сопровождает профессиональный русскоговорящий гид. Транспорт: Внутри города и до туннелей вы передвигаетесь на индивидуальном авто с кондиционером — только ваша компания, никаких очередей и ожиданий. Гибкость: Тур индивидуальный, поэтому мы можем адаптировать время и маршрут под ваши пожелания. Важно: Спуск в туннели добровольный и безопасный (участки расширены для туристов), но не рекомендуется людям с сильной клаустрофобией.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Выставка партизанских ловушек

Прогулка по джунглям (где увидите бесчисленное количество тайных входов-выходов в туннели, замаскированные под маскитники вентиляционные отверстия, полевые окопы, подбитые американские танки, огромные воронки от американской авиабомбы B-52)

Посещение полигона

Туннель высотой 40 см

Полевая кухня Что включено Билеты на спальный автобус Нячанг - Хошимин - Нячанг

Трансфер на комфортабельном авто по маршруту в Хошимине и до туннелей Кучи

Сопровождение профессионального русскоговорящего гида

Входные билеты в исторический комплекс Кучи

Дегустация партизанского чая и маниока Что не входит в цену Завтрак - от 5$ с чел.

Обед - от 10$ с чел.

Стрельба на полигоне - от 10$ за 10 патронов

Обзорная экскурсия по Хошимину в свободное время: 120$ (за 1-2 чел.) или 50$ с чел. (для групп от 3-х чел.)

Личные расходы Место начала и завершения? Нячанг Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 1 дня Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел. Важная информация Туннели Кучи - это самый впечатляющий военный музей под открытым небом. Мы подготовили для вас комфортный индивидуальный тур, который позволит увидеть максимум, не теряя времени на организацию

Формат: Ночной переезд на комфортабельном слипбасе (автобус с кроватями) позволяет сэкономить на отеле и приехать в Сайгон полным сил

Гид: Весь день в Хошимине и Кучи вас сопровождает профессиональный русскоговорящий гид

Транспорт: Внутри города и до туннелей вы передвигаетесь на индивидуальном авто с кондиционером - только ваша компания, никаких очередей и ожиданий

Гибкость: Тур индивидуальный, поэтому мы можем адаптировать время и маршрут под ваши пожелания

Важно: Спуск в туннели добровольный и безопасный (участки расширены для туристов), но не рекомендуется людям с сильной клаустрофобией Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.