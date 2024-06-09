Авторский тур
2 дня
Краски Далата. Покоряя вершину (2 дня)
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$220 за человека
Авторский тур
2 дня
На мотобайке по Данангу и Хойану
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$345 за человека
Авторский тур
2 дня
Авторский тур Другой Вьетнам (2 дня) в Нячанге
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму: джунгли, водопады, рыбацкие деревни и дикие пляжи ждут вас на этом двухдневном туре
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$220 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «На выходные»
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