Полезная информация о Вини

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Местное время в Вини
02:1022
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇳 Вьетнам
Название городаВинь
По-английскиVinh
Столица регионаВинь является столицей региона
Население города163 759 чел.
АэропортВинь VII
Часовой поясAsia/Bangkok
Средняя высота12 м. от уровня моря

Где находится Винь на карте

Винь фото города
Винь

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