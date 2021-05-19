Полезная информация о Вини
Что нужно знать о Вини: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Винь, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Вини
02:1022
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇻🇳 Вьетнам
|Название города
|Винь
|По-английски
|Vinh
|Столица региона
|Винь является столицей региона
|Население города
|163 759 чел.
|Аэропорт
|Винь VII
|Часовой пояс
|Asia/Bangkok
|Средняя высота
|12 м. от уровня моря
Где находится Винь на карте
Винь