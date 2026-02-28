Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

от 250 000 ₽ за человека

Описание тура

Авторский тур по Вьетнаму — 13 дней, которые вы будете вспоминать годами

За 13 дней вы увидите не один Вьетнам.

Вы увидите несколько разных стран в одной:

Горы и море Французское наследие и азиатскую современность Тишину природы и энергию мегаполисов

И главное — вы проживёте всё это глубоко, осмысленно и без спешки

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Это не тур по программе

Это путешествие, которое я создавала сердцем — и проведу лично.

Если вы хотите просто поставить галочку был во Вьетнаме — это не сюда.

Если вы хотите прожить страну глубоко, эмоционально и по-настоящему — вам со мной

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В чём главная ценность этого тура?

Я путешествовала по Вьетнаму два месяца, чтобы собрать яркую, индивидуальную программу из самых интересных мест и выстроить их в цельную историю

Мы будем двигаться с Севера на Юг, раскрывая уникальную красоту и характер каждого региона.

Вы не просто увидите экзотические локации!

Вы поймёте их место и значение в истории страны.

Услышите легенды, которые не рассказывают на потоковых экскурсиях.

Увидите Вьетнам изнутри — через культуру, символы, традиции и нюансы.

Каждый наш день — это не набор смотровых.

Это сюжет. Атмосфера. Контекст. Погружение.

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Что вы проживёте за 13 дней:

Бухты, где туман медленно открывает карстовые скалы

2. Вечера, где улицы загораются сотнями разноцветных фонариков

3. Канатные дороги над морем, горами и джунглями

4. Пещеры и ландшафты, от которых захватывает дыхание

5. Города, где прошлое и настоящее переплетены в живую ткань

Побережье с золотым песком и пальмами

И всё это — без спешки, без толпы, без погони за флажком

Потому что группа — всего 5 человек!

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Почему формат мини-группы меняет всё?

Пять участников — это:

гибкость маршрута

возможность остановиться там, где действительно красиво

живой диалог вместо лекции

ощущение путешествия с друзьями

Вы не растворяетесь в группе.

Вы становитесь частью истории.

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Что включено в стоимость:

Два внутренних перелёта по Вьетнаму Все трансферы и перемещения Отели с завтраками Все входные билеты и канатные дороги Полное сопровождение 13 дней

Вам не нужно думать о логистике.

Не нужно искать информацию.

Не нужно переживать.

Вы просто приезжаете — и проживаете глубокий, трансформирующий опыт

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В чём реальное отличие моего тура?

Я — гид-экскурсовод с опытом проведения туров по Крыму, Северному Кавказу, Китаю и Вьетнаму.

Но главное — я искренне восхищаюсь Вьетнамом

Знаю его истории, сказания, культурные коды и скрытые смыслы.

Я покажу вам страну так, как её не покажет человек, приехавший работать сезон.

Это авторское путешествие.

И вы будете чувствовать это каждый день

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Бонус:

Помогу подобрать удобные международные авиабилеты

Проконсультирую по подготовке к поездке

Вы не останетесь одни — ни на этапе планирования, ни в самом путешествии

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Я обещаю - в этом туре вы не просто поставите галочку на карте, вы прочувствуете и проживете Вьетнам через все свои шесть чувств!

Иногда одно правильное путешествие меняет внутреннее состояние сильнее, чем годы медитаций!