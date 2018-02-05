США – обзор Америки с точки зрения туриста

Рассказываем об Америке интересно и по делу! Если вы собрались в США на отдых или по другой причине, вам всё равно необходимо знать о штатах основную информацию, куда поехать, что кушать, что посмотреть, как купить билеты, на какой праздник лучше полететь, в какой месяц и город, всё расскажем и покажем вместе с фото и картами
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Мост Золотые Ворота (Golden Gate Bridge), Сан-Франциско, США
Мост Золотые Ворота (Golden Gate Bridge), Сан-Франциско, США

Давно мечтаете отправиться в Соединённые Штаты Америки, но неизвестность Вас пугает? Хотите побродить по улицам Нью-Йорка или заглянуть в Метрополитен-музей, но Вам до сих пор кажется, что это невозможно воплотить в жизнь? ХорошоТАМ подробно расскажет основную информацию об этом государстве и раскроет несколько секретов, которые значительно облегчат Ваше путешествие.

Общие сведения о стране

  • Численность населения: 328 915 700 человек;
  • Названия жителей: американец, американка, американцы;
  • Денежная единица: доллар США;
  • Форма правления: федеративная президентская республика;
  • Язык: американский, английский;
  • Государственная религия: светское государство;
  • Телефонный код США: для звонков с мобильного 1 (или +1).

Географические координаты

Расположение

Государство США, расположенное в Западном полушарии на континенте Северной Америки, является четвертой по величине страной в мире. Общая площадь, с учетом Аляски и Гавайев, составляет 9 629 091 км2.

Соседи

Что касается соседей, то тут всё довольно просто: на юге находится граница с Мексикой, а на севере – с Канадой.

Океаны

Западное побережье страны омывается Тихим океаном, а восточное находится под влиянием Атлантического океана. Не стоит забывать и о полуострове Аляска, который с севера находится во власти Северного ледовитого океана.

США на карте мира

Города и курорты

Вашингтон, Белый дом
Вашингтон, Белый дом

Столица

Звание столицы Соединённых Штатов Америки гордо носит Вашингтон. В далёком прошлом подобное решение было компромиссом между стремлением Александра Гамильтона к тому, чтобы федеральное правительство приняло долги, возникшие во время Войны за независимость, и желанием Томаса Джефферсона сделать столицей территорию, дружественную интересам рабовладельцев.

Сейчас Вашингтон - это наиболее успешный город США, который ежегодно принимает огромное количество туристов.

Самые крупные города

Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Филадельфия, Сиэтл, Бостон, Сан-Франциско, Даллас, Майами, Лас-Вегас.

Популярные туристические города

Лас-Вегас

Лас-Вегас, знаменитые казино и копии достопримечательностей других стран
Лас-Вегас, знаменитые казино и копии достопримечательностей других стран

Город азарта и грехов. Хотите сыграть весёлую свадьбу, но без штампа в паспорте? Тогда Вам сюда. Яркие огни и незабываемые вечеринки влекут в Лас-Вегас толпы туристов. Этот город уже давно стал оплотом самых масштабных концертов.

Лас-Вегас, Невада, США

Нью-Йорк

Нью-Йорк, Таймс-Сквер
Нью-Йорк, Таймс-Сквер

Наверное, нет в мире человека, который не мечтал бы хоть одним глазком увидеть этот город больших возможностей и невероятных амбиций. К слову, именно Нью-Йорк носит негласный статус столицы страны. Жить здесь достаточно дорого, но чрезвычайно интересно, ведь большинство достопримечательностей расположено именно в “Большом яблоке”.

Нью-Йорк, США

Майами

Пляж Майами
Пляж Майами

Майами-бич входит в число самых дорогостоящих пляжных курортов мира. Белый песок, чистые пляжи и расслабленный темп жизни - именно за этим едут туристы. Ночная жизнь здесь проходит на полную катушку, поэтому каждый найдет себе развлечение по душе.

Майами, Флорида, США

Беверли-Хиллз

Беверли-Хиллз
Беверли-Хиллз

Все почитатели одноимённого сериала мечтали попасть в эту калифорнийскую сказку. Беверли-Хиллз считается одним из самых богатых и дорогостоящих городов США, хотя некоторые сходятся во мнении, что эта богемность просто раздута СМИ для привлечения туристов. Если Вы жить не можете без шопинга, обязательно посетите Родео-Драйв - это мекка для шопоголиков.

Беверли-Хиллз, Калифорния, США

Чикаго

Чикаго
Чикаго

Этот город известен своими небоскрёбами. Не зря Чикаго славится во всём мире, как крупный центр экономики и политики. Что касается туристических достопримечательностей, то Чикаго влечёт обывателей своей водонапорной башней (Water Tower), перенесшей сильный пожар в 1871 году.

Чикаго, Иллинойс, США

Особенности

Немного истории

1775 год ознаменовался началом войны между 13-ю колониями и Великобританией, когда колонисты были недовольны изменениями в британской политике. 4 июля следующего года лидеры повстанцев создали Декларацию независимости Соединенных Штатов. Они выиграли революцию и начали возрождать страну. Первая Конституция была создана в 1787 году. Джордж Вашингтон, возглавивший войну, стал первым президентом США. В этот тяжелый период новая нация столкнулась со многими спорными вопросами.

В течение 19-го века США, получив ещё больше земель на Западе, стали развиваться в промышленной сфере. В 1861 году несколько штатов на юге отделились от США, чтобы создать новую страну. Это вызвало американскую гражданскую войну.

В начале 20-го века Соединенные Штаты стали мировой державой, сражаясь в Первой и Второй мировых войнах.

Сейчас США продолжают удерживать свой статус мирового экономического лидера.

Особенности менталитета

  • люди в США всегда улыбаются, это для них норма повседневной жизни;
  • жители Америки отличаются плохими манерами, поэтому не удивляйтесь, если американец после приёма пищи демонстративно начнёт облизывать пальцы;
  • все граждане соблюдают правила. Здесь вы не найдёте автомобиль, припаркованный посреди пешеходной зоны;
  • американцы жуткие трудоголики. Они готовы работать сутки напролёт, чтобы в полной мере обеспечить себе достойную жизнь.

Как вести себя в Америке

  • не нарушайте общественный порядок;
  • не называйте темнокожих людей неграми;
  • будьте толерантны;
  • внимательно следите за вещами. В крупных туристических центрах часто орудуют карманники;
  • не гуляйте по плохо освещённым и районам.

Климат

Пальмы, небо, солнце
Пальмы, небо, солнце

В США присутствуют почти все климатические зоны, поэтому свести всё к одному определению не представляется возможным. Например, на севере Аляски бушует арктический климат, а на Гавайях распространён тропический.

В какое время года лучше ехать?

Штатовские зимы довольно мягкие и температура воздуха преимущественно варьируется от +4°C до +10°C, а вот в Сиэтле нередки обильные и частые снегопады.

Весна считается наиболее благоприятным временем для осмотра достопримечательностей, так как в этот период температура не опускается ниже 10 градусов (исключением является Аляска).

Распространённые виды отдыха

Типичный пляж в Майами
Типичный пляж в Майами
  • Пляжный отдых. Майами и Гавайи – это рай для туриста, который желает с головой погрузиться в качественный пляжный отдых. Здесь можно почувствовать всю прелесть беззаботной жизни в Америке и просто насладиться чистым песком, серфингом и коктейлями. Ну, а мужчины смогут вдоволь насмотреться на стройных красоток в мини-бикини.
  • Горнолыжные курорты. Если Вам не сидится на месте и душа требует активного отдыха, курорты Вэйл, Бивер Крик и Аспен ждут почитателей экстремального туризма;
  • Экскурсионный. За качественными и информативными экскурсиями необходимо ехать в Вашингтон, а если Вы любите научные конференции и тренинги, то Вам точно нужно в Чикаго.
  • Шопинг-туры. Мечтаете о полноценном забеге по магазинам? Тогда Вам стоит заглянуть на Родео-Драйв. Перед поездкой не лишним будет поинтересоваться о наличии сезонных скидок. Только избегайте «черных пятниц», такое явление лучше посмотреть в хронике происшествий по телевизору.

Государственные праздники

Америка славится своими традиционными праздниками, среди которых особо почитаются:

  • Новый год – 1 января;
  • День рождения Мартина Лютера Кинга - 3-й понедельник января;
  • День рождения Линкольна – 12 февраля (отмечается исключительно в северных и западных штатах);
  • День рождения Вашингтона - 3-й понедельник февраля;
  • День независимости – 4 июля;
  • День труда - 1-й понедельник сентября;
  • День Колумба - 2-й понедельник октября;
  • День выборов - 1-й вторник в ноябре;
  • День ветеранов или День перемирия – 11 ноября;
  • День благодарения - 4-й четверг ноября;
  • Рождество – 25 декабря.

То ли рок судьбы, то ли стечение обстоятельств, но создатели Декларации независимости США - Джефферсон и Адамс - умерли в один день 4 июля 1826 года. Это случилось ровно через пол столетия после провозглашения независимости.

Традиционная кухня

Не секрет, что янки просто боготворят фаст-фуд, а потому среди них много тучных людей. Пробуйте блюда национальной кухни избирательно и нормировано, чтобы не подхватить этот «вирус»).

Обязательно нужно попробовать:

  • Лаймовый пирог (Флорида);
  • Хот-дог в чикагском стиле (Иллинойс);
  • Сэндвич со свиной вырезкой (Индиана);
  • Лобстер (Мэн);
  • Жареный цыплёнок (Кентукки);
  • Вишнёвый пирог (Мичиган);
  • Стейк (Оклахома);
  • Кофейное молоко (Род-Айленд).

Где лучше питаться

Конечно, если Вы следите за своим здоровьем, лучше не покупайте еду у уличных торговцев. Зачастую условия их труда далеки от идеала и санитарных норм. Вот Вам несколько мест, где вкусно и относительно недорого можно пообедать: Ess-A-Bagel, Gaia, Otto's Tacos, Taim.

Сколько это стоит: за хот-дог в передвижной точке Вы заплатите 5-7 долларов, а вот сетевые рестораны за обед берут от 10 до 15 долларов. Плотно позавтракать в кафе можно за 30 долларов, а вот ужин в ресторане с качественным сервисом обойдется Вам минимум в 40 долларов.

Ежегодно американцы тратят 10% своего дохода на фастфуд.

Где лучше расположиться

В США очень много гостиниц и хостелов, поэтому выбор довольно велик. Ваше расположение зависит от того, какой тип отдыха Вы выбрали.

Наиболее известные варианты отелей:

  • Hotel Erwin;
  • Mandarin Oriental;
  • The Modern Honolulu;
  • The Bryant Park Hotel;
  • Prince Waikiki;
  • Halekulani Hotel.

Как добраться

Виза

Визу в США оформить крайне сложно, но, тем не менее, возможно. Для этого необходимо оплатить консульский сбор. Стоимость визы составляет 160 USD. Для оформления необходимы такие документы: справка с места работы, выписка о состоянии банковских счетов и документ, подтверждающий личность.

Способы добраться

Наиболее удобный и комфортный способ перемещения на другой континент – это самолёт. В России действуют постоянные рейсы, вот некоторые из них:

  • Delta и "Аэрофлот" из Москвы (Шереметьево) – каждый день три совместных рейса в Нью-Йорк (Кеннеди). В пути 10 часов 40 минут.
  • "Аэрофлот" из Москвы (Шереметьево) в Лос-Анджелес – 6 рейсов в неделю (в пути 13 часов).
  • Singapore Airlines из Москвы (Домодедово) в Хьюстон 5-6 рейсов в неделю (в пути 12 часов 15 минут).

Если ваши доходы позволяют, то в заокеанскую державу можно попасть на круизном лайнере. Только не отправляйтесь в плавание, если судно называется «Титаник»… Примета плохая).

Общественный транспорт в США

Такси стоят довольно дорого, так как оплачиваются по счетчику, поэтому лучше воспользоваться услугами городского транспорта. О наличии у Вас мелких денег лучше позаботиться заранее.

Какие сувениры привезти

Сувениры из США в виде кружек из Starbucks
Сувениры из США в виде кружек из Starbucks

Если Вы не любите тащить с собой огромное количество бесполезных ручек и футболок, тогда у нас есть несколько идей:

  • Американские сладости. В США очень много сладостей, которые в другие страны просто не поставляют, поэтому берите всё, что вы не сможете приобрести у себя на родине;
  • Кофе и чашки из Starbucks. Эта всемирная сеть славится своим вкусным кофе, поэтому Вы точно не пожалеете о потраченных деньгах;
  • Ароматические свечи. Прекрасный сувенир, который будет радовать не только красотой, но и ароматом;
  • Американские напитки и сигареты. Это классика сувенирной продукции;
  • Винтажные вещи. В Америке невероятное множество винтажных магазинов, поэтому если вы хотите потратить деньги с умом, делайте выбор в пользу винтажной обновки.

Плюсы и минусы поездки в США

Плюсы:

  • невероятная природа;
  • улыбчивые люди;
  • информативные и полезные экскурсии;
  • безопасность;
  • разнообразные климатические зоны;
  • масштабные концерты и фестивали.

Минусы:

  • большие расстояния, которые придется преодолевать, чтобы добраться до нового места локации;
  • гнетущая атмосфера в больших мегаполисах и культурных центрах;
  • дорогой транспорт;
  • высокие цены.

Что обязательно стоит сделать в США

Пляж Венис-бич
Пляж Венис-бич
  • увидеть торнадо на восточном побережье страны (развлечение на любителя);
  • посетить Венис-бич;
  • насладиться кухней в Нью-Йорке в период ресторанной недели;
  • съесть настоящее американское мороженое;
  • стать свидетелем фестиваля воздушных шаров в Альбукерке.

Вывод

Путешествие в США откроет перед Вами неизведанные горизонты и вдохновит на новые свершения, поэтому смело собирайте чемоданы и езжайте навстречу незабываемым эмоциям. И не забудьте посетить Белладжио в Лас-Вегасе. Это того стоит. При чем не только в денежном эквиваленте)

Экскурсии в Соединенных Штатах

Вообще, чтобы познать любой город, без местных жителей не обойтись. Их знания не из брошюр, а из опыта. Поэтому мы выписали для вас лучшие познавательные экскурсии в Соединенных Штатах: