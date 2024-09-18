Путешествие на два дня в горный Далат, в котором мы познакомимся со сказочным городом во всей красе. Необычный климат и природу этого места заметили еще французы при колонизации.Сейчас Далат –

наполовину европейский город с ухоженными и чистыми улицами, множеством зелени и цветов. Я покажу вам кофейные плантации, пагоды и храмы, великолепное здание вокзала и многое другое. Мы погрузимся в разнообразие рынков и парков, поднимемся по канатной дороге и побываем у живописных водопадов.

Описание тура

Программа экскурсии

День первый:

Пагода Linh Phước

Храм религии Каодай

Ж. Д. вокзал

Парк цветов

Канатная дорога и храм Trúc Lâm

Крэйзи Хаус

Рынок и еда Далата

Кафе "100 крыш" и дорога к Луне

Бокал вина на крыше отеля

День второй:

Смотровая площадка в горах

Кофейные плантации и зверьки мусанги

Цех по производству шелковой нити и тканей

Водопад "Элефант"

Храм и серебряный Будда

Водопад Понгур

Смотровая площадка в ущелье

Далат — город эмоций

Мы безумно любим Далат, этот волшебный город в горах, который дарит невероятные эмоции. Здесь царит атмосфера превосходного кофе, бонсай и артишокового чая. Город славится своей красотой и чистотой, с ухоженными домами и тротуарами для пешеходов — редкость для Вьетнама. Построенный французами, он сохраняет свою европейскую атмосферу, что ощущается повсюду.

День первый: Путешествие в Далат

Экскурсия начинается с поездки в Далат. Виды гор и долин, маленькие водопады и смена климата и растительности создают уникальную атмосферу. По прибытии в город вы сразу поймете, почему его называют "городом теплиц". Здесь выращивают овощи и клубнику для всего Юга Вьетнама, а также множество цветов.

Пагода Линь Фуок

Первой остановкой станет невероятно красивая пагода, которую мы считаем одним из самых удивительных творений человеческих рук. Этот храм очаровывает своей архитектурой, напоминающей мозаику с множеством уникальных элементов. Это не просто храм, а целый комплекс, каждый уголок которого нужно увидеть.

Храм религии Каодай

Стиль этого храма резко отличается от пагоды Линь Фуок, но он не менее интересен. Расположенный на возвышенности, он открывает потрясающий вид на поля и теплицы. Религия, которую здесь проповедуют, призвана объединить различные верования, и в храме можно увидеть пантеон святых, включая известных исторических личностей.

Железнодорожная станция

Построенная в 1932 году, эта станция стала национальным памятником благодаря своей уникальности. Здесь сохранились два паровоза, и даже сейчас можно прокатиться на одном из них до пагоды Линь Фуок. Это место хранит память о колониальном прошлом и привлекает множество туристов.

Парк цветов

Далат известен как "город цветов", и наш маршрут обязательно включает остановку в парке цветов. Здесь проходят выставки и соревнования, а также свадебные фотосессии. Парк поражает разнообразием растений и цветов, среди которых особенно выделяются бонсай.

Буддийский комплекс Чук Лам

Этот недавно построенный комплекс стал одним из основных туристических мест Далата. Он окружен сосновым лесом и предлагает чистый воздух и уединение. Мы доберемся до него на канатной дороге, наслаждаясь великолепными видами.

Крэйзи Хаус

Завершает наш день гостиница-музей "Крэйзи Хаус". Это место с необычной архитектурой, где нет прямых линий. Строительство продолжается, и дом все еще дополняется новыми элементами. Здесь мы завершим день вечерней программой.

Поход на рынок и стрит-фуд

Далат предлагает уникальную атмосферу и разнообразие местной кухни. Вечером жизнь в городе наполняется энергией, и рынок становится центром событий. Здесь можно попробовать местные деликатесы и насладиться стрит-фудом.

Кафе "100 крыш"

Это кафе привлекает своей необычной атмосферой и лабиринтом, ведущим к крыше, откуда открывается прекрасный вид на ночное небо. Тем, кто найдет путь к Луне, мы предложим бокал далатского вина.

День второй: Природа и приключения

На второй день нас ждут водопады Элефант и Понгур, а также множество других интересных мест. Мы отправимся по живописным маршрутам, окруженным соснами и горами, чтобы насладиться красотой природы.

Кофейные плантации и мусанги

Вы увидите множество кофейных плантаций и узнаете о производстве кофе в Вьетнаме. Мы расскажем о кофе Копи Лювак, который производится с помощью мусангов.

Цех по производству шелка

Следующая остановка — цех по производству шелка, где вы сможете увидеть процесс создания этого ценного материала.

Водопад Элефант

Водопад Элефант впечатляет своими размерами и мощью. Здесь вы сможете насладиться красотой природы и сделать незабываемые фотографии.

Водопад Понгур

Понгур — самый красивый водопад Далата, окруженный зеленью и спокойствием. Здесь можно отдохнуть и насладиться природой.

Смотровая площадка в ущелье

На обратном пути мы сделаем остановку на смотровой площадке, откуда открывается великолепный вид на окрестности. Это станет прекрасным завершением нашего путешествия.

Если вы еще раздумываете, стоит ли ехать в Далат, ответ однозначен: "Да". Этот город, полный цветов и свежести, оставит в вашем сердце незабываемые впечатления.