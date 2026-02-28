Описание тура
Авторский тур по Вьетнаму — 13 дней, которые вы будете вспоминать годами
За 13 дней вы увидите не один Вьетнам.
Вы увидите несколько разных стран в одной:
Горы и море
Французское наследие и азиатскую современность
Тишину природы и энергию мегаполисов
И главное — вы проживёте всё это глубоко, осмысленно и без спешки
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Это не тур по программе
Это путешествие, которое я создавала сердцем — и проведу лично.
Если вы хотите просто поставить галочку был во Вьетнаме — это не сюда.
Если вы хотите прожить страну глубоко, эмоционально и по-настоящему — вам со мной
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В чём главная ценность этого тура?
Я путешествовала по Вьетнаму два месяца, чтобы собрать яркую, индивидуальную программу из самых интересных мест и выстроить их в цельную историю
Мы будем двигаться с Севера на Юг, раскрывая уникальную красоту и характер каждого региона.
Вы не просто увидите экзотические локации!
Вы поймёте их место и значение в истории страны.
Услышите легенды, которые не рассказывают на потоковых экскурсиях.
Увидите Вьетнам изнутри — через культуру, символы, традиции и нюансы.
Каждый наш день — это не набор смотровых.
Это сюжет. Атмосфера. Контекст. Погружение.
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Что вы проживёте за 13 дней:
Бухты, где туман медленно открывает карстовые скалы
2. Вечера, где улицы загораются сотнями разноцветных фонариков
3. Канатные дороги над морем, горами и джунглями
4. Пещеры и ландшафты, от которых захватывает дыхание
5. Города, где прошлое и настоящее переплетены в живую ткань
Побережье с золотым песком и пальмами
И всё это — без спешки, без толпы, без погони за флажком
Потому что группа — всего 5 человек!
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Почему формат мини-группы меняет всё?
Пять участников — это:
гибкость маршрута
возможность остановиться там, где действительно красиво
живой диалог вместо лекции
ощущение путешествия с друзьями
Вы не растворяетесь в группе.
Вы становитесь частью истории.
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Что включено в стоимость:
Два внутренних перелёта по Вьетнаму
Все трансферы и перемещения
Отели с завтраками
Все входные билеты и канатные дороги
Полное сопровождение 13 дней
Вам не нужно думать о логистике.
Не нужно искать информацию.
Не нужно переживать.
Вы просто приезжаете — и проживаете глубокий, трансформирующий опыт
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В чём реальное отличие моего тура?
Я — гид-экскурсовод с опытом проведения туров по Крыму, Северному Кавказу, Китаю и Вьетнаму.
Но главное — я искренне восхищаюсь Вьетнамом
Знаю его истории, сказания, культурные коды и скрытые смыслы.
Я покажу вам страну так, как её не покажет человек, приехавший работать сезон.
Это авторское путешествие.
И вы будете чувствовать это каждый день
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Бонус:
Помогу подобрать удобные международные авиабилеты
Проконсультирую по подготовке к поездке
Вы не останетесь одни — ни на этапе планирования, ни в самом путешествии
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Я обещаю - в этом туре вы не просто поставите галочку на карте, вы прочувствуете и проживете Вьетнам через все свои шесть чувств!
Иногда одно правильное путешествие меняет внутреннее состояние сильнее, чем годы медитаций!
Программа тура по дням
Ханой - первая встреча
Вы выходите из аэропорта — и в этот момент начинается не просто путешествие. Начинается ваше личное знакомство с Юго-Восточной Азией.
Сегодня сбор группы. Рейсы у всех участников в разное время, поэтому каждому будет заказан индивидуальный трансфер из аэропорта в отель. Водитель встретит вас на выходе с досмотров с именной табличкой. Без стресса, без суеты.
По дороге в отель перед вами откроется первый вьетнамский калейдоскоп: нескончаемые потоки байков, французские фасады, красные флаги, уличные кафе с крошечными пластиковыми стульчиками. Это живой, настоящий, пульсирующий Ханой.
Вечером, после сбора группы, мы отправимся в Старый квартал — место, где Вьетнам раскрывается честно и без декораций. Вы не просто увидите его — вы растворитесь в нём. Запах лайма и специй, звон посуды, крики торговцев, мерцание фонарей — все чувства включаются одновременно.
А затем — гастрономический ритуал посвящения. Мы отправимся в рестораны, отмеченные гидом Michelin Guide. Это не туристические точки — это места, где рождается современная вьетнамская гастрономия.
У вас будет возможность попробовать:
легендарный вьетнамский кофе с яйцом — бархатный, густой, с кремовой текстурой, словно десерт;
освежающий кофе на кокосовом молоке;
насыщенный южный кофе со сгущёнкой;
авторские блюда от лучших шефов города.
Я обещаю - в этом туре вы не просто поставите галочку на карте, вы прочувствуете и проживете Вьетнам через все свои шесть чувств!
Прикосновение к легендам и живой истории
Сегодня мы погружаемся в душу столицы.
Утро начнём у озера Хоан Кием (Возвращенного Меча) — места, с которого начинается история города. Я расскажу вам легенду о золотой черепахе и волшебном мече, подаренном императору. Мы пройдём по Мосту Утренней Зари к храму Нефритовой горы и увидим остров Черепахи — символ Ханоя.
Далее — мавзолей Хо Ши Мина. Мы поговорим не только о личности лидера, но и о том, как формировался современный Вьетнам, почему страна выглядит именно так и какие исторические решения повлияли на её путь.
Посетим Пагоду на одной колонне. По легенде, именно здесь один из императоров Вьетнама просил богиню Гуаньинь о сыне, который спустя несколько месяцев ему был дарован.
А вечером нас ждёт кульминация — туристическое место Train Street. Узкая улица, где поезд проходит буквально на расстоянии вытянутой руки. Когда раздаётся сигнал и вибрация чувствуется под ногами — эмоции невозможно описать словами.
Бухта Халонг - всемирное наследие Юнеско
Это день, который закрывает главный запрос большинства путешественников: увидеть Вьетнам таким, каким его показывают на открытках.
Сегодня рано утром мы выедем из Ханоя и отправимся в сторону моря. По дороге заедем на самую знаменитую ферму по выращиванию вьетнамского жемчуга. Нам покажут как добывают и обрабатывают жемчуг, а также ювелирный процесс создания украшений. При желании, вы сможете купить драгоценные изделия.
Далее мы сядем на прогулочный корабль и вы поймете почему люди летят со всего мира, чтобы увидеть бухту Халонг.
В программе у нас круиз по бухте, посещение островов, прогулка по красивейшей пещере Surprising Cave — природному храму с залами, которые не уступают архитектуре великих цивилизаций. А также подъем на смотровую острова Титова. Если позволит погода, отсюда вы сможете сделать кадры, которые выглядят как обложка National Geographic.
Ну и в завершение - любование закатом в бухте Халонг.
обед на корабле входит в стоимость тура!
Хой Ан - вечер, который останется в сердце
Сегодня мы перелетаем в центральный Вьетнам и оказываемся в Хой Ане — городе, где время будто замедлилось.
Если быть совершенно откровенной - это мой любимый город во Вьетнаме.
Днём он очарователен. Но вечером становится волшебным.
Тысячи фонариков загораются одновременно. Река отражает золотой свет. Музыка льётся из открытых дверей домов. Вы садитесь в лодку, зажигаете свечу и отпускаете фонарик в воду.
Это туристический аттракцион, но, в то же время, и момент тишины внутри, когда вы формулируете своё желание и отпускаете его во Вселенную.
Хой Ан - древний морской порт. Здесь испокон веков уживались разные народы. Взаимодействовали, торговали, создавали семейные союзы. Поэтому туристам всегда рады и готовы предложить лучшее: шелк, потрясающие картины, плетеные сумки, уникальные изделия ручной работы.
Также Хой Ан славится на весь Вьетнам своими швейными мастерскими. Здесь их больше сотни. Вы сможете заказать наряд из любой ткани и любого фасона. Заказ будет выполнен в течение одних-двух суток.
Бана Хиллз - прогулка по мосту Руки Бога
Сегодня — подъём в горы, в парк Ba Na Hills.
Канатная дорога поднимает нас сквозь джунгли и облака. Температура меняется, воздух становится свежим.
И вот вы стоите на знаменитом Golden Bridge — мосту, который держат гигантские каменные руки. Это не просто фото-локация. Это ощущение нереальности происходящего. Вы будто на границе миров.
Фото этого моста - современная визитная карточка Вьетнама.
Но на нем мы не остановимся и прогуляемся по всем тематическим площадкам Bana Hills.
Побываем в райском саду, французском квартале с каруселями, китайской буддийской пагоде, европейской деревне. И, конечно, заглянем во все замки.
А также, перекусим в уютных кафе, словно сошедших с изображений европейских кофеен конца 19 века. Времен Хемигуэя, абсента и Густава Климта.
Уникальные лодки, ткани и бессмертное искусство
Сегодня будет день аутентики! Ведь старый город Хойан является объектом Всемирного наследия Юнеско, а также входит в 10 самых красивых городов Мира!
Утром мы покатаемся на круглых кокосовых лодках — традиционном транспорте местных рыбаков. Раньше налоги на плавсредства считали по длине носа. Нет носа - нет налога. Так появились эти круглые лодки, которые сейчас стали настоящим аттракционом для туристов!
Далее — посещение фотовыставки одного из 10 лучших фотографов-портретистов мира. Rehab - француз. Но, в свое время, на столько был очарован Вьетнамом, что провел несколько месяцев в путешествиях по отдаленным деревням. Он хотел сохранить разнообразие уникальной культуры каждой народности этой страны путем отражения ее в лицах и образах людей. Его портреты — это истории человеческих жизней, запечатлённые в одном взгляде. Позже, Rehab переехал во Вьетнам и поселился в Хой Ане, где живет и сейчас.
Вечером — шоппинг. Но не просто закупка безделушек, а поиски интереснейших, аутентичных находок. Этот город известен своими тканями:
бамбук,
бамбук с шёлком,
хлопок,
чистый вьетнамский шёлк.
Ну и конечно, вы сможете купить фонарики на любой вкус.
Отсюда вы привезете не только магниты, но и вещи с настоящей историей.
Ласковые пляжи Нячанга
Наконец вас ждут отдых, прогулки по набережной, купание в тёплом Южно-Китайском море, вечерние променады под шум волн. После трех расслабленных дней настоящего курортного отдыха, вы снова будете готовы к приключениям!
Древняя цивилизация и гастро-открытия
10-11-12 дни - свободные. Вы будете отдыхать, купаться в море, наслаждаться теплом вьетнамского побережья и заряжаться энергией на ближайшие месяцы.
Но, для тех, кто не любит весь день проводить на пляже, я составила не трудную дополнительную программу. Участие по желанию.
Итак, сегодня у нас храмовый комплекс Po Nagar — напоминание о древнем королевстве Чампа. Я расскажу интересную историю о том, как Чампа удавалось быть отдельным королевством вплоть до конца 13 века, но за одну войну стало частью Вьетнама, сформировав его центр и юг. Вы прикоснётесь к культуре, существовавшей задолго до того Вьетнама, который мы знаем сейчас.
Днем нас ждет длинная прогулочная набережная Нячанга, пальмы и ласковое море.
Ну а вечерами — гастро-туры по ресторанам, отмеченным Michelin Guide. Это будут вечера вкусовых открытий и эстетического наслаждения.
Далат - город вечной весны
Горный Далат встречает прохладой и цветами. Этот город находится в горах, на высоте 1500 метров над уровнем моря, посреди сосновых лесов. Температура воздуха круглый год не поднимается выше 27 градусов. Именно поэтому здесь такой комфортный климат для выращивания овощей, фруктов, цветов и даже винограда. Вина Далата - лучшие во Вьетнаме.
А из-за большого количества зеленых парков и постоянного цветения, Далат считается городом молодоженов. Здесь устраивают свадьбы и проводят медовые месяцы.
Также заедем на ферму по производству самого дорогого кофе в мире - Лювак. Вы увидите весь процесс и попробуете напиток, который ценится гурманами планеты.
Далее отправимся в Crazy House - комплекс, который входит в 10-ку самых странных зданий в мире. Этакий Гауди по-вьетнамски.
А самое интересное, что мы сегодня увидим - буддийская пагода Linh Phuoc. История ее создания восхищает, ведь в отделке были использованы кусочки битого стекла и фарфора.
Французы, покидая свою колонию в 1945 году, не смогли вывезти хрупкие дорогие сервизы из богатых домов престижного курорта Далата. И предпочли все разбить, чтобы ничего не досталось вьетнамцам. Но местные - не дали пропасть даже осколкам произведений керамического искусства. Собрали их и украсили пагоду, показывая, что даже из битого стекла можно создать духовную красоту.
Пол дня в Хойане и перелет в Нячанг
Первая половина дня сегодня у нас отведена на шопинг и прогулки по сказочным улочкам Хойана. Здесь вы найдёте множество магазинчиков с изделиями из кожи: обувь, сумки, аксессуары. А также, украшения и поделки из рога буйвола, кокоса, дерева. Не говоря уже о таких ярких картинах от местных художников в арт-галереях.
А вечером мы перелетаем в Нячанг.
После насыщенной впечатлениями программы, ваше тело и психика потребуют отдыха.
При желании, вы сможете записаться на массаж. Также в нашем отеле есть небольшой бассейн на крыше.
Еще один свободный день на море
Сегодня вечером вы почувствуете, что наше путешествие понемногу подходит к своему завершению. Но воспоминания теперь навсегда останутся с вами.
Грандиозный парк Vinwonders на острове Pearl
Сегодня день, когда взрослые снова становятся детьми!
Мы отправимся на знаменитый остров Vinpearl. Уже сама дорога сюда станет отдельным приключением. Мы пересечём морской залив по одной из самых красивых канатных дорог Азии. Под ногами — лазурная вода Южно-Китайского моря, вокруг — зеленые острова и бескрайний горизонт.
Но самое интересное ждёт впереди.
Vinwonders — это настоящий город развлечений, где каждый найдёт что-то для себя независимо от возраста. Огромная территория парка разделена на несколько тематических зон, каждая из которых словно переносит вас в новый мир.
Любителей адреналина ждут американские горки, головокружительные аттракционы и башни свободного падения.
Тем, кто предпочитает более спокойный отдых, понравятся прогулки по сказочным аллеям парка, тропические сады и живописные смотровые площадки с потрясающими видами на побережье Нячанга.
Отдельного внимания заслуживает огромный аквапарк — один из лучших во Вьетнаме.
Мы также посетим океанариум, где можно увидеть сотни видов морских обитателей со всего мира. Здесь акулы проплывают буквально над вашей головой, разноцветные тропические рыбы создают живые картины, а подводный мир открывается совсем с другой стороны.
А вечером нас ждёт настоящее волшебство!
С наступлением темноты парк преображается. Замок в центре острова загорается тысячами огней, звучит музыка, начинается грандиозное шоу фонтанов, света и спецэффектов. Всё вокруг напоминает декорации к сказочному фильму.
Этот день может стать одним из самых эмоциональных за всё путешествие!
Прощаемся, но воспоминания остаются
Сегодня каждому участнику будет организован индивидуальный трансфер в аэропорт. С теми, кто вылетает вечером, успеем еще раз прогуляться по туристическому центру Нячанга, докупить сувениров.
Покидать эту удивительную страну совсем не хочется, но я уверена, что проведенные здесь дни останутся с вами как история самого интересного приключения в котором вам довелось побывать!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение 24/7 по всей программе профессиональным гидом - автором тура
- Все переезды по маршруту на заказных минивенах
- Все внутренние авиаперелеты по Вьетнаму
- Проживание в отелях 3-4 звезды
- Завтраки
- Входные билеты на все достопримечательности, в музеи и все канатные дороги по программе
- Консультация по покупке самых выгодных авиабилетов
- Индивидуальный трансфер каждому участнику из аэропорта Ханоя в отель в первый день тура и из отеля в аэропорт Нячанга в последний день тура
- Сопровождение в чате группы в Телеграм 24/7
Что не входит в цену
- Международный авиаперелет до Ханоя к началу тура и обратно из Нячанга
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение
- Дополнительные экскурсии и активности, не заявленные в программе
- Посещение вечернего шоу в Хой Ане (только по желанию участников)
- Медицинская туристическая страховка
- Личные расходы и расходы на сувениры