Авторский тур
2 дня
Краски Далата. Покоряя вершину (2 дня)
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$220 за человека
Авторский тур
2 дня
На мотобайке по Данангу и Хойану
Начало: По договорённости
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$345 за человека
Авторский тур
2 дня
Авторский тур Другой Вьетнам (2 дня) в Нячанге
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вьетнаму: джунгли, водопады, рыбацкие деревни и дикие пляжи ждут вас на этом двухдневном туре
Начало: Мы заедем за Вами в отель
Расписание: По запросу.
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
$220 за человека
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур из Нячанга в Далат
Погрузитесь в атмосферу Далата: "Долина любви", отель "Сумасшедший дом", гигантские гортензии и дегустация кофе. Уникальное путешествие для всей семьи
Начало: Нячанг, стартуем из вашего отеля в 06:00 утра
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$390 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нячангу в категории «Индивидуальные»
Самые популярные туры этой рубрики в Нячанге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Сколько стоит тур в Нячанге в июне 2024
Сейчас в Нячанге в категории "Индивидуальные" можно забронировать 4 тура от 220 до 390.
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на тур в Нячанге? Предлагаем купить тур с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Вьетнама на русском языке