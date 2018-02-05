Рассказываем об Америке интересно и по делу! Если вы собрались в США на отдых или по другой причине, вам всё равно необходимо знать о штатах основную информацию, куда поехать, что кушать, что посмотреть, как купить билеты, на какой праздник лучше полететь, в какой месяц и город, всё расскажем и покажем вместе с фото и картами

Мост Золотые Ворота (Golden Gate Bridge), Сан-Франциско, США

Давно мечтаете отправиться в Соединённые Штаты Америки, но неизвестность Вас пугает? Хотите побродить по улицам Нью-Йорка или заглянуть в Метрополитен-музей, но Вам до сих пор кажется, что это невозможно воплотить в жизнь? ХорошоТАМ подробно расскажет основную информацию об этом государстве и раскроет несколько секретов, которые значительно облегчат Ваше путешествие.

Общие сведения о стране

Численность населения : 328 915 700 человек;

: 328 915 700 человек; Названия жителей : американец, американка, американцы;

: американец, американка, американцы; Денежная единица : доллар США;

: доллар США; Форма правления : федеративная президентская республика;

: федеративная президентская республика; Язык : американский, английский;

: американский, английский; Государственная религия : светское государство;

: светское государство; Телефонный код США: для звонков с мобильного 1 (или +1).

Географические координаты

Расположение

Государство США, расположенное в Западном полушарии на континенте Северной Америки, является четвертой по величине страной в мире. Общая площадь, с учетом Аляски и Гавайев, составляет 9 629 091 км2.

Соседи

Что касается соседей, то тут всё довольно просто: на юге находится граница с Мексикой, а на севере – с Канадой.

Океаны

Западное побережье страны омывается Тихим океаном, а восточное находится под влиянием Атлантического океана. Не стоит забывать и о полуострове Аляска, который с севера находится во власти Северного ледовитого океана.

США на карте мира

Города и курорты

Вашингтон, Белый дом

Столица

Звание столицы Соединённых Штатов Америки гордо носит Вашингтон. В далёком прошлом подобное решение было компромиссом между стремлением Александра Гамильтона к тому, чтобы федеральное правительство приняло долги, возникшие во время Войны за независимость, и желанием Томаса Джефферсона сделать столицей территорию, дружественную интересам рабовладельцев.

Сейчас Вашингтон - это наиболее успешный город США, который ежегодно принимает огромное количество туристов.

Самые крупные города

Популярные туристические города

Лас-Вегас

Лас-Вегас, знаменитые казино и копии достопримечательностей других стран

Город азарта и грехов. Хотите сыграть весёлую свадьбу, но без штампа в паспорте? Тогда Вам сюда. Яркие огни и незабываемые вечеринки влекут в Лас-Вегас толпы туристов. Этот город уже давно стал оплотом самых масштабных концертов.

Лас-Вегас, Невада, США

Нью-Йорк

Нью-Йорк, Таймс-Сквер

Наверное, нет в мире человека, который не мечтал бы хоть одним глазком увидеть этот город больших возможностей и невероятных амбиций. К слову, именно Нью-Йорк носит негласный статус столицы страны. Жить здесь достаточно дорого, но чрезвычайно интересно, ведь большинство достопримечательностей расположено именно в “Большом яблоке”.

Нью-Йорк, США

Майами

Пляж Майами

Майами-бич входит в число самых дорогостоящих пляжных курортов мира. Белый песок, чистые пляжи и расслабленный темп жизни - именно за этим едут туристы. Ночная жизнь здесь проходит на полную катушку, поэтому каждый найдет себе развлечение по душе.

Майами, Флорида, США

Беверли-Хиллз

Беверли-Хиллз

Все почитатели одноимённого сериала мечтали попасть в эту калифорнийскую сказку. Беверли-Хиллз считается одним из самых богатых и дорогостоящих городов США, хотя некоторые сходятся во мнении, что эта богемность просто раздута СМИ для привлечения туристов. Если Вы жить не можете без шопинга, обязательно посетите Родео-Драйв - это мекка для шопоголиков.

Беверли-Хиллз, Калифорния, США

Чикаго

Чикаго

Этот город известен своими небоскрёбами. Не зря Чикаго славится во всём мире, как крупный центр экономики и политики. Что касается туристических достопримечательностей, то Чикаго влечёт обывателей своей водонапорной башней (Water Tower), перенесшей сильный пожар в 1871 году.

Чикаго, Иллинойс, США

Особенности

Немного истории

1775 год ознаменовался началом войны между 13-ю колониями и Великобританией, когда колонисты были недовольны изменениями в британской политике. 4 июля следующего года лидеры повстанцев создали Декларацию независимости Соединенных Штатов. Они выиграли революцию и начали возрождать страну. Первая Конституция была создана в 1787 году. Джордж Вашингтон, возглавивший войну, стал первым президентом США. В этот тяжелый период новая нация столкнулась со многими спорными вопросами.

В течение 19-го века США, получив ещё больше земель на Западе, стали развиваться в промышленной сфере. В 1861 году несколько штатов на юге отделились от США, чтобы создать новую страну. Это вызвало американскую гражданскую войну.

В начале 20-го века Соединенные Штаты стали мировой державой, сражаясь в Первой и Второй мировых войнах.

Сейчас США продолжают удерживать свой статус мирового экономического лидера.

Особенности менталитета

люди в США всегда улыбаются, это для них норма повседневной жизни;

жители Америки отличаются плохими манерами, поэтому не удивляйтесь, если американец после приёма пищи демонстративно начнёт облизывать пальцы;

все граждане соблюдают правила. Здесь вы не найдёте автомобиль, припаркованный посреди пешеходной зоны;

американцы жуткие трудоголики. Они готовы работать сутки напролёт, чтобы в полной мере обеспечить себе достойную жизнь.

Как вести себя в Америке

не нарушайте общественный порядок;

не называйте темнокожих людей неграми;

будьте толерантны;

внимательно следите за вещами. В крупных туристических центрах часто орудуют карманники;

не гуляйте по плохо освещённым и районам.

Климат

Пальмы, небо, солнце

В США присутствуют почти все климатические зоны, поэтому свести всё к одному определению не представляется возможным. Например, на севере Аляски бушует арктический климат, а на Гавайях распространён тропический.

В какое время года лучше ехать?

Штатовские зимы довольно мягкие и температура воздуха преимущественно варьируется от +4°C до +10°C, а вот в Сиэтле нередки обильные и частые снегопады.

Весна считается наиболее благоприятным временем для осмотра достопримечательностей, так как в этот период температура не опускается ниже 10 градусов (исключением является Аляска).

Распространённые виды отдыха

Типичный пляж в Майами

Пляжный отдых . Майами и Гавайи – это рай для туриста, который желает с головой погрузиться в качественный пляжный отдых. Здесь можно почувствовать всю прелесть беззаботной жизни в Америке и просто насладиться чистым песком, серфингом и коктейлями. Ну, а мужчины смогут вдоволь насмотреться на стройных красоток в мини-бикини.

. Майами и Гавайи – это рай для туриста, который желает с головой погрузиться в качественный пляжный отдых. Здесь можно почувствовать всю прелесть беззаботной жизни в Америке и просто насладиться чистым песком, серфингом и коктейлями. Ну, а мужчины смогут вдоволь насмотреться на стройных красоток в мини-бикини. Горнолыжные курорты . Если Вам не сидится на месте и душа требует активного отдыха, курорты Вэйл, Бивер Крик и Аспен ждут почитателей экстремального туризма;

. Если Вам не сидится на месте и душа требует активного отдыха, курорты Вэйл, Бивер Крик и Аспен ждут почитателей экстремального туризма; Экскурсионный . За качественными и информативными экскурсиями необходимо ехать в Вашингтон, а если Вы любите научные конференции и тренинги, то Вам точно нужно в Чикаго.

. За качественными и информативными экскурсиями необходимо ехать в Вашингтон, а если Вы любите научные конференции и тренинги, то Вам точно нужно в Чикаго. Шопинг-туры. Мечтаете о полноценном забеге по магазинам? Тогда Вам стоит заглянуть на Родео-Драйв. Перед поездкой не лишним будет поинтересоваться о наличии сезонных скидок. Только избегайте «черных пятниц», такое явление лучше посмотреть в хронике происшествий по телевизору.

Государственные праздники

Америка славится своими традиционными праздниками, среди которых особо почитаются:

Новый год – 1 января;

День рождения Мартина Лютера Кинга - 3-й понедельник января;

День рождения Линкольна – 12 февраля (отмечается исключительно в северных и западных штатах);

День рождения Вашингтона - 3-й понедельник февраля;

День независимости – 4 июля;

День труда - 1-й понедельник сентября;

День Колумба - 2-й понедельник октября;

День выборов - 1-й вторник в ноябре;

День ветеранов или День перемирия – 11 ноября;

День благодарения - 4-й четверг ноября;

Рождество – 25 декабря.

То ли рок судьбы, то ли стечение обстоятельств, но создатели Декларации независимости США - Джефферсон и Адамс - умерли в один день 4 июля 1826 года. Это случилось ровно через пол столетия после провозглашения независимости.

Традиционная кухня

Не секрет, что янки просто боготворят фаст-фуд, а потому среди них много тучных людей. Пробуйте блюда национальной кухни избирательно и нормировано, чтобы не подхватить этот «вирус»).

Обязательно нужно попробовать:

Лаймовый пирог (Флорида);

Хот-дог в чикагском стиле (Иллинойс);

Сэндвич со свиной вырезкой (Индиана);

Лобстер (Мэн);

Жареный цыплёнок (Кентукки);

Вишнёвый пирог (Мичиган);

Стейк (Оклахома);

Кофейное молоко (Род-Айленд).

Где лучше питаться

Конечно, если Вы следите за своим здоровьем, лучше не покупайте еду у уличных торговцев. Зачастую условия их труда далеки от идеала и санитарных норм. Вот Вам несколько мест, где вкусно и относительно недорого можно пообедать: Ess-A-Bagel, Gaia, Otto's Tacos, Taim.

Сколько это стоит: за хот-дог в передвижной точке Вы заплатите 5-7 долларов, а вот сетевые рестораны за обед берут от 10 до 15 долларов. Плотно позавтракать в кафе можно за 30 долларов, а вот ужин в ресторане с качественным сервисом обойдется Вам минимум в 40 долларов.

Ежегодно американцы тратят 10% своего дохода на фастфуд.

Где лучше расположиться

В США очень много гостиниц и хостелов, поэтому выбор довольно велик. Ваше расположение зависит от того, какой тип отдыха Вы выбрали.

Наиболее известные варианты отелей:

Hotel Erwin;

Mandarin Oriental;

The Modern Honolulu;

The Bryant Park Hotel;

Prince Waikiki;

Halekulani Hotel.

Как добраться

Виза

Визу в США оформить крайне сложно, но, тем не менее, возможно. Для этого необходимо оплатить консульский сбор. Стоимость визы составляет 160 USD. Для оформления необходимы такие документы: справка с места работы, выписка о состоянии банковских счетов и документ, подтверждающий личность.

Способы добраться

Наиболее удобный и комфортный способ перемещения на другой континент – это самолёт. В России действуют постоянные рейсы, вот некоторые из них:

Delta и "Аэрофлот" из Москвы (Шереметьево) – каждый день три совместных рейса в Нью-Йорк (Кеннеди). В пути 10 часов 40 минут.

"Аэрофлот" из Москвы (Шереметьево) в Лос-Анджелес – 6 рейсов в неделю (в пути 13 часов).

Singapore Airlines из Москвы (Домодедово) в Хьюстон 5-6 рейсов в неделю (в пути 12 часов 15 минут).

Если ваши доходы позволяют, то в заокеанскую державу можно попасть на круизном лайнере. Только не отправляйтесь в плавание, если судно называется «Титаник»… Примета плохая).

Общественный транспорт в США

Такси стоят довольно дорого, так как оплачиваются по счетчику, поэтому лучше воспользоваться услугами городского транспорта. О наличии у Вас мелких денег лучше позаботиться заранее.

Какие сувениры привезти

Сувениры из США в виде кружек из Starbucks

Если Вы не любите тащить с собой огромное количество бесполезных ручек и футболок, тогда у нас есть несколько идей:

Американские сладости . В США очень много сладостей, которые в другие страны просто не поставляют, поэтому берите всё, что вы не сможете приобрести у себя на родине;

. В США очень много сладостей, которые в другие страны просто не поставляют, поэтому берите всё, что вы не сможете приобрести у себя на родине; Кофе и чашки из Starbucks . Эта всемирная сеть славится своим вкусным кофе, поэтому Вы точно не пожалеете о потраченных деньгах;

. Эта всемирная сеть славится своим вкусным кофе, поэтому Вы точно не пожалеете о потраченных деньгах; Ароматические свечи . Прекрасный сувенир, который будет радовать не только красотой, но и ароматом;

. Прекрасный сувенир, который будет радовать не только красотой, но и ароматом; Американские напитки и сигареты . Это классика сувенирной продукции;

. Это классика сувенирной продукции; Винтажные вещи. В Америке невероятное множество винтажных магазинов, поэтому если вы хотите потратить деньги с умом, делайте выбор в пользу винтажной обновки.

Плюсы и минусы поездки в США

Плюсы:

невероятная природа;

улыбчивые люди;

информативные и полезные экскурсии;

безопасность;

разнообразные климатические зоны;

масштабные концерты и фестивали.

Минусы:

большие расстояния, которые придется преодолевать, чтобы добраться до нового места локации;

гнетущая атмосфера в больших мегаполисах и культурных центрах;

дорогой транспорт;

высокие цены.

Что обязательно стоит сделать в США

Пляж Венис-бич

увидеть торнадо на восточном побережье страны (развлечение на любителя);

посетить Венис-бич;

насладиться кухней в Нью-Йорке в период ресторанной недели;

съесть настоящее американское мороженое;

стать свидетелем фестиваля воздушных шаров в Альбукерке.

Вывод

Путешествие в США откроет перед Вами неизведанные горизонты и вдохновит на новые свершения, поэтому смело собирайте чемоданы и езжайте навстречу незабываемым эмоциям. И не забудьте посетить Белладжио в Лас-Вегасе. Это того стоит. При чем не только в денежном эквиваленте)