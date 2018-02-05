Давно мечтаете отправиться в Соединённые Штаты Америки, но неизвестность Вас пугает? Хотите побродить по улицам Нью-Йорка или заглянуть в Метрополитен-музей, но Вам до сих пор кажется, что это невозможно воплотить в жизнь? ХорошоТАМ подробно расскажет основную информацию об этом государстве и раскроет несколько секретов, которые значительно облегчат Ваше путешествие.
Общие сведения о стране
- Численность населения: 328 915 700 человек;
- Названия жителей: американец, американка, американцы;
- Денежная единица: доллар США;
- Форма правления: федеративная президентская республика;
- Язык: американский, английский;
- Государственная религия: светское государство;
- Телефонный код США: для звонков с мобильного 1 (или +1).
Географические координаты
Расположение
Государство США, расположенное в Западном полушарии на континенте Северной Америки, является четвертой по величине страной в мире. Общая площадь, с учетом Аляски и Гавайев, составляет 9 629 091 км2.
Соседи
Что касается соседей, то тут всё довольно просто: на юге находится граница с Мексикой, а на севере – с Канадой.
Океаны
Западное побережье страны омывается Тихим океаном, а восточное находится под влиянием Атлантического океана. Не стоит забывать и о полуострове Аляска, который с севера находится во власти Северного ледовитого океана.
Города и курорты
Столица
Звание столицы Соединённых Штатов Америки гордо носит Вашингтон. В далёком прошлом подобное решение было компромиссом между стремлением Александра Гамильтона к тому, чтобы федеральное правительство приняло долги, возникшие во время Войны за независимость, и желанием Томаса Джефферсона сделать столицей территорию, дружественную интересам рабовладельцев.
Сейчас Вашингтон - это наиболее успешный город США, который ежегодно принимает огромное количество туристов.
Самые крупные города
Нью-Йорк, Чикаго, Хьюстон, Лос-Анджелес, Филадельфия, Сиэтл, Бостон, Сан-Франциско, Даллас, Майами, Лас-Вегас.
Популярные туристические города
Лас-Вегас
Город азарта и грехов. Хотите сыграть весёлую свадьбу, но без штампа в паспорте? Тогда Вам сюда. Яркие огни и незабываемые вечеринки влекут в Лас-Вегас толпы туристов. Этот город уже давно стал оплотом самых масштабных концертов.
Нью-Йорк
Наверное, нет в мире человека, который не мечтал бы хоть одним глазком увидеть этот город больших возможностей и невероятных амбиций. К слову, именно Нью-Йорк носит негласный статус столицы страны. Жить здесь достаточно дорого, но чрезвычайно интересно, ведь большинство достопримечательностей расположено именно в “Большом яблоке”.
Майами
Майами-бич входит в число самых дорогостоящих пляжных курортов мира. Белый песок, чистые пляжи и расслабленный темп жизни - именно за этим едут туристы. Ночная жизнь здесь проходит на полную катушку, поэтому каждый найдет себе развлечение по душе.
Беверли-Хиллз
Все почитатели одноимённого сериала мечтали попасть в эту калифорнийскую сказку. Беверли-Хиллз считается одним из самых богатых и дорогостоящих городов США, хотя некоторые сходятся во мнении, что эта богемность просто раздута СМИ для привлечения туристов. Если Вы жить не можете без шопинга, обязательно посетите Родео-Драйв - это мекка для шопоголиков.
Чикаго
Этот город известен своими небоскрёбами. Не зря Чикаго славится во всём мире, как крупный центр экономики и политики. Что касается туристических достопримечательностей, то Чикаго влечёт обывателей своей водонапорной башней (Water Tower), перенесшей сильный пожар в 1871 году.
Особенности
Немного истории
1775 год ознаменовался началом войны между 13-ю колониями и Великобританией, когда колонисты были недовольны изменениями в британской политике. 4 июля следующего года лидеры повстанцев создали Декларацию независимости Соединенных Штатов. Они выиграли революцию и начали возрождать страну. Первая Конституция была создана в 1787 году. Джордж Вашингтон, возглавивший войну, стал первым президентом США. В этот тяжелый период новая нация столкнулась со многими спорными вопросами.
В течение 19-го века США, получив ещё больше земель на Западе, стали развиваться в промышленной сфере. В 1861 году несколько штатов на юге отделились от США, чтобы создать новую страну. Это вызвало американскую гражданскую войну.
В начале 20-го века Соединенные Штаты стали мировой державой, сражаясь в Первой и Второй мировых войнах.
Сейчас США продолжают удерживать свой статус мирового экономического лидера.
Особенности менталитета
- люди в США всегда улыбаются, это для них норма повседневной жизни;
- жители Америки отличаются плохими манерами, поэтому не удивляйтесь, если американец после приёма пищи демонстративно начнёт облизывать пальцы;
- все граждане соблюдают правила. Здесь вы не найдёте автомобиль, припаркованный посреди пешеходной зоны;
- американцы жуткие трудоголики. Они готовы работать сутки напролёт, чтобы в полной мере обеспечить себе достойную жизнь.
Как вести себя в Америке
- не нарушайте общественный порядок;
- не называйте темнокожих людей неграми;
- будьте толерантны;
- внимательно следите за вещами. В крупных туристических центрах часто орудуют карманники;
- не гуляйте по плохо освещённым и районам.
Климат
В США присутствуют почти все климатические зоны, поэтому свести всё к одному определению не представляется возможным. Например, на севере Аляски бушует арктический климат, а на Гавайях распространён тропический.
В какое время года лучше ехать?
Штатовские зимы довольно мягкие и температура воздуха преимущественно варьируется от +4°C до +10°C, а вот в Сиэтле нередки обильные и частые снегопады.
Весна считается наиболее благоприятным временем для осмотра достопримечательностей, так как в этот период температура не опускается ниже 10 градусов (исключением является Аляска).
Распространённые виды отдыха
- Пляжный отдых. Майами и Гавайи – это рай для туриста, который желает с головой погрузиться в качественный пляжный отдых. Здесь можно почувствовать всю прелесть беззаботной жизни в Америке и просто насладиться чистым песком, серфингом и коктейлями. Ну, а мужчины смогут вдоволь насмотреться на стройных красоток в мини-бикини.
- Горнолыжные курорты. Если Вам не сидится на месте и душа требует активного отдыха, курорты Вэйл, Бивер Крик и Аспен ждут почитателей экстремального туризма;
- Экскурсионный. За качественными и информативными экскурсиями необходимо ехать в Вашингтон, а если Вы любите научные конференции и тренинги, то Вам точно нужно в Чикаго.
- Шопинг-туры. Мечтаете о полноценном забеге по магазинам? Тогда Вам стоит заглянуть на Родео-Драйв. Перед поездкой не лишним будет поинтересоваться о наличии сезонных скидок. Только избегайте «черных пятниц», такое явление лучше посмотреть в хронике происшествий по телевизору.
Государственные праздники
Америка славится своими традиционными праздниками, среди которых особо почитаются:
- Новый год – 1 января;
- День рождения Мартина Лютера Кинга - 3-й понедельник января;
- День рождения Линкольна – 12 февраля (отмечается исключительно в северных и западных штатах);
- День рождения Вашингтона - 3-й понедельник февраля;
- День независимости – 4 июля;
- День труда - 1-й понедельник сентября;
- День Колумба - 2-й понедельник октября;
- День выборов - 1-й вторник в ноябре;
- День ветеранов или День перемирия – 11 ноября;
- День благодарения - 4-й четверг ноября;
- Рождество – 25 декабря.
То ли рок судьбы, то ли стечение обстоятельств, но создатели Декларации независимости США - Джефферсон и Адамс - умерли в один день 4 июля 1826 года. Это случилось ровно через пол столетия после провозглашения независимости.
Традиционная кухня
Не секрет, что янки просто боготворят фаст-фуд, а потому среди них много тучных людей. Пробуйте блюда национальной кухни избирательно и нормировано, чтобы не подхватить этот «вирус»).
Обязательно нужно попробовать:
- Лаймовый пирог (Флорида);
- Хот-дог в чикагском стиле (Иллинойс);
- Сэндвич со свиной вырезкой (Индиана);
- Лобстер (Мэн);
- Жареный цыплёнок (Кентукки);
- Вишнёвый пирог (Мичиган);
- Стейк (Оклахома);
- Кофейное молоко (Род-Айленд).
Где лучше питаться
Конечно, если Вы следите за своим здоровьем, лучше не покупайте еду у уличных торговцев. Зачастую условия их труда далеки от идеала и санитарных норм. Вот Вам несколько мест, где вкусно и относительно недорого можно пообедать: Ess-A-Bagel, Gaia, Otto's Tacos, Taim.
Сколько это стоит: за хот-дог в передвижной точке Вы заплатите 5-7 долларов, а вот сетевые рестораны за обед берут от 10 до 15 долларов. Плотно позавтракать в кафе можно за 30 долларов, а вот ужин в ресторане с качественным сервисом обойдется Вам минимум в 40 долларов.
Ежегодно американцы тратят 10% своего дохода на фастфуд.
Где лучше расположиться
В США очень много гостиниц и хостелов, поэтому выбор довольно велик. Ваше расположение зависит от того, какой тип отдыха Вы выбрали.
Наиболее известные варианты отелей:
- Hotel Erwin;
- Mandarin Oriental;
- The Modern Honolulu;
- The Bryant Park Hotel;
- Prince Waikiki;
- Halekulani Hotel.
Как добраться
Виза
Визу в США оформить крайне сложно, но, тем не менее, возможно. Для этого необходимо оплатить консульский сбор. Стоимость визы составляет 160 USD. Для оформления необходимы такие документы: справка с места работы, выписка о состоянии банковских счетов и документ, подтверждающий личность.
Способы добраться
Наиболее удобный и комфортный способ перемещения на другой континент – это самолёт. В России действуют постоянные рейсы, вот некоторые из них:
- Delta и "Аэрофлот" из Москвы (Шереметьево) – каждый день три совместных рейса в Нью-Йорк (Кеннеди). В пути 10 часов 40 минут.
- "Аэрофлот" из Москвы (Шереметьево) в Лос-Анджелес – 6 рейсов в неделю (в пути 13 часов).
- Singapore Airlines из Москвы (Домодедово) в Хьюстон 5-6 рейсов в неделю (в пути 12 часов 15 минут).
Если ваши доходы позволяют, то в заокеанскую державу можно попасть на круизном лайнере. Только не отправляйтесь в плавание, если судно называется «Титаник»… Примета плохая).
Общественный транспорт в США
Такси стоят довольно дорого, так как оплачиваются по счетчику, поэтому лучше воспользоваться услугами городского транспорта. О наличии у Вас мелких денег лучше позаботиться заранее.
Какие сувениры привезти
Если Вы не любите тащить с собой огромное количество бесполезных ручек и футболок, тогда у нас есть несколько идей:
- Американские сладости. В США очень много сладостей, которые в другие страны просто не поставляют, поэтому берите всё, что вы не сможете приобрести у себя на родине;
- Кофе и чашки из Starbucks. Эта всемирная сеть славится своим вкусным кофе, поэтому Вы точно не пожалеете о потраченных деньгах;
- Ароматические свечи. Прекрасный сувенир, который будет радовать не только красотой, но и ароматом;
- Американские напитки и сигареты. Это классика сувенирной продукции;
- Винтажные вещи. В Америке невероятное множество винтажных магазинов, поэтому если вы хотите потратить деньги с умом, делайте выбор в пользу винтажной обновки.
Плюсы и минусы поездки в США
Плюсы:
- невероятная природа;
- улыбчивые люди;
- информативные и полезные экскурсии;
- безопасность;
- разнообразные климатические зоны;
- масштабные концерты и фестивали.
Минусы:
- большие расстояния, которые придется преодолевать, чтобы добраться до нового места локации;
- гнетущая атмосфера в больших мегаполисах и культурных центрах;
- дорогой транспорт;
- высокие цены.
Что обязательно стоит сделать в США
- увидеть торнадо на восточном побережье страны (развлечение на любителя);
- посетить Венис-бич;
- насладиться кухней в Нью-Йорке в период ресторанной недели;
- съесть настоящее американское мороженое;
- стать свидетелем фестиваля воздушных шаров в Альбукерке.
Вывод
Путешествие в США откроет перед Вами неизведанные горизонты и вдохновит на новые свершения, поэтому смело собирайте чемоданы и езжайте навстречу незабываемым эмоциям. И не забудьте посетить Белладжио в Лас-Вегасе. Это того стоит. При чем не только в денежном эквиваленте)
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