Самые красивые 🤩 места и главные достопримечательности 🏛️ Ямайки! Фото и видео, описания - где стоит побывать на Ямайке, куда и когда поехать отдыхать. Рассказываем в интересной статье о стране, её курортах, городах, визе, кухне 🥧, праздниках, народе и Карибском море

Бамбуковый туризм на Ямайке

Ямайка является одним из самых популярных туристических направлений в Карибском бассейне и особенно известна своими курортами с "все включено". Остров полон легендарных туристических мест - Монтего-Бей, Негрил, Очо-Риос и это лишь малая часть. Это большая страна, географически разнообразная и чтобы хорошо её изучить не стоит ограничиваться пределами вашего курорта.

Общие сведения о стране

Где находится Ямайка

В Карибском море в 90 милях к югу от Кубы

Ямайка на карте мира

Территория – площадь около 10 991 квадратных километров (234,964 км. в длину, 82,0765 км в ширину);

– площадь около 10 991 квадратных километров (234,964 км. в длину, 82,0765 км в ширину); Столица Ямайки – Кингстон;

– Кингстон; Официальный язык – английский; местный — патуа;

– английский; местный — патуа; Религии – в основном ямайцы протестанты, а также католики и растафари;

– в основном ямайцы протестанты, а также католики и растафари; Валюта – Ямайский доллар; Доллар США широко тоже принят;

– Ямайский доллар; Доллар США широко тоже принят; Телефонный код страны – +1876;

– +1876; Чаевые – принято платить 10-15% от стоимости услуги;

– принято платить 10-15% от стоимости услуги; Официальный сайт страны – http://www.jamaica.gov.jm.

Климат, или когда лучше ехать

На всей территории страны тропический климат.

Высокий туристический сезон (декабрь-март).Ожидайте солнечных, теплых дней, особенно на побережье. Небольшое количество осадков, за исключением Порт-Антонио и северо-востока. Ночью может стать холодно, особенно в горах.

Избегайте посещения во время весенних каникул, так как если вы отправитесь на Ямайку во время сезона весенних каникул в Америке в марте, вы заплатите 25% или более за все

Средний туристический сезон (апрель-май). Хорошее время для посещения; погода по-прежнему довольно сухая (опять же, за исключением Порт-Антонио). Снижение цен на проживание. Гораздо меньше туристов, особенно в больших курортах/круизных портах.

Низкий сезон (июнь-ноябрь). В это время тут льют сильные ливни, за исключением южного побережья, а также бушуют штормы, в том числе ураганы, которые обычно длятся с августа по октябрь.

Многие из лучших фестивалей в Ямайке проходят в середине лета

Культура Ямайки

Артист поёт в украшении национального флага Ямайки

Ямайская культура описывает ямайскую религию, ямайский образ жизни и ямайское общество в целом. Ямайская культура - это то, что определяет народ. Богатое культурное и историческое наследие ждет посетителей на Ямайке, от древних фортов, охраняющих старые пиратские города до уникальной истории растафарианства и таинственной культуры маронов. И, конечно же, это место рождения музыки регги, которую каждый день празднуют повсюду, на этом веселом острове.

Нужна ли виза для въезда в Ямайку?

Для того, чтобы посетить Ямайку в 2019 году гражданам РФ виза не нужна, но это только в том случае если срок вашего пребывания в стране не продлится более 30 дней.

Каковы требования к въезду в Ямайку?

Для въезда Вам потребуется:

загранпаспорт , действительный в течение по крайней мере шести месяцев с даты въезда.

, действительный в течение по крайней мере шести месяцев с даты въезда. обратные билеты на самолёт или паром (смотря каким способом вы прибыли в страну);

на самолёт или паром (смотря каким способом вы прибыли в страну); подверждение брони отеля ;

; и конечно же подтверждение платежеспособности на весь срок пребывания в стране (50$ на каждый день);

на весь срок пребывания в стране (50$ на каждый день); детям страше 14 лет, как и взрослым необходим паспорт (платежеспособность предоставляют родители);

если ребенок отправляется на Ямайку без родителей, например, с бабушкой или дедушкой или в составе туристической группы, то им необходимо предоставить наториально завереный документ, в котором родители дают свое согласие на выезд ребенка за границу.

Выезд несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых на Ямайку не допустим

Таможенные правила

Пассажиры могут ввозить на Ямайку беспошлинный товар в количествах, которые они могут разумно использовать для личных нужд.

Возможно (хотя и маловероятно), что вам может потребоваться доказательство того, что портативные компьютеры и другие дорогие предметы (особенно электроника) предназначены для личного использования; в противном случае с вас может взиматься пошлина за импорт.

Для получения дополнительной информации см. Таможня Ямайки (www.jacustoms.gov.jm).

Как добраться до Ямайки

Конечно же самый простой способ, это самолет. Вы можете воспользоваться рейсами с пересадками, например, компаний British Airways (но предется переночевать в Лондоне и переехать в другой аэропорт, при этом нужно оформить транзитную визу), ещё есть вариант через Амстердам компанией KLM Royal Dutch Airlines (также придется переночевать в Амстердаме).

При вылете из страны с вас взымается сбор в размере 30$ (он включен в стоимость билета и взымается со всех пассажиров старше 14 лет).

Чем заняться на Ямайке?

Водопады на Ямайке, Данн-Ривер

Многие люди приезжают на Ямайку только для того, чтобы поваляться на пляже, но большая часть все таки мечтает посмотреть на популярные достопримечательности или же заняться, чем-то поистине местным.

Виды отдыха, представленные туристам на острове:

сёрфинг;

дайвинг;

рафтинг;

плавание с лошадьми;

пешие прогулки в Голубые горы;

поход к водопадам;

плавание с дельфинами;

экскурсии по достопримечательностям и ёще множество других интересных вещей.

Если вы собираетесь заниматься подводным плаванием, ищите магазинины и агенства по самой привлекательной цене, поскольку оборудование и туры могут широко варьироваться даже вдоль одного берега

Места которые обязательно нужно посетить

Ямайка является одним из самых популярных туристических направлений в мире. Маленький Карибский остров, обладающий яркой культурой и прекрасными достопримечательностями, является одним из самых посещаемых мест по всему миру. На острове много прекрасных природных чудес, таких как светящаяся лагуна, голубые горы, пещеры зеленого Грота. Из искусственных достопримечательностей, самыми знаменитыми являются музей Боба Марли, национальная галерея Ямайки, Девон Хаус и т.д.

Ямайка - один из самых больших островов в Карибском бассейне, и у туристов есть широкий выбор того, что они хотят увидеть или сделать в стране регги. Независимо от того, хотите ли вы насладиться местной ночной жизнью, прекрасными пляжами, уединенным отдыхом или возможностью погрузиться в местную культуру, для вас обязательно найдется подходящее место на Ямайке.

Национальная кухня Ямайки

Ямайская кухня - это сочетание местных и импортных ингредиентов, специй и ароматов, а также методов приготовления пищи, на которые влияют основные этнические группы: таино, африканцы, европейцы, китайцы и индусы. Несмотря на то, что на кухне есть современные приборы, используемые в пищевой промышленности, существуют давние процессы и инструменты, которые являются коренными и традиционными, которые использовались при создании вкусных блюд в течение нескольких поколений.

Рыба- это главный продукт ямайской кухни и будет предлагаться вам повсюду. Красная фасоль и рис, курица или свинина, сладкий картофельный пудинг, мясные пироги также являются типичными ямайскими блюдами. Будучи на Ямайке, обязательно попробуйте всемирно известный кофе Blue Mountain. Обед и уличная еда будут стоять около 4,50 долларов США, а ужин - около 10 долларов США.

Если вы хотите сэкономить на еде, покупайте продукты в супермаркетах и ​​готовите сами. Рестораны здесь достаточно дорогие, так как они расчитаны в основном на хорошо обеспеченных туристов

Плюсы и минусы отдыха на Ямайке

Плюсы:

великолепные пляжи;

живое и гостеприимное население;

неторопливый, беззаботный и расслабленный образ жизни;

живые выступления звезд регги по всему острову;

водопроводная вода безопасна для питья.

Минусы:

продолжительный сезон дождей;

туристические толпы (в основном американских) туристов в высокий сезон;

мало уединенных пляжей;

высокая преступность в центре городов, таких как Монтего-Бей и Кингстон;

международные рейсы выполняются только в Монтего-Бей и Кингстон.

Вывод